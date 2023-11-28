Лапорта сказал членам совета директоров «Барселоны» не критиковать Хави публично
Жоан Лапорта запретил публично ругать Хави.
Как сообщает журналист Cadena Ser Сике Родригес, президент «блауграны» звонил членам совета директоров и говорил им исключить какую-либо критику в отношении главного тренера при разговоре с прессой или болельщиками.
Это связано с тем, что один из представителей клуба выразил недовольство решениями 43-летнего специалиста, находясь в ложе на стадионе.
Ранее сообщалось, что Лапорта и сам не в восторге от того, как Хави выбирает стартовые составы на матчи.
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А за спиной можно.