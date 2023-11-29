Акинфеев о травмах: «Никто не понимает, через какую боль это дается. Появляется артроз, боли в коленях, смещение костей. Эту ношу мне Бог дал»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия травмы Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Акинфеев рассказал, как травмы сказываются на здоровье.

«Восстановление – все одно и то же. Но последствия второй травмы намного ужаснее, чем последствия первой. Ты с возрастом понимаешь, что тебе намного тяжелее все дается.

У тебя появляется артроз, боли в коленях, смещение костей. У тебя практически нет хрящей. Никто же об этом не думает и не понимает, через какую боль все это дается.

С годами ты все переосмысливаешь и понимаешь: случилось так, как случилось. И здесь уже другого пути нет. Значит, это моя судьба, моя ноша, которую мне Господь Бог дал, и я должен был через это пройти», – сказал вратарь ЦСКА.

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45 комментариев
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Spartakus1984
Люди травмы получают не только в спорте и не получают после этого миллионы долларов.Так,что не могу пожалеть Игорька.
+60
-25
+35
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Kuba Juba
Поправки тоже видимо Бог дал рекламировать
+39
-16
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ЦСКА1960
Даже офисная работа гробит здоровье. Мы-то тут все порхаем, ничего не скрипит, не болит.
Только бедные миллионеры с персональными врачами, массажистами, диетологами и фитнес-программами страдают.
+25
-4
+21
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Светлана Агейкина
Ответ Всё знаю
Что людям мешает идти в спорт и получать миллионы?
Лень. На прогулку-пробежку себя не вытащить, а считать чужие миллионы легко и весело.
+20
-6
+14
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NBNiger
Всегда смешно читать, как футболисты жалуются: травмы у них, тяжёлое детсво всё в тренировках, не могут потом себя найти в обычной жизни после карьеры. В России они получают такие бешенные деньги, что им нужно заткнуться и не отсвечивать
+21
-8
+13
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Всеволод Бобров
Ответ Иван Прошкин
Расскажи это детям,прошедшим через Великую Отечественную,блокадникам. Уж он то имеют право получать миллионы в месяц. Там и детства не было,и ранения,и голод,и ничего - выросли,не хныкали, как этот ваш полупрофессионал.
зачем обесценивать проблемы Игоря и смотреть на любую проблему, через призму детей войны? Это адекватно вообще?
+9
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Peter Parker
Ответ Великий Алонсо
Бедняга, вот так ноша, миллионы долларов в год получать. Все таки футболиста видно издалека, даже если это Акинфеев, интеллекта ему явно не хватает
Не хватает интеллекта Акинфееву, да, а ведь мог бы удалить свои слова подобно Великому Алонсо и как будто и не говорил ничего
+9
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Честный контроль
Великий вратарь российского спорта!
А диванные хомячки никогда не поймут что такое быть профессиональным спортсменом к сожалению. Хотя может и к счастью.
+11
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Mihei4
А зачем сравнивать в комментариях травмы простых работяг и спортсменов? Понятно, что мужики, которые пашут в -50 вызывают большое уважение, но Игорь же себя им не противопоставляет. Но и спорт ведь тоже труд. Если взять, к примеру, 10 офисных работников, дать им зп в 10 раз больше и заставить в качестве эксперимента тренироваться каждый день как профи - через два месяца все вернутся в теплое кресло. Большинство зарядку сделать не может. Ну, а миллионы скрасят любые травмы, безусловно. Без них и Арни давно бы уже отправился на тот свет.
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Иван Прошкин
От водителя,развозящего продукты по магазинам,больше пользы чем от этого . Те,кто смеются " а чё ты не пошёл в спорт,чтобы зарабатывать миллионы" - сами себе выращивайте продукты,сами себе сейте пшеницу,делайте муку,пеките хлеб.
+11
-6
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Spartakus1984
Люди травмы получают не только в спорте и не получают после этого миллионы долларов.Так,что не могу пожалеть Игорька.
Только вот они этим телом не зарабатывают эти самые миллионы. Состояние тела=заработок. И потом, единицы выходят на уровень этих миллионов, а сколько миллионов останавливаются на юниорах?
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Сергей Орлов
Утипути, бедненький, артроз у него 🤦🏻‍♂️
+8
-5
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Алексей Ильин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Спасибо тебе, Игорь!
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Честный контроль
Ответ Всеволод Бобров
зачем обесценивать проблемы Игоря и смотреть на любую проблему, через призму детей войны? Это адекватно вообще?
Когда у людей в голове полная каша вместо того, что должно быть - всегда идут сравнения с "детьми войны" или делают упор на религию. Просто подумать о чем то другом нечем.
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Egobrain
Ответ Kuba Juba
Поправки тоже видимо Бог дал рекламировать
а какая взаимосвязь?
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Алексей Ильин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Spartakus1984
Люди травмы получают не только в спорте и не получают после этого миллионы долларов.Так,что не могу пожалеть Игорька.
Мясо, есть мясо )
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Marcus-light
Я чуть младше, проф спортом никогда не занимался, но имею привычные вывихи плеч, ломал кости рук и ногу.
Хорош преувеличивать цену миллионов. Талант, трудолюбие и удача - вот и все что надо миллионеру-футболисту
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Взвешенный вомбат Китая
Эту ношу мне бог купил, за деньги да!
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Egobrain
Ответ Spartakus1984
Люди травмы получают не только в спорте и не получают после этого миллионы долларов.Так,что не могу пожалеть Игорька.
логика, конечно, ущербная
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Всеволод Бобров
Ответ Иван Прошкин
Комментарий удален пользователем
ну ему теперь нельзя рассказать об них и пожаловаться?
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Иван Прошкин
Ответ Всеволод Бобров
зачем обесценивать проблемы Игоря и смотреть на любую проблему, через призму детей войны? Это адекватно вообще?
Комментарий удален пользователем
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Александр Михненко
Ответ NBNiger
Всегда смешно читать, как футболисты жалуются: травмы у них, тяжёлое детсво всё в тренировках, не могут потом себя найти в обычной жизни после карьеры. В России они получают такие бешенные деньги, что им нужно заткнуться и не отсвечивать
Комментарий удален модератором
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а ты смешной
Ответ Spartakus1984
Люди травмы получают не только в спорте и не получают после этого миллионы долларов.Так,что не могу пожалеть Игорька.
Игорьку эти деньги никто в карманы с 4 лет не пихал, только потому , что он Игорек)
Я вот захотел больше зарабатывать - поменял город , работу , жизнь - и зарабатываю)
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Руслан Арапханов
Ответ Spartakus1984
Люди травмы получают не только в спорте и не получают после этого миллионы долларов.Так,что не могу пожалеть Игорька.
Он и не просит его жалеть. И то, что он получает больше, чем условные шахтёры или грузчики - точно не его вина. Ничего плохого или неуважительного про других он не сказал, лишь о своём опыте, как тяжело поддерживать высокий спортивный уровень после таких тяжёлых травм. И чего нытики в комментах так подорвались?
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Faust Doc
О боже, расскажу моим коллегам которые в свои 50-55 в любую погоду тянут трубопроводы, временами копая руками, таская на себе кучу инструмента и тренируясь 6 раз в неделю с 8 до 20-00
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Всё знаю
Ответ Иван Прошкин
Мало кто знает сколько работы стоит за проф. спортсменом. В том числе работы простых медиков,массажистов,физиотерапевтов...
Сколько?))))
Особенно по школе, на каждого ребенка по медику, массажисту и физиотерапевту.
Ага.
Чушь не надо писать.
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Spartakus1984
Ответ Алексей Ильин
Мясо, есть мясо )
Сыр есть сыр
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Spartakus1984
Ответ Всё знаю
Что людям мешает идти в спорт и получать миллионы?
Я не знаю. Я вообще не об этом написал.
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Budabuda
бедняжка
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zho3716
Все травмрованные работяги отписались?)
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градус ненависти
Любая работа в возрасте после тридцати сказывается на здоровье. Но у футболистов уровня РПЛ есть куча денег чтобы лечиться и восстанавливаться
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