Лапорта заявил, что «Барсе» не дали два пенальти в игре с «Райо» – на Рафинье и Левандовском

Теги Барселона Ла Лига судьи Жоан Лапорта Райо Вальекано Роберт Левандовски Рафинья Диас Футбол

Жоан Лапорта заявил, что «Барселоне» не дали два пенальти в игре с «Райо».

«Думаю, все согласны, что на Рафинье был очевидный пенальти. На Левандовском тоже. Для меня это два очень явных пенальти.

Мы стараемся побеждать, остальное осталось в прошлом», – сказал президент «Барселоны».

На матче 14-го тура Ла Лиги «Райо Вальекано» – «Барселона» (1:1) главным судьей работал Хосе Мунуэра Монтеро.

У «Барсы» еще одна потеря. Хави винит и судей, ему жестко ответил босс «Райо»

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25 комментариев

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Штаны Габора Кирая
Как же плохо без Негрейры.
+46
-12
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Локоть Артеста
Антибарселонский заговор. За шаблонами к кб, они проконсультируют.
+15
-4
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Real_v_dushe
Реалу с Райо не дали намного более очевидный пенальти на Винисиусе, а каталонские телевизионщики на ВАР не отправили вообще тот повтор. Здесь же игровые моменты, которые макмимум на усмотрение судьи, но никак даже не для рассмотрения ВАРом. Это никак не пенальти. Ляпорта давит на судейский корпус, но это право смешно в свете дела Негрейры.
+13
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gPk
Ответ Штаны Габора Кирая
Как же плохо без Негрейры.
Как же хорошо Реалу с куратором судей Карлосом Михеа Давиллой) Отлично курирует..
+12
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Кирилл
Ответ Real_v_dushe
Реалу с Райо не дали намного более очевидный пенальти на Винисиусе, а каталонские телевизионщики на ВАР не отправили вообще тот повтор. Здесь же игровые моменты, которые макмимум на усмотрение судьи, но никак даже не для рассмотрения ВАРом. Это никак не пенальти. Ляпорта давит на судейский корпус, но это право смешно в свете дела Негрейры.
Матчи Реала не смотрю, поэтому про момент с Винисиусом ничего не смогу сказать, уж извините.

А вот по моменту с Рафиньей, на мой взгляд, вопросы могут быть насчет пенальти: защитник Райо играл в ногу бразильца, а не в мяч, и контакт случился - наверное, это все таки пенальти, но я пристрастен в этой ситуации )

Но и даже без этого пенальти Барселона не должна так бесхребетно и плохо играть с Райо, при всем уважении к ним.
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Igor Shalamov
Ответ Кирилл
Матчи Реала не смотрю, поэтому про момент с Винисиусом ничего не смогу сказать, уж извините. А вот по моменту с Рафиньей, на мой взгляд, вопросы могут быть насчет пенальти: защитник Райо играл в ногу бразильца, а не в мяч, и контакт случился - наверное, это все таки пенальти, но я пристрастен в этой ситуации ) Но и даже без этого пенальти Барселона не должна так бесхребетно и плохо играть с Райо, при всем уважении к ним.
ну спорный момент с пенальти. учитывая , что рафинья от мяча избавлялся и сами игроки двигались навстречу друг другу
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Hi Hi
а без пенальти не судьба? реал же как то громит соперников без пенок
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Overkiller
Ответ Рамин Халики
хватит уже ныть. Убирайте лучше физрука уже
Как же вы со своим "ныть" задрали уже. Нытьё это после матча орать что судьи нас убили, игру сломали, не дали пенку, мы будем жаловаться в международные суды и прочее. Здесь у него явно спросили мнение была ли точка, он спокойно ответил что, по его мнению, было даже две и добавил что всё, забыли проехали. Где нытьё то? Ты в жизни тоже на каждого со своим мнением кидаешься с этой чушью "чё ты ноешь?" Дети малые, честное слово.
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Иван Баланар
Ответ Merdan Jumayew
Перес и без негрейры управляет судьями уже более 30 лет так помолчал бы 🤡
130 лет
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Кирилл
Ответ Igor Shalamov
ну спорный момент с пенальти. учитывая , что рафинья от мяча избавлялся и сами игроки двигались навстречу друг другу
В момент, когда Эспино попал сзади в ногу Рафиньи, мяч только летел к бразильцу на правую ногу, а не "рафинья от мяча избавлялся" - https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/wysiwyg/e/86/f0053c9614dccb9eea28c31d59dd3.jpeg
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Бронислав Каминский
Ответ ten Hag
Каталонский кабинет постепенно возвращается на свои привычные позиции :) А когда аргентинский божок местных сектантов завершит карьеру, их мирок рухнет Нам-то на португальца параллельно, а вот сектанты готовы ноги целовать божку :)
Что за привычные позиции?Просвети
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