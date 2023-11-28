Где смотреть Аль-Хилаль – Аль-Наср Эр-Рияд, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 1 декабря
В пятницу, 1 декабря, сыграют Аль-Хилаль и Аль-Наср Эр-Рияд в 15 туре Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «King Fahd International Stadium».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Хилаль – Аль-Наср Эр-Рияд
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
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