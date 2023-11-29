Ливерпуль — ЛАСК: прогноз на матч 30 ноября 2023, Лига Европы

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30 ноября в английском городе Ливерпуль состоится матч 5 тура группового этапа Лиги Европы. «Ливерпуль» на своей домашней арене «Энфилд» будет принимать «ЛАСК». Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

Ливерпульская команда в этом туре может обеспечить себе выход в плей-офф 1/8 финала Лиги Европы. Для этого им необходимо обыгрывать австрийцев и чтобы «Тулуза» в своей встрече потеряла очки. Для команды «Ласк» эта встреча с турнирной точки зрения тоже очень важна и им придется в этой встрече рисковать и открываться. Будет ли легкой победа англичан и устроят ли команды голевую перестрелку, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (-2), ОЗ (да). 

Ливерпуль

 

Ливерпульцев непривычно видеть в Лиге Европы, ведь в последние годы они стабильно играли в сильнейшем турнире Старого Света — Лиге Чемпионов. Но вот в прошлом сезоне АПЛ не удалось попасть в заветную четверку и в этом году команда играет во втором по силе европейском турнире.

В текущем сезоне Чемпионата Англии команда Клоппа пока идет довольно неплохо, располагаясь на третьей позиции в турнирной таблице. В их активе 28 набранных баллов в 13 сыгранных матчах и всего одно поражение в турнире — это лучший показатель наряду с «Арсеналом», который единолично лидирует в АПЛ и имеет 2 очка преимущества от ливерпульцев. С результативностью в АПЛ у них также все неплохо и 28 забитых мячей, что в среднем более чем 2 гола за 1 матч. Плюс к этому у команды второй показатель в Премьер-Лиге по пропущенным голам (11 мячей). В последнем 13 туре АПЛ, проходившем 25 ноября, «Ливерпуль» смог увезти 1 очко с выезда к «Манчестер Сити», сыграв с ними (1:1). При солидном преимуществе хозяев во владении мячом и количеству опасных моментов, все же ливерпульцы смогли отыграться в концовке встречи, после пропущенного гола в первом тайме. Автором ничейного гола у них стал Александр-Арнольд, который отличился с передачи Салаха.

Английская команда в текущем сезоне Лиги Европы сразу же попала в групповой этап турнира, где сейчас уверенно лидирует в своей группе, лишь 1 раз совершив осечку в 4 сыгранных турах.

«Мерсисайдцы» в стартовом туре одержали в гостях победу над австрийским клубом «ЛАСК» (3:1), где выдали отличный второй тайм, в котором камбэкнули со счета (0:1). Хоть англичане пропустили первыми в этом матче, все же они выглядели на голову сильнее своего оппонента и им удалось контролировать игру и создать много моментов.

А во втором туре англичане уверенно обыграли на домашней арене бельгийский «Юнион Сент-Жиллуа» (2:0), забив в каждом из таймов по голу, на этот раз их авторами стали: Гравенберх и Жота. И в этом матче на стороне ливерпульцев было колоссальное преимущество по всем игровым компонентам.

В рамках третьего тура ЛЕ случилась еще более убедительная победа над «Тулузой» (5:1), здесь удалось просто растоптать своего оппонента англичанам и выдать роскошный матч с хорошей результативностью. 

Но что-то пошло не так в последнем сыгранном 4 туре Лиги Европы, где случилось первое поражение на турнире, причем ливерпульцы играли ничем не хуже команды из Тулузы, но в обороне сыграли ненадежно и отсюда три пропущенных мяча и поражение (2:3).

Результаты «Ливерпуль» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 25.11.23 «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 1:1;
  • 12.11.23 «Ливерпуль» — «Брентфорд» 3:0;
  • 09.110.23 «Тулуза» — «Ливерпуль» 3:2;
  • 05.11.23 «Лутон Таун» — «Ливерпуль» 1:1;
  • 01.11.23 «Борнмут» — «Ливерпуль» 1:2.

Интересные статические факты «Ливерпуль»:

  • Команда побеждает в 6 из 10 последних матчах, проигрывая лишь в одной встрече;
  • В 10 встречах кряду в качестве хозяев команда побеждает;
  • В 4 из 5 последних играх клуба забивают оба оппонента;
  • В 14 из 18 последних матчах было забито 3 и более мяча в основное время игры;
  • В 6 последних матчах команда забивает в среднем 2 мяча за игру;
  • Ливерпульцы отличаются голом в 32 матчах кряду.

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ЛАСК

 

«ЛАСК» играет в текущем розыгрыше Лиги Европы благодаря занятой 3 строчке в австрийской Бундеслиге прошлого сезона. Эта бронзовая позиция тогда далась им достаточно уверенно и они на 10 баллов опередили четвертый «Рапид», а вот от второго «Штурма» отстали на 7 очков. Чтобы получить право сыграть на групповом этапе ЛЕ австрийцы сыграли еще в одной стадии квалификации, где с большим трудом обыграли по сумме двух встреч (3:2) «Зриньски Мостар», добившись в домашней встрече победы (2:1) за счет двух быстрых голов в первом тайме.

В текущем сезоне Бундеслиги Австрии «ЛАСК» пока располагается на третьей позиции и набрала 28 баллов в 15 турах чемпионата. У команды всего 3 поражения в чемпионате и 13 пропущенных голов, что меньше чем 1 мяч за игру. Забили же они на данный момент в Бундеслиге 21 мяч и выиграли 8 встреч. Пока 5 баллов у них отставание от лидирующих «Штурма» и «Зальцбурга», но при этом 3 очка преимущества от преследующего их «Хартберга». В последнем туре Чемпионата Австрии «ЛАСК» у себя дома смог обыграть в непростой встрече «Тироль» (1:0). А все благодаря быстрому победному голу Цуля на 14 минуте матча и хорошей игре вратаря хозяев на своем рубеже.

На групповом этапе Лиги Европы дела у австрийцев пока не ладятся и они замыкают таблицу группы Е, набрав всего 3 балла в 4 турах. Однако еще ничего не потеряно и впереди 2 тура, в которых нужно будет постараться зацепить очки и хотя бы побороться за 3 место, которая дает право продолжить участие уже в другом еврокубке — Лиге Конференции. От третьего «Юнион Сент-Жиллуа» всего 1 балл отставания и все в принципе возможно.

Австрийцы проиграли в первых 3 турах Лиги Европы и смогли добиться положительного результата только в четвертой игре. Сначала они проиграли без особых шансов (1:3) «Ливерпулю». Потом в гостях случился проигрыш от «Тулузы» (0:1), при достаточно равном поединке. И третье поражения кряду было в гостях от «Юнион Сент-Жиллуа» (1:2), которое стало очень обидным для австрийцев, которые вели в счете (1:0) до 84 минуты матча, но пропустили в концовке дважды, а второй гол и вовсе в компенсированное время к игре.

Все эти неудачи удалось перекрыть в 4 туре ЛЕ, когда они обыграли уверенно (3:0) все тот же «Юнион Сент-Жиллуа». Причем в этом матче они бельгийцам ни разу не дали пробить по своим воротам, а сами уже после первого тайма вели в счете (2:0), а в концовке встречи и вовсе закрепили успех.

Результаты «ЛАСК» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 25.11.23 «ЛАСК» — «Тироль» 1:0;
  • 12.11.23 «БВ Линц» — «ЛАСК» 2:0;
  • 09.11.23 «ЛАСК» — «Юнион Сент-Жиллуа» 3:0;
  • 05.11.23 «ЛАСК» — «Штурм» 3:1;
  • 01.11.23 «Капфенберг» — «ЛАСК» 0:0 (в серии пенальти 5:6).

Интересные статические факты «ЛАСК»:

  • В 15 последних встречах команда выиграла лишь в 6 матчах, при этом в них было 5 поражений;
  • Последний гостевой матч команды был проигрышным;
  • Только в 3 из 7 последних матчах австрийского клуба забивают обе команды;
  • В 4 из 7 последних матчах команды было забито 3 и более голов за игру;
  • В последних 5 матчах команда в среднем забивает чуть более 1 мяча;
  • Команда из Австрии отличается голом в 8 из 10 последних поединках.

Ливерпуль – ЛАСК: история личных встреч

 

Команды в истории очных матчей провели между собой всего 1 матч и он закончился победой англичан. Эта встреча была сыграна 21 сентября 2023 года и закончилась победой ливерпульцев в гостях (3:1). Проигрывая (0:1) после первого тайма, ливерпульцы смогли перехватить инициативу во втором тайме и забили 3 безответных гола, где отличились Нуньес, Диас и Салах.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Ливерпуль – ЛАСК

 

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния «Ливерпуль», с большой разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Ливерпуля» — 1.14;
  • Ничья — 9.43;
  • Победа «ЛАСК» — 18.45;
  • Ф1 (-1,5) — 1.38;
  • Ф1 (-2) — 1.54;
  • Ф2 (2,5) — 1.88;
  • Ф2 (3) — 1.60;
  • ТБ (2,5) — 1.36;
  • ТМ (2,5) — 3.32;
  • ТБ (3) — 1.52;
  • ТМ (4) — 1.58;
  • ОЗ (да) — 2.32;
  • ОЗ (нет) — 1.57.

«Ливерпуль» в этом году главнейший претендент на трофей Лиги Европы и по праву сейчас команда лидирует в своей группе, хоть и 1 раз уже потерпела поражение в группе. В случае победы в предстоящей встрече и осечки от «Тулузы» они уже могут обеспечить себе первую строчку и проход в 1/8 финала Лиги Европы. «ЛАСК» уже имеет критически мало шансов на продолжение своего пути в Лиге Европы и единственное на что они претендуют сейчас — побороться за 3 строчку. Класс игроков англичан достаточно выше чем у австрийцев и без доли сомнения они в предстоящей встрече одержат победу, тем более что играют в родных стенах. А учитывая это я жду от ливерпульцев уверенной победы в минимум в 2-3 мяча. Хорошей ставкой здесь будет Ф1 (-2), которая означает победу англичан более чем в 2 мяча, а если будет их два, то будет возврат ставки, на это событие дают очень хороший коэффициент — 1.54.

В последних матчах предстоящих соперников можно проследить неплохую результативность в большинстве игр, да и в единственной очной встрече в истории команд оба оппонента отличались голом. Здесь можно заключить пари на ОЗ (да), за отличный коэффициент 2.32.

Где смотреть матч Ливерпуль – ЛАСК

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Ливерпуль Англия – ЛАСК Австрия
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ЛиверпульКеллехер, Куанса, Гомес, Конате, Цимикас, Эндо, Гравенберх, Эллиотт, Салах, Диас, Гакпо.
ЛАСКЛаваль, Стойкович, Цирайс, Андраде, Таловеров, Белло, Жуль, Хорват, Любич, Усор, Любичич.
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