У Родриго 6 голов в 4 последних матчах за «Реал»

Родриго забил за «Реал» в 4-м матче подряд.

22-летний вингер сравнял счет на 11-й минуте матча с « » – чуть более чем через минуту после пропущенного « » гола.

Бразилец забивал в каждом из 4 последних матчей за «Реал», дважды оформив дубль.

На этом отрезке у 6 голов и 2 голевых передачи. Подробная статистика игрока сборной Бразилии доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Наполи» (2:1, перерыв).

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