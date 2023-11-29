Хуммельс о выходе «Боруссии» в плей-офф ЛЧ: «Хотим занять первое место в группе и избежать безумно сильных команд. Не хотим вылететь в 1/8 финала»

Матс Хуммельс высказался о выходе «Боруссии» в плей-офф Лиги чемпионов.

Защитник дортмундцев выразил мнение после выездной победы над « » (3:1).

«Великолепный вечер. Лично я готов и рад совершать все эти отборы и перехваты, а когда команда играет хорошо, то и самому все становится проще.

Если не вспоминать о наших атаках в первом тайме, в остальном мы все делали успешно. Благодаря четкому владению мячом нам удавалось держать ситуацию под контролем. Это прекрасно – играть в чемпионов на таком стадионе.

Через две недели мы хотим на глазах у своих болельщиков занять первое место и избежать безумно сильных команд. Мы не хотим вылететь в 1/8 финала», – сказал .

После 5 туров « » лидирует в группе, опережая идущий вторым «ПСЖ» на 3 очка. 13 декабря немцы сыграют с парижанами дома.

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