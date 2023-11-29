Ливерпуль — ЛАСК: прогноз на матч 30 ноября 2023, Лига Европы

30 ноября в английском городе Ливерпуль состоится матч 5 тура группового этапа Лиги Европы. «Ливерпуль» на своей домашней арене «Энфилд» будет принимать «ЛАСК». Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

Ливерпульская команда в этом туре может обеспечить себе выход в плей-офф 1/8 финала Лиги Европы. Для этого им необходимо обыгрывать австрийцев и чтобы «Тулуза» в своей встрече потеряла очки. Для команды «Ласк» эта встреча с турнирной точки зрения тоже очень важна и им придется в этой встрече рисковать и открываться. Будет ли легкой победа англичан и устроят ли команды голевую перестрелку, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (-2), ОЗ (да).

Ливерпуль

Ливерпульцев непривычно видеть в Лиге Европы, ведь в последние годы они стабильно играли в сильнейшем турнире Старого Света — Лиге Чемпионов. Но вот в прошлом сезоне АПЛ не удалось попасть в заветную четверку и в этом году команда играет во втором по силе европейском турнире.

В текущем сезоне Чемпионата Англии команда Клоппа пока идет довольно неплохо, располагаясь на третьей позиции в турнирной таблице. В их активе 28 набранных баллов в 13 сыгранных матчах и всего одно поражение в турнире — это лучший показатель наряду с «Арсеналом», который единолично лидирует в АПЛ и имеет 2 очка преимущества от ливерпульцев. С результативностью в АПЛ у них также все неплохо и 28 забитых мячей, что в среднем более чем 2 гола за 1 матч. Плюс к этому у команды второй показатель в Премьер-Лиге по пропущенным голам (11 мячей). В последнем 13 туре АПЛ, проходившем 25 ноября, «Ливерпуль» смог увезти 1 очко с выезда к «Манчестер Сити», сыграв с ними (1:1). При солидном преимуществе хозяев во владении мячом и количеству опасных моментов, все же ливерпульцы смогли отыграться в концовке встречи, после пропущенного гола в первом тайме. Автором ничейного гола у них стал Александр-Арнольд, который отличился с передачи Салаха.

Английская команда в текущем сезоне Лиги Европы сразу же попала в групповой этап турнира, где сейчас уверенно лидирует в своей группе, лишь 1 раз совершив осечку в 4 сыгранных турах.

«Мерсисайдцы» в стартовом туре одержали в гостях победу над австрийским клубом «ЛАСК» (3:1), где выдали отличный второй тайм, в котором камбэкнули со счета (0:1). Хоть англичане пропустили первыми в этом матче, все же они выглядели на голову сильнее своего оппонента и им удалось контролировать игру и создать много моментов.

А во втором туре англичане уверенно обыграли на домашней арене бельгийский «Юнион Сент-Жиллуа» (2:0), забив в каждом из таймов по голу, на этот раз их авторами стали: Гравенберх и Жота. И в этом матче на стороне ливерпульцев было колоссальное преимущество по всем игровым компонентам.

В рамках третьего тура ЛЕ случилась еще более убедительная победа над «Тулузой» (5:1), здесь удалось просто растоптать своего оппонента англичанам и выдать роскошный матч с хорошей результативностью.

Но что-то пошло не так в последнем сыгранном 4 туре Лиги Европы, где случилось первое поражение на турнире, причем ливерпульцы играли ничем не хуже команды из Тулузы, но в обороне сыграли ненадежно и отсюда три пропущенных мяча и поражение (2:3).

Результаты «Ливерпуль» в 5 последних сыгранных матчах:

25.11.23 «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 1:1;

12.11.23 «Ливерпуль» — «Брентфорд» 3 :0;

— «Брентфорд» :0; 09.110.23 «Тулуза» — «Ливерпуль» 3 :2;

— «Ливерпуль» :2; 05.11.23 «Лутон Таун» — «Ливерпуль» 1:1;

01.11.23 «Борнмут» — «Ливерпуль» 1:2.

Интересные статические факты «Ливерпуль»:

Команда побеждает в 6 из 10 последних матчах, проигрывая лишь в одной встрече;

В 10 встречах кряду в качестве хозяев команда побеждает;

В 4 из 5 последних играх клуба забивают оба оппонента;

В 14 из 18 последних матчах было забито 3 и более мяча в основное время игры;

В 6 последних матчах команда забивает в среднем 2 мяча за игру;

Ливерпульцы отличаются голом в 32 матчах кряду.

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ЛАСК

«ЛАСК» играет в текущем розыгрыше Лиги Европы благодаря занятой 3 строчке в австрийской Бундеслиге прошлого сезона. Эта бронзовая позиция тогда далась им достаточно уверенно и они на 10 баллов опередили четвертый «Рапид», а вот от второго «Штурма» отстали на 7 очков. Чтобы получить право сыграть на групповом этапе ЛЕ австрийцы сыграли еще в одной стадии квалификации, где с большим трудом обыграли по сумме двух встреч (3:2) «Зриньски Мостар», добившись в домашней встрече победы (2:1) за счет двух быстрых голов в первом тайме.

В текущем сезоне Бундеслиги Австрии «ЛАСК» пока располагается на третьей позиции и набрала 28 баллов в 15 турах чемпионата. У команды всего 3 поражения в чемпионате и 13 пропущенных голов, что меньше чем 1 мяч за игру. Забили же они на данный момент в Бундеслиге 21 мяч и выиграли 8 встреч. Пока 5 баллов у них отставание от лидирующих «Штурма» и «Зальцбурга», но при этом 3 очка преимущества от преследующего их «Хартберга». В последнем туре Чемпионата Австрии «ЛАСК» у себя дома смог обыграть в непростой встрече «Тироль» (1:0). А все благодаря быстрому победному голу Цуля на 14 минуте матча и хорошей игре вратаря хозяев на своем рубеже.

На групповом этапе Лиги Европы дела у австрийцев пока не ладятся и они замыкают таблицу группы Е, набрав всего 3 балла в 4 турах. Однако еще ничего не потеряно и впереди 2 тура, в которых нужно будет постараться зацепить очки и хотя бы побороться за 3 место, которая дает право продолжить участие уже в другом еврокубке — Лиге Конференции. От третьего «Юнион Сент-Жиллуа» всего 1 балл отставания и все в принципе возможно.

Австрийцы проиграли в первых 3 турах Лиги Европы и смогли добиться положительного результата только в четвертой игре. Сначала они проиграли без особых шансов (1:3) «Ливерпулю». Потом в гостях случился проигрыш от «Тулузы» (0:1), при достаточно равном поединке. И третье поражения кряду было в гостях от «Юнион Сент-Жиллуа» (1:2), которое стало очень обидным для австрийцев, которые вели в счете (1:0) до 84 минуты матча, но пропустили в концовке дважды, а второй гол и вовсе в компенсированное время к игре.

Все эти неудачи удалось перекрыть в 4 туре ЛЕ, когда они обыграли уверенно (3:0) все тот же «Юнион Сент-Жиллуа». Причем в этом матче они бельгийцам ни разу не дали пробить по своим воротам, а сами уже после первого тайма вели в счете (2:0), а в концовке встречи и вовсе закрепили успех.

Результаты «ЛАСК» в 5 последних сыгранных матчах:

25.11.23 «ЛАСК» — «Тироль» 1 :0;

— «Тироль» :0; 12.11.23 «БВ Линц» — «ЛАСК» 2 :0;

— «ЛАСК» :0; 09.11.23 «ЛАСК» — «Юнион Сент-Жиллуа» 3 :0;

— «Юнион Сент-Жиллуа» :0; 05.11.23 «ЛАСК» — «Штурм» 3 :1;

— «Штурм» :1; 01.11.23 «Капфенберг» — «ЛАСК» 0:0 (в серии пенальти 5:6).

Интересные статические факты «ЛАСК»:

В 15 последних встречах команда выиграла лишь в 6 матчах, при этом в них было 5 поражений;

Последний гостевой матч команды был проигрышным;

Только в 3 из 7 последних матчах австрийского клуба забивают обе команды;

В 4 из 7 последних матчах команды было забито 3 и более голов за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает чуть более 1 мяча;

Команда из Австрии отличается голом в 8 из 10 последних поединках.

Ливерпуль – ЛАСК: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой всего 1 матч и он закончился победой англичан. Эта встреча была сыграна 21 сентября 2023 года и закончилась победой ливерпульцев в гостях (3:1). Проигрывая (0:1) после первого тайма, ливерпульцы смогли перехватить инициативу во втором тайме и забили 3 безответных гола, где отличились Нуньес, Диас и Салах.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Ливерпуль – ЛАСК

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния «Ливерпуль», с большой разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Ливерпуля» — 1.14;

Ничья — 9.43;

Победа «ЛАСК» — 18.45;

Ф1 (-1,5) — 1.38;

Ф1 (-2) — 1.54;

Ф2 (2,5) — 1.88;

Ф2 (3) — 1.60;

ТБ (2,5) — 1.36;

ТМ (2,5) — 3.32;

ТБ (3) — 1.52;

ТМ (4) — 1.58;

ОЗ (да) — 2.32;

ОЗ (нет) — 1.57.

«Ливерпуль» в этом году главнейший претендент на трофей Лиги Европы и по праву сейчас команда лидирует в своей группе, хоть и 1 раз уже потерпела поражение в группе. В случае победы в предстоящей встрече и осечки от «Тулузы» они уже могут обеспечить себе первую строчку и проход в 1/8 финала Лиги Европы. «ЛАСК» уже имеет критически мало шансов на продолжение своего пути в Лиге Европы и единственное на что они претендуют сейчас — побороться за 3 строчку. Класс игроков англичан достаточно выше чем у австрийцев и без доли сомнения они в предстоящей встрече одержат победу, тем более что играют в родных стенах. А учитывая это я жду от ливерпульцев уверенной победы в минимум в 2-3 мяча. Хорошей ставкой здесь будет Ф1 (-2), которая означает победу англичан более чем в 2 мяча, а если будет их два, то будет возврат ставки, на это событие дают очень хороший коэффициент — 1.54.

В последних матчах предстоящих соперников можно проследить неплохую результативность в большинстве игр, да и в единственной очной встрече в истории команд оба оппонента отличались голом. Здесь можно заключить пари на ОЗ (да), за отличный коэффициент 2.32.

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