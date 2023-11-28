Лапорта сказал членам совета директоров «Барселоны» не критиковать Хави публично

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта запретил публично ругать Хави.

Как сообщает журналист Cadena Ser Сике Родригес, президент «блауграны» звонил членам совета директоров и говорил им исключить какую-либо критику в отношении главного тренера при разговоре с прессой или болельщиками.

Это связано с тем, что один из представителей клуба выразил недовольство решениями 43-летнего специалиста, находясь в ложе на стадионе.

Ранее сообщалось, что Лапорта и сам не в восторге от того, как Хави выбирает стартовые составы на матчи.

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4 комментария

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vfhmsqqp7v
🤣🤣🤣
А за спиной можно.
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deadjoker
Ответ vfhmsqqp7v
🤣🤣🤣 А за спиной можно.
Нужно :)
+1
0
+1
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benjamin92
Совету директоров следует проверить телефоны, а то прослушивают кто ни попадя
+3
-3
0
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