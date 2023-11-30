Рюдигер должен был получить красную в матче с «Наполи» при счете 2:2, считает экс-судья Итурральде. Защитник «Реала» ударил Зелиньского шипами в бедро, поляка заменили

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Наполи Эдуардо Итурральде Гонсалес Антонио Рюдигер Петр Зелиньски Элиф Элмаз Футбол

Антонио Рюдигер не получил красную карточку за фол на Петре Зелиньском.

«Реал» одержал победу над «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (4:2). 

Защитник мадридцев Антонио Рюдигер нанес травму сопернику во втором тайме при счете 2:2: он перехватил передачу, но после этого не опустил ногу и ударил хавбека неаполитанцев Петра Зелиньского шипами в бедро. Главный арбитр матча Франсуа Летексье не показал немцу ни желтую, ни красную карточку. 

Польскому футболисту потребовалась замена – вместо него вышел Элиф Элмаз

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что Рюдигер должен был получить красную карточку за этот фол.

«Для меня это красная. Это эпизод, который игрок объяснит лучше, чем судья. Рюдигер махнул ногой и оставил ее в воздухе, потому что знал, что ударит соперника. Перехватом он замаскировал грубую игру», – сказал Итурральде.

Фото: кадр из трансляции

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72 комментария
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Мурик07
Какая красная карточка!?Рюдигер выбивал мяч находясь в полуметре от игрока Наполи, тот смещался в его сторону и нога после выноса мяча по инерции попала Зелинскому по бедру. Тут что есть умышленная грубость? Намерение ударить специально? Это стечение обстоятельств. За что игрока удалять?
+138
-40
+98
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VuNePonimaete
Ответ Мурик07
Какая красная карточка!?Рюдигер выбивал мяч находясь в полуметре от игрока Наполи, тот смещался в его сторону и нога после выноса мяча по инерции попала Зелинскому по бедру. Тут что есть умышленная грубость? Намерение ударить специально? Это стечение обстоятельств. За что игрока удалять?
Это каталонский рэф, забей
+123
-44
+79
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xDe xDe
Кто-нибудь, расскажите Итурральде, что такое "инерция".
Выбил мяч немец чисто. Остальное - несчастный случай, обидно получилось, конечно.
P.s. На скрине выглядит как фол на бордовую карточку, да. Старательно ракурс подобрали наброса ради) Но в динамике там всё совершенно иначе.
+71
-22
+49
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Pelerin
Ответ Мурик07
Какая красная карточка!?Рюдигер выбивал мяч находясь в полуметре от игрока Наполи, тот смещался в его сторону и нога после выноса мяча по инерции попала Зелинскому по бедру. Тут что есть умышленная грубость? Намерение ударить специально? Это стечение обстоятельств. За что игрока удалять?
Я ещё ни одного комментария Итурральде в спорном моменте не видел в пользу Реала или против бчк. Удивительно, что столь предвзятые арбитры судили в ЛаЛиге...
+56
-15
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mj23.net
Ответ xDe xDe
Кто-нибудь, расскажите Итурральде, что такое "инерция". Выбил мяч немец чисто. Остальное - несчастный случай, обидно получилось, конечно. P.s. На скрине выглядит как фол на бордовую карточку, да. Старательно ракурс подобрали наброса ради) Но в динамике там всё совершенно иначе.
Ну вообще в АПЛ за это красные выписывают уже не в первый раз. Инерция - это твоя проблема. У него нога совершенно не в естественной инерции, если так можно выразиться) Как минимум это фол на жк.
+30
-16
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M93
Он там поплыл. Он матч хоть смотрел? Очевидно нет. Рюдигер играл в мяч, он выбил мяч и нога шла по инерции, когда произошел контакт. Это был игровой эпизод.

А фото в принципе не даёт представления об эпизоде.
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AR15
Ну и развелось неадекватных глоров реала. Игра в мяч не гарантирует что не было фола. 100% кк. Выбыл мяч и еще ногу задрал высоко а в конце специально выпрямил чтобы вбить в зелинского, видно на повторе, тянет вперед а не сгибает. Кк 100%
+23
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ten Hag
Иттуральде легенда кулес-кабинета, чего уж там
Что еще от него ожидать
Адекватность на уровне стоичкова и шакирыча - ниже плинтуса
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Rigan Lans
От Итурральде другого не ожидать. Человек и будучи судьёй принимал мягко говоря спорные отношения к Мадриду.
+17
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AR15
Ответ Мурик07
Какая красная карточка!?Рюдигер выбивал мяч находясь в полуметре от игрока Наполи, тот смещался в его сторону и нога после выноса мяча по инерции попала Зелинскому по бедру. Тут что есть умышленная грубость? Намерение ударить специально? Это стечение обстоятельств. За что игрока удалять?
И что? А если защ вынесешь мяч и ногу до головы задерет и в голову ударит, ты тоже будешь кричать что вынес мяч. Надо было ногу согнуть а не выпрямлять, вот где нарушение. Если подкат идет шипами вперед, то кк от не кк отличает согнута нога или нет.
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mArty-.-
Ответ Cruel Snake
К судье сегодня вообще минимум претензий. Отработал грамотно. Игру не тормозил, давал бороться.
Еще бы, с такой картинкой возле ника
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SAKE01
Ответ Мурик07
Какая красная карточка!?Рюдигер выбивал мяч находясь в полуметре от игрока Наполи, тот смещался в его сторону и нога после выноса мяча по инерции попала Зелинскому по бедру. Тут что есть умышленная грубость? Намерение ударить специально? Это стечение обстоятельств. За что игрока удалять?
Цепной пес Каталонии
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Ванька-Манька
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
насколько же мерзок рудигер
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Andrew Kolevatykh
Ответ Мурик07
Какая красная карточка!?Рюдигер выбивал мяч находясь в полуметре от игрока Наполи, тот смещался в его сторону и нога после выноса мяча по инерции попала Зелинскому по бедру. Тут что есть умышленная грубость? Намерение ударить специально? Это стечение обстоятельств. За что игрока удалять?
Он по инерции двигался, но, думаю, мог бы согнуть ногу в колене, чтобы не шипами влететь. Футбол хоть и контактный спорт, но стоило бы стараться не калечить друг друга по возможности. Даже если игрок и двигался в его сторону.
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Мертвый
Ответ AR15
Ну и развелось неадекватных глоров реала. Игра в мяч не гарантирует что не было фола. 100% кк. Выбыл мяч и еще ногу задрал высоко а в конце специально выпрямил чтобы вбить в зелинского, видно на повторе, тянет вперед а не сгибает. Кк 100%
правильно и рюдигер постоянно так колхозно играет, как будто парень только что из деревни в город приехал. Не плохо было бы этому клоуну КК ..
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den_K
Рюдигер сыграл опасно, но очень чисто, там 100% игра в мяч была откуда он красную взял. Даже игроки Наполи не стали возмущаться, жесть, что такие вот судьи раньше выходили на поле и убивали игру своей предвзятостью.
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ten Hag
Ответ scaryclown/
Барселону не зря все признавали/ют как лучшую команда в истории футбола и 21 века с лучшими игроки и тренерами,вопрос в том почему он НЕ выигрывала там где обязана была выигрывать. в Испании понятно Реал и его личная судейская команда,в ЛЧ тоже но в меньшей степени,но 2 кубка ЛЧ Барса не добрала еще с Пепом и 1 с Вальверде,МС с Пепом 2-3кубка должен был брать с сочной и яркой игрой,но взял Реал,да еще и подряд,да еще и со скандалами в каждой игре плейофф,ну а 2 финала против АТМ?где Атлетико судьи убили?жесть.
Да, недобрали, когда Бускетс симулировал, помним
Демагогия, не иначе
Можно что угодно так сочинить
Живите в своем мирке
Всем адекватным понятно, что и Реал и Барселона - сильнейшие клубы и в основном все свои трофеи завоевали справедливо, не считая скандала с негрейрой ;)
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Greg Jackson
Ответ AR15
Ну и развелось неадекватных глоров реала. Игра в мяч не гарантирует что не было фола. 100% кк. Выбыл мяч и еще ногу задрал высоко а в конце специально выпрямил чтобы вбить в зелинского, видно на повторе, тянет вперед а не сгибает. Кк 100%
Т.е соперники могут кидаться под выносы и за это должны давать КК? А что в этом моменте хотел сделать сам Зелински к мячу он не успевал ничего опасного там не было сам полез и сам получил хоть и жаль что травмировался.
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Eden Hazard
ощущение что те, кто за пенальти матч не смотрели, и судят по картинке) там да, картинка на красную, ещё потом дискву и штраф) а по сути просто рабочая ситуация.
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mj23.net
Ответ xDe xDe
В Ла Лиге ни разу не видел, чтобы за такой эпизод (а они относительно часто случаются) жёлтую давали. Даже фол свистят редко, потому что это, собственно, и не фол. Как бы, конечно, ни было обидно за пострадавшего игрока.
В АПЛ я видел точно две красных. Обе в матче с Челси кстати) Ну по логике это явно фол. Опасная игра. Повторюсь - это не естественное движение ногой даже по инерции. Так играют только буратины типа Рюдигера. И еще в центре поля. На боковом повторе смотрелось вообще жестко. Поляк аж отлетел. И мне показалось, что именно Рюдигер больше приблизился к сопернику, чем тот к нему. Но не могу найти повтор. Но все равно так просто нельзя играть. Зелински находился перед ним. По правилам это явный фол. Вопрос только в карточке.
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ten Hag
Ответ scaryclown/
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Но собрала наша барселона в итоге, а тренером негрейру назначили ;)
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ParvizLNDRreal
Ответ Wiley Fox
«Для меня это красная. Это эпизод, который игрок объяснит лучше, чем судья. Рюдигер махнул ногой и оставил ее в воздухе, потому что знал, что ударит соперника. Перехватом он замаскировал грубую игру», – сказал Итурральде ---- Для меня итурральде - #######
С вашего позволения, открою первую букву этого замечательного ребуса «П»
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gPk
Ответ xQcoW
Уверен у Итуральде были хорошие отношения с Негрейрой)
А у Михеа Давиллы с Клаттенбургом. Не зря в испанской прессе была фотография их двоих в ресторане.. Только непонятно что куратор судей Реала и человек который судил финал ЛЧ делали вместе в кафе... Видимо там благодарность от куратора была за год из офсайда:D
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xDe xDe
Ответ Serzh Troshevich
Вот именно, что в динамике отчётливо видно умышленное движение в бедро
Умышленное движение в бедро - это тогда, когда выбил мяч, к которому успеваешь только ты сам, за него даже борьбы не было. И только через полсекунды сталкиваешься с поляком, который буквально сам влетает тебе в шипы. Рюдигер, как сам себя называет, немного сумасшедший, но не отбитый дурак, чтобы на ровном месте получать дискву за неспортивку. Судья, видимо, тоже немного сумасшедший, если прекрасно видел эпизод и даже не стал свистеть, остановив игру только тогда, когда стало понятно, что поляк не может подняться. И тоже имел умысел, причём ещё до начала игры)
Чел, ты бы лучше сразу апеллировал к тому, что Перес снова всё купил, такой аргумент и то менее нелепым бы выглядел)
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Maksat Hasanow
Ответ ParvizLNDRreal
С вашего позволения, открою первую букву этого замечательного ребуса «П»
И
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The Evil Within
Ответ mj23.net
В АПЛ я видел точно две красных. Обе в матче с Челси кстати) Ну по логике это явно фол. Опасная игра. Повторюсь - это не естественное движение ногой даже по инерции. Так играют только буратины типа Рюдигера. И еще в центре поля. На боковом повторе смотрелось вообще жестко. Поляк аж отлетел. И мне показалось, что именно Рюдигер больше приблизился к сопернику, чем тот к нему. Но не могу найти повтор. Но все равно так просто нельзя играть. Зелински находился перед ним. По правилам это явный фол. Вопрос только в карточке.
Я правильно тебя понял, что Рюдигер собирался умышленно грубо фолить, контролируя и выбивая даже не спорный мяч? Перечитай ещё раз этот вопрос, прежде, чем пытаться отвечать. Может он ещё и заранее свой замысел сфолить до минуты перед матчем просчитал, не?
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Real_v_dushe
Ответ mj23.net
В АПЛ я видел точно две красных. Обе в матче с Челси кстати) Ну по логике это явно фол. Опасная игра. Повторюсь - это не естественное движение ногой даже по инерции. Так играют только буратины типа Рюдигера. И еще в центре поля. На боковом повторе смотрелось вообще жестко. Поляк аж отлетел. И мне показалось, что именно Рюдигер больше приблизился к сопернику, чем тот к нему. Но не могу найти повтор. Но все равно так просто нельзя играть. Зелински находился перед ним. По правилам это явный фол. Вопрос только в карточке.
Это абсолютно игровой момент, ничего тут криминального не было, просто неудачно стечение обстоятельств для поляка, ему вообще не следовало бежать до последнего в том моменте, это было бессмысленно. В АПЛ за такое даже с ВАРом никаких красных не давали, там давали за другой тип контакта. И вообще футбол - это не балет.
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Нефанатик
Ответ mj23.net
Ну вообще в АПЛ за это красные выписывают уже не в первый раз. Инерция - это твоя проблема. У него нога совершенно не в естественной инерции, если так можно выразиться) Как минимум это фол на жк.
Они в апл играли?
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JENNINGS
Ответ Greg Jackson
Всем лицемерным кулес посвещается https://youtu.be/pJc-ZpIS5xU?feature=shared их любимый Бонгаэчеа такие голы засчитывал))
Это же Бенгоэчеа, легенда «Барселоны» ))
А в данном случае очевидно, что это НЕ кк. Рюдигер выбивал мяч, и его нога по инерции попала игроку «Наполи» по бедру. Умысла здесь нет
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Wiley Fox
Ответ ParvizLNDRreal
С вашего позволения, открою первую букву этого замечательного ребуса «П»
Назовёте слово или будете крутить барабан?
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GuruFutbola
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поколение пепси
Ответ xDe xDe
Кто-нибудь, расскажите Итурральде, что такое "инерция". Выбил мяч немец чисто. Остальное - несчастный случай, обидно получилось, конечно. P.s. На скрине выглядит как фол на бордовую карточку, да. Старательно ракурс подобрали наброса ради) Но в динамике там всё совершенно иначе.
Это фол, что то похожее было не так давно в игре тт с челси, когда ромеро в штрафной мяч выбил, не вскользь а прям чисто и нога по инерции как вы написали попала в игрока соперника, и за это пенку поставили и удалили его
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Пинающий Достоинства
Ответ xDe xDe
Кто-нибудь, расскажите Итурральде, что такое "инерция". Выбил мяч немец чисто. Остальное - несчастный случай, обидно получилось, конечно. P.s. На скрине выглядит как фол на бордовую карточку, да. Старательно ракурс подобрали наброса ради) Но в динамике там всё совершенно иначе.
Так он чисто фото смотрел
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бек саидов
Ответ Мурик07
Какая красная карточка!?Рюдигер выбивал мяч находясь в полуметре от игрока Наполи, тот смещался в его сторону и нога после выноса мяча по инерции попала Зелинскому по бедру. Тут что есть умышленная грубость? Намерение ударить специально? Это стечение обстоятельств. За что игрока удалять?
красная нивкоем случае, это же игрок реала
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Михон Мясной
Ответ Мурик07
Какая красная карточка!?Рюдигер выбивал мяч находясь в полуметре от игрока Наполи, тот смещался в его сторону и нога после выноса мяча по инерции попала Зелинскому по бедру. Тут что есть умышленная грубость? Намерение ударить специально? Это стечение обстоятельств. За что игрока удалять?
Ну, не знаю...Фанаты зенитки считают, что за абсолютно похожий эпизод нужно было дисквалифицировать до конца карьеры Фернандо из "Спартака", когда тот в воздухе попал шипами по голове Дриусси. То, что Фернандо сначала в мяч сыграл, лазурно-лиловых не интересует))
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ten Hag
Ответ scaryclown/
если было так как ты говоришь,то Реал явно НИЧЕГО не выигрывал бы внутри Испании ,это элементарно.
Если было так, как ты говоришь, то Барселона ничего не выигрывала бы в Испании, это элементарно
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scaryclown/
Ответ GuruFutbola
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f0rmoceft
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Nike of FW
Никогда такого не было и вот опять
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Пикачу82
Рюдегер в момент когда наносил удар еще по ходу и выкрикнул - польска курьва!
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xQcoW
Уверен у Итуральде были хорошие отношения с Негрейрой)
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scaryclown/
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