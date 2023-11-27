Лапорта заявил, что «Барсе» не дали два пенальти в игре с «Райо» – на Рафинье и Левандовском
Жоан Лапорта заявил, что «Барселоне» не дали два пенальти в игре с «Райо».
«Думаю, все согласны, что на Рафинье был очевидный пенальти. На Левандовском тоже. Для меня это два очень явных пенальти.
Мы стараемся побеждать, остальное осталось в прошлом», – сказал президент «Барселоны».
На матче 14-го тура Ла Лиги «Райо Вальекано» – «Барселона» (1:1) главным судьей работал Хосе Мунуэра Монтеро.
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А вот по моменту с Рафиньей, на мой взгляд, вопросы могут быть насчет пенальти: защитник Райо играл в ногу бразильца, а не в мяч, и контакт случился - наверное, это все таки пенальти, но я пристрастен в этой ситуации )
Но и даже без этого пенальти Барселона не должна так бесхребетно и плохо играть с Райо, при всем уважении к ним.