Рюдигер должен был получить красную в матче с «Наполи» при счете 2:2, считает экс-судья Итурральде. Защитник «Реала» ударил Зелиньского шипами в бедро, поляка заменили

Антонио Рюдигер не получил красную карточку за фол на Петре Зелиньском.

« » одержал победу над « » в 5-м туре группового этапа чемпионов (4:2).

Защитник мадридцев нанес травму сопернику во втором тайме при счете 2:2: он перехватил передачу, но после этого не опустил ногу и ударил хавбека неаполитанцев Петра Зелиньского шипами в бедро. Главный арбитр матча Франсуа Летексье не показал немцу ни желтую, ни красную карточку.

Польскому футболисту потребовалась замена – вместо него вышел .

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что Рюдигер должен был получить красную карточку за этот фол.

«Для меня это красная. Это эпизод, который игрок объяснит лучше, чем судья. Рюдигер махнул ногой и оставил ее в воздухе, потому что знал, что ударит соперника. Перехватом он замаскировал грубую игру», – сказал Итурральде.

Фото: кадр из трансляции

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