Рюдигер должен был получить красную в матче с «Наполи» при счете 2:2, считает экс-судья Итурральде. Защитник «Реала» ударил Зелиньского шипами в бедро, поляка заменили
Антонио Рюдигер не получил красную карточку за фол на Петре Зелиньском.
«Реал» одержал победу над «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (4:2).
Защитник мадридцев Антонио Рюдигер нанес травму сопернику во втором тайме при счете 2:2: он перехватил передачу, но после этого не опустил ногу и ударил хавбека неаполитанцев Петра Зелиньского шипами в бедро. Главный арбитр матча Франсуа Летексье не показал немцу ни желтую, ни красную карточку.
Польскому футболисту потребовалась замена – вместо него вышел Элиф Элмаз.
Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что Рюдигер должен был получить красную карточку за этот фол.
«Для меня это красная. Это эпизод, который игрок объяснит лучше, чем судья. Рюдигер махнул ногой и оставил ее в воздухе, потому что знал, что ударит соперника. Перехватом он замаскировал грубую игру», – сказал Итурральде.
Фото: кадр из трансляции
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Выбил мяч немец чисто. Остальное - несчастный случай, обидно получилось, конечно.
P.s. На скрине выглядит как фол на бордовую карточку, да. Старательно ракурс подобрали наброса ради) Но в динамике там всё совершенно иначе.
А фото в принципе не даёт представления об эпизоде.
Что еще от него ожидать
Адекватность на уровне стоичкова и шакирыча - ниже плинтуса
Демагогия, не иначе
Можно что угодно так сочинить
Живите в своем мирке
Всем адекватным понятно, что и Реал и Барселона - сильнейшие клубы и в основном все свои трофеи завоевали справедливо, не считая скандала с негрейрой ;)
Чел, ты бы лучше сразу апеллировал к тому, что Перес снова всё купил, такой аргумент и то менее нелепым бы выглядел)
А в данном случае очевидно, что это НЕ кк. Рюдигер выбивал мяч, и его нога по инерции попала игроку «Наполи» по бедру. Умысла здесь нет