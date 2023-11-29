У Родриго 6 голов в 4 последних матчах за «Реал»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Родриго Футбол

Родриго забил за «Реал» в 4-м матче подряд.

22-летний вингер сравнял счет на 11-й минуте матча Лиги чемпионов с «Наполи» – чуть более чем через минуту после пропущенного «Реалом» гола.

Бразилец забивал в каждом из 4 последних матчей за «Реал», дважды оформив дубль.

На этом отрезке у Родриго 6 голов и 2 голевых передачи. Подробная статистика игрока сборной Бразилии доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Наполи» (2:1, перерыв).

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46 комментариев
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corazón blanco
Родриго сначала потренировался на Кадисе, а потом забил такой же гол Наполи) Прекрасную форму набрал, рад за бразильца.
+56
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Игорь Новиков
Начал сезон ужасно, но сейчас нашел свою игру. Красавец.
+47
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los merengues
Ответ Игорь Новиков
Начал сезон ужасно, но сейчас нашел свою игру. Красавец.
Просто наконец стабильно играет слева. И он, и Вини лучше играют слева. И оба великолепные игроки. Не знаю, может Вини справа попробовать?
+27
-1
+26
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Бенисио Дель Пьеро
Хм, странно однако. Я тут недавно в комментах читал, что Родриго никогда и не был уровнем Реала и от него надо поскорее избавляться. Что же получается обманули местные "эксперты" ? Никогда же такого не было и вот опять...
+19
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Abu Ibrahim
Игроку 22 года , уже 7 сезон в карьере .
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Мертвый Дьявол
Гимли передал ему свою силу через тот захват
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Roman Betenya
Ответ scaryclown/
Реал уже реально достал,одни негры в составе,уже как будто Марсель играет а не испанский клуб,позорище.
Молодец, когда не знаешь, что ещё пукнуть, надо тужиться посильнее, чтоб уж сразу навалить кучу, как ты сейчас.
+6
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Михо
Три последние похожие забил, очень красиво. Как Роббен только с другой стороны)
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Xenon Gold
Ответ corazón blanco
Родриго сначала потренировался на Кадисе, а потом забил такой же гол Наполи) Прекрасную форму набрал, рад за бразильца.
согласен, очень рад за него, пусть и дальше клипает в таком же духе
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f0rmoceft
Молодец, преодолел черную полосу и теперь уничтожает одного соперника за другим!
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Rail Ragimkhanov
Ответ los merengues
Просто наконец стабильно играет слева. И он, и Вини лучше играют слева. И оба великолепные игроки. Не знаю, может Вини справа попробовать?
Было , он там слабее даже чем Родриго
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Шем
Ответ Арман Царнаев
Интересно, что такую форму показывает играя на позиции Винисиуса, левый крайний форвард.
Это его родная позиция.
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Арман Царнаев
Интересно, что такую форму показывает играя на позиции Винисиуса, левый крайний форвард.
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Zemanuha
Слева он бесподобен.
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Маноло Санчи́с
Родри просто в огненной форме сейчас...
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abdul.sugaipov095195@mail.ru
Ответ Roman Betenya
Молодец, когда не знаешь, что ещё пукнуть, надо тужиться посильнее, чтоб уж сразу навалить кучу, как ты сейчас.
ты смотри как они друг друга утешают)) ну как их не жалеть?😂😂
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Ёшимин Бональдо
что творят канадцы
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Cruel Snake
Разошёлся не на шутку. Анчелотти всегда в него верил, даже когда не получалось. Вот и результат
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Dragnil
Ответ Хызыр
Пока Винисиус завязал с футболом и занимается бэлээмными делами, Родриго вместе с Джудом тащат Реал
Вини тоже неплохо набирал ход, только вторая травма в сезоне.
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Roman Betenya
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Хм, странно однако. Я тут недавно в комментах читал, что Родриго никогда и не был уровнем Реала и от него надо поскорее избавляться. Что же получается обманули местные "эксперты" ? Никогда же такого не было и вот опять...
Ну это же традиция. Они и тренеров увольняют после одного неудачного матча, а когда вся их болтовня в очередной раз оказывается абсолютно пустой, они почему-то скрываются.
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Jese Rodrigues
Ответ los merengues
Просто наконец стабильно играет слева. И он, и Вини лучше играют слева. И оба великолепные игроки. Не знаю, может Вини справа попробовать?
Он и до игры слева заиграл. Против Валенсии и т.д справа феерил.
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Yerken Bektemir
Ответ Арман Царнаев
Интересно, что такую форму показывает играя на позиции Винисиуса, левый крайний форвард.
для многих правовогих удобнее слева переходить в центр и завершать атаки, нежели справа завершать левой
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Rail Ragimkhanov
Ответ MrWillSee
Вот что Месси животворящий делает. Даже просто разговор с ним заряжает так игроков на подвиги!
А его самого совсем нет 🤣
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Yerken Bektemir
Последние голы топчики, исполнение отличное, зрелое. Если не травмы и т.д. в отличную 10ку вырастет
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Гномович!
Родриго>> гави, педри, ямаль, фати
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Гаврила Ардалионович
Хотел, было, ничтоже сумняшеся, воскликгуть: - А где же Бензема! А потом вспомнил.
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Remix
Главное чтобы не травмировался. Будущее отличное.
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Артём Поддубный
наконец-то прорвало парня)
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Knyaz Dadiani
все таки левый флаг это его
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xQcoW
Левая пятка Родриго > нападение бчк
+3
-3
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Хызыр
Пока Винисиус завязал с футболом и занимается бэлээмными делами, Родриго вместе с Джудом тащат Реал
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MigraTjk
Ему только 22.
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Ophiomorph
Если ещё Вини наконец вернётся и наберёт форму то и нападающий не то, чтобы нужен.
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King.979 Dndbhffnnff
Верните паспорт Бразилии этому бисту
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Майрамбек Абдыкадыров
Родригол
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Азамат
Шикарной форме.Ностоящаи и будущая Реала
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