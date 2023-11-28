Лапорта сказал членам совета директоров «Барселоны» не критиковать Хави публично

Жоан Лапорта запретил публично ругать Хави.

Как сообщает журналист Cadena Ser Сике Родригес, президент «блауграны» звонил членам совета директоров и говорил им исключить какую-либо критику в отношении главного тренера при разговоре с прессой или болельщиками.

Это связано с тем, что один из представителей клуба выразил недовольство решениями 43-летнего специалиста, находясь в ложе на стадионе.

Ранее сообщалось, что и сам не в восторге от того, как выбирает стартовые составы на матчи.

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