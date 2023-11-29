Акинфеев о травмах: «Никто не понимает, через какую боль это дается. Появляется артроз, боли в коленях, смещение костей. Эту ношу мне Бог дал»
Игорь Акинфеев рассказал, как травмы сказываются на здоровье.
«Восстановление – все одно и то же. Но последствия второй травмы намного ужаснее, чем последствия первой. Ты с возрастом понимаешь, что тебе намного тяжелее все дается.
У тебя появляется артроз, боли в коленях, смещение костей. У тебя практически нет хрящей. Никто же об этом не думает и не понимает, через какую боль все это дается.
С годами ты все переосмысливаешь и понимаешь: случилось так, как случилось. И здесь уже другого пути нет. Значит, это моя судьба, моя ноша, которую мне Господь Бог дал, и я должен был через это пройти», – сказал вратарь ЦСКА.
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Только бедные миллионеры с персональными врачами, массажистами, диетологами и фитнес-программами страдают.
А диванные хомячки никогда не поймут что такое быть профессиональным спортсменом к сожалению. Хотя может и к счастью.
Хорош преувеличивать цену миллионов. Талант, трудолюбие и удача - вот и все что надо миллионеру-футболисту
Я вот захотел больше зарабатывать - поменял город , работу , жизнь - и зарабатываю)
Особенно по школе, на каждого ребенка по медику, массажисту и физиотерапевту.
Ага.
Чушь не надо писать.