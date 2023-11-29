Хуммельс о выходе «Боруссии» в плей-офф ЛЧ: «Хотим занять первое место в группе и избежать безумно сильных команд. Не хотим вылететь в 1/8 финала»

Теги Боруссия Дортмунд Милан Лига чемпионов УЕФА Матс Хуммельс Футбол

Матс Хуммельс высказался о выходе «Боруссии» в плей-офф Лиги чемпионов.

Защитник дортмундцев выразил мнение после выездной победы над «Миланом» (3:1).

«Великолепный вечер. Лично я готов и рад совершать все эти отборы и перехваты, а когда команда играет хорошо, то и самому все становится проще.

Если не вспоминать о наших атаках в первом тайме, в остальном мы все делали успешно. Благодаря четкому владению мячом нам удавалось держать ситуацию под контролем. Это прекрасно – играть в Лиге чемпионов на таком стадионе.

Через две недели мы хотим на глазах у своих болельщиков занять первое место и избежать безумно сильных команд. Мы не хотим вылететь в 1/8 финала», – сказал Хуммельс.

После 5 туров «Боруссия» лидирует в группе, опережая идущий вторым «ПСЖ» на 3 очка. 13 декабря немцы сыграют с парижанами дома.

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24 комментария
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Aidos9419
давайте победите ПСГ, а Ньюкасл с Миланом пусть решат кому выйти со второго места
+23
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Собиратель хаоса
Баварии в группе нет, так что все шансы есть.
+15
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Миндовг
Удачи Дортмунду. После вчерашней игры ПСЖ с Ньюкаслом, стало понятно, что мешок будут всеми силами тащить в плейофф. Так что стоит ждать левое удаление и левый пенальти в ворота Дортмунда в начале игры.
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SaTR
вчера Хуммельс сыграл почти идеально как ЦЗ. Подчищал всё за этими неучами Шлоттербеком и Бенсебайни
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Сергей Штырков
Ответ Миндовг
Удачи Дортмунду. После вчерашней игры ПСЖ с Ньюкаслом, стало понятно, что мешок будут всеми силами тащить в плейофф. Так что стоит ждать левое удаление и левый пенальти в ворота Дортмунда в начале игры.
Так в первом матче и был левый пенальти))
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заратустра-будрайтис
Хуммельс провел эталонный матч, просто фантастический, перекусил всех, зачистил всё. Костакурта может обсудить свою глупость с Барези ( кстати, сам был откровенным бездарем на фоне Барези, Тасотти, Мальдини)
+3
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a2wai
После этого попадутся на сильную команду со вторых мест и улетят в 1/8 финала, так и бывает.
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Mikhail 1968
Ответ Собиратель хаоса
Баварии в группе нет, так что все шансы есть.
и Кёльна со Штутгартом
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Дмитрий Миронов
Ответ Люблю выпить
та Боруссия в 1/8 вылетит как обычно
Ага, так же писали что выйдет на 4 месте с этой группы , а что в итоге? В 21 они выходили в 1/4
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Ulan Akimov
Адеэми был лучшим по мне
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iGu
даешь бой Парижу! и уверен, что фаны сделают супер Перф перед матчем!!
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Axmat Cecenov
Хотя бы ничья с ПСЖ. И чтобы Ньюкасл обыграл Милан.
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ПравдоРуб
Ответ Aidos9419
давайте победите ПСГ, а Ньюкасл с Миланом пусть решат кому выйти со второго места
Если Милан с Ньюкаслом сыграют в ничью то ничего они не решат к сожалению
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Mikhail 1968
Ответ заратустра-будрайтис
Хуммельс провел эталонный матч, просто фантастический, перекусил всех, зачистил всё. Костакурта может обсудить свою глупость с Барези ( кстати, сам был откровенным бездарем на фоне Барези, Тасотти, Мальдини)
там абсолютно лучшим был Неста
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заратустра-будрайтис
Ответ Mikhail 1968
там абсолютно лучшим был Неста
Где там? В Милане Ариго Сакки, в Милане Каппело? Какой Неста. И да, Неста конечно хороший защитник, но до уровня праймовых Мальдини и Барези ему далеко
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Mikhail 1968
Ответ заратустра-будрайтис
Где там? В Милане Ариго Сакки, в Милане Каппело? Какой Неста. И да, Неста конечно хороший защитник, но до уровня праймовых Мальдини и Барези ему далеко
Мальдини прекрасный левый защитник, как центральный много ошибался, Неста за ним всегда чистил, когда играл Барези. была персональная опека, в сборной их связка с Бергоми и Ферри была естественно лучшей,но там Джентиле мог по двадцать раз за тайм бить по ногам Марадону и только к 70й минуте получить жёлтую карточку
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заратустра-будрайтис
Ответ Mikhail 1968
Мальдини прекрасный левый защитник, как центральный много ошибался, Неста за ним всегда чистил, когда играл Барези. была персональная опека, в сборной их связка с Бергоми и Ферри была естественно лучшей,но там Джентиле мог по двадцать раз за тайм бить по ногам Марадону и только к 70й минуте получить жёлтую карточку
Мальдини в центре защиты играл как боженька.
Ну и да, раз уж мы пошли в такие тонкости и кто за кем чистил. Если из близких примеров Варан чистил за Рамосом, но это не значит, что он лучше, просто в парах защитников зачастую разделение при котором один вылетает из линии на нападающего, забирает мяч или вынуждает на движение под страхующего партнера.
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Mikhail 1968
Ответ revodrok
когда от Боруссии императивно ничего не требуется — могут пикануть, как только нужно решать всё здесь и сейчас, сольют даже Майнцу
Кёльну
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revodrok
Ответ Mikhail 1968
Кёльну
ничья с Майнцем в последнем туре лишила чемпионства, Кёльн наоборот в параллельной игре с Баварией едва не затащил
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