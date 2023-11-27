Лапорта заявил, что «Барсе» не дали два пенальти в игре с «Райо» – на Рафинье и Левандовском

Жоан Лапорта заявил, что «Барселоне» не дали два пенальти в игре с «Райо».

«Думаю, все согласны, что на был очевидный пенальти. На Левандовском тоже. Для меня это два очень явных пенальти.

Мы стараемся побеждать, остальное осталось в прошлом», – сказал президент «Барселоны».

На матче 14-го тура Ла Лиги «Райо Вальекано» – «Барселона» (1:1) главным судьей работал Хосе Мунуэра Монтеро.

У «Барсы» еще одна потеря. Хави винит и судей, ему жестко ответил босс «Райо»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?