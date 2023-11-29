У Родриго 6 голов в 4 последних матчах за «Реал»
Родриго забил за «Реал» в 4-м матче подряд.
22-летний вингер сравнял счет на 11-й минуте матча Лиги чемпионов с «Наполи» – чуть более чем через минуту после пропущенного «Реалом» гола.
Бразилец забивал в каждом из 4 последних матчей за «Реал», дважды оформив дубль.
На этом отрезке у Родриго 6 голов и 2 голевых передачи. Подробная статистика игрока сборной Бразилии доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Наполи» (2:1, перерыв).
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