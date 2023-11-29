Хау о голе «ПСЖ» на 98-й: «Когда мяч от груди попадает в руку – это не пенальти, но я не имею права высказать то, что думаю. Я опустошен, «Ньюкаслу» просто не хватило удачи»

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА судьи Шимон Марчиняк Эдди Хау Валентино Ливраменто Футбол

Эдди Хау не согласен с пенальти, назначенным в ворота «Ньюкасла» в игре с «ПСЖ».

«Я все еще пытаюсь с этим смириться. Чувствую себя опустошенным, но в то же время я доволен тем, как игроки сегодня выкладывались, их самоотдачей, исполнением. Нам не повезло, в конце просто не хватило удачи.

Я не думаю, что это пенальти. В случае с повторами не принимается в расчет то, насколько быстро на самом деле летит мяч. Сперва он попал в грудь. Но даже если бы в руку – это все равно не пенальти, учитывая то, насколько близко был игрок. Но можно привести и другие аргументы.

Когда мяч сперва попадает в грудь, а потом в расположенную низко руку, это не пенальти. Я не имею права подвести итоги, не могу высказать свои внутренние мысли [иначе будут неприятности].

Думаю, рефери хорошо работал до этого момента. Он отлично справлялся», – сказал главный тренер «Ньюкасла» в эфире TNT Sports после ничьей со счетом 1:1.

Игру обслуживала бригада судей под руководством Шимона Марчиняка.

«ПСЖ» забил «Ньюкаслу» на 98-й с пенальти за игру рукой. Дженас назвал это ограблением: «Я в бешенстве, это должна была быть историческая победа»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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62 комментария

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фк кабинет
Марчиняк отработал катарский перевод на последних минутах.
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-8
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АланПардью
У сорок отняли почти вымученную победу. За такое нельзя давать пенальти,не говоря о том что слишком много минут было добавлено
+35
-4
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Глеб Фиолетов
Всей командой выпрашивали,позор. А лысый **** выслужился.
Интересно будет услышать обоснование такой липовой точки.
Миллиарды вложили,а в плей-офф вот так позорно пытаются попасть.
Посмотрим,что будет в последнем туре. Сдаст Дортмунд или нет
+27
-4
+23
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xDe xDe
Матч не смотрел, но после кучи гневных коментов полез за обзором. Пересмотрел с десяток раз - это не пенальти, по любым нынешним трактовкам. Максимально близкое расстояние + рикошет от груди защитника + рукой не был прерван полёт мяча в створ. Но, видимо, кому-то ну очень надо было.
+21
-1
+20
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Александр Суряев
Ответ Глеб Фиолетов
Всей командой выпрашивали,позор. А лысый **** выслужился. Интересно будет услышать обоснование такой липовой точки. Миллиарды вложили,а в плей-офф вот так позорно пытаются попасть. Посмотрим,что будет в последнем туре. Сдаст Дортмунд или нет
К сожалению, Дортмунд систематически обделывается тогда, когда не должен, я бы не рассчитывал ни на что.
+14
-1
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Brigant
судья три два рас
+12
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Невский баклан
Помойка из Парижа, ньюкасл жалко
+12
-2
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madaev
Ответ &_Bishep_&
Да ладно..Последние 5 мин до гола вы не могли выбить мяч на 10 метров
И поэтому это пенальти ?
+11
-1
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Benjamin
Это не пенальти, точка.
+11
-3
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Глеб Фиолетов
Ответ Александр Суряев
К сожалению, Дортмунд систематически обделывается тогда, когда не должен, я бы не рассчитывал ни на что.
Мечтал с детства о Нью в ЛЧ и победах и казалось бы вот оно,но нет,пропускаем на 98 из-за левого судьи,нытья команды,которая играет дома и позорно радуется,забив эту хню. Мерзость!
+11
-3
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madaev
Чистейшая коррупция
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-1
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luu
Ньюкаслу не хватило карманного главы УЕФА
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-1
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Биограф Венгера
Ответ Глеб Фиолетов
Всей командой выпрашивали,позор. А лысый **** выслужился. Интересно будет услышать обоснование такой липовой точки. Миллиарды вложили,а в плей-офф вот так позорно пытаются попасть. Посмотрим,что будет в последнем туре. Сдаст Дортмунд или нет
ну из судейки сделают козла отпущения, отправят его в одноматчевую ссылку в Лигу Конференций и все на этом закончится, уже в АПЛ проходили.
не может УЕФА себе позволить иметь плей офф без черепашки
+6
-1
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LaffyTaffy
Футбол всё больше превращается в :
"Одной команде не дали пенальти, а второй команде дали пенальти в одинаковых случаях. Поэтому вторая команда победила, а первая проиграла".
Главная проблема футбола сейчас: огромная зависимость от судьи и ВАРа, как захотят, так и нарисуют.
Не удивлюсь, если в завтрашних матчах ЛЧ будет точно такой же момент, но пеналь не поставят.
Нет единых правил. От этого тошно становится смотреть, зачастую побеждают не те, кто это заслуживает.

Даже в этом матче ПСЖ-Ньюкасл были еще спорные моменты с пенальти, казалось там более верные пенальти, чем поставленный. Но там почему-то судья не поставил, а тут поставил.
Судьи как хотят, с какой ноги проснутся - так и судят. Никакой последовательности.
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xDe xDe
Ответ Vinnipukh Vinni
Справедливости ради, там были другие моменты, где судья по-хорошему должен был дать пенальти (например, падение Хакими, защитник Ньюкасла не добрался до мяча, а контакт с ногой Хакими был), но ВАР почему-то решил, что всё норм и даже не предложил судье посмотреть повтор, то есть решил, что не было явной ошибки. Можно сказать, эти моменты скомпенсировали друг друга.
Да, видел, об этом коменты писали. Но в обзоре подобных эпизодов, увы, не оказалось. Меня именно ключевой интересовал на 98 минуте, из-за которого тут шум такой. И, если рассматривать конкретно его - шум справедливый, имхо.
+3
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Блуждающий странник
Ответ Universal1000
Лысый тащил Мбаппе как мог в финале ЧМ, назначае просто пачками пенальти в ворота Аргентины в критические моменты в концовках. Теперь из ничего придумал пенку на последних секундах для Писижо(матч не смотрел, но уверен, что и 8 добавленных минут - это липа натянутая). Что происходит-то? Сколько можно-то? Всё равно катарцам и их протеже Мбаппе ничего не светит в ЛЧ, как не улыбнулось на ЧМ, несмотря на потуги Марчиняка.
Зачем приплетать на ЧМ? На ЧМ оба пенальти были.
Тут пенальти назначили ошибочно, не связанные никак друг с другом матчи.
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Егор Ковалёв
Пеналя не было, ПСЖ еле как спасли от очередного позора. А откуда они взяли эти 8 минут, для меня все еще загадка.
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Денис Кулагин
типичный псж в лч которого тащат за счёт судей
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Universal1000
Лысый тащил Мбаппе как мог в финале ЧМ, назначае просто пачками пенальти в ворота Аргентины в критические моменты в концовках. Теперь из ничего придумал пенку на последних секундах для Писижо(матч не смотрел, но уверен, что и 8 добавленных минут - это липа натянутая). Что происходит-то? Сколько можно-то? Всё равно катарцам и их протеже Мбаппе ничего не светит в ЛЧ, как не улыбнулось на ЧМ, несмотря на потуги Марчиняка.
Матч не смотрел, но накатаю-ка на всякий случай коммент, приплету сюда для кучи ещё и ЧМ зачем-то. Пеналь поставили левый сегодня, вот и все!
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Глеб Фиолетов
Ответ Jim Korbett
Карма вернула за позорный гол Арсеналу.
Зинченко,перелогинься и заканчивай уже ныть, все уже забыли
Считай,что 0-0 илы вы там забили что-то сами?
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Veles3101
вообще судья тащил Ньюкасл весь второй тайм и там минимум еще 2 пеналя должно быть. Ньюкасл реально тупо выживал весь второй тайм.
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мбупе
Ответ AR15
А за кого он в финале судил?
у кого больше пенальти, тот и проплатил
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Vinnipukh Vinni
Ответ xDe xDe
Матч не смотрел, но после кучи гневных коментов полез за обзором. Пересмотрел с десяток раз - это не пенальти, по любым нынешним трактовкам. Максимально близкое расстояние + рикошет от груди защитника + рукой не был прерван полёт мяча в створ. Но, видимо, кому-то ну очень надо было.
Справедливости ради, там были другие моменты, где судья по-хорошему должен был дать пенальти (например, падение Хакими, защитник Ньюкасла не добрался до мяча, а контакт с ногой Хакими был), но ВАР почему-то решил, что всё норм и даже не предложил судье посмотреть повтор, то есть решил, что не было явной ошибки.
Можно сказать, эти моменты скомпенсировали друг друга.
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Grime Font
Ответ Денис Кулагин
типичный псж в лч которого тащат за счёт судей
Особенно против барсы в 2017 🤡🤡🤡
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arspurs9
Ответ LaffyTaffy
Футбол всё больше превращается в : "Одной команде не дали пенальти, а второй команде дали пенальти в одинаковых случаях. Поэтому вторая команда победила, а первая проиграла". Главная проблема футбола сейчас: огромная зависимость от судьи и ВАРа, как захотят, так и нарисуют. Не удивлюсь, если в завтрашних матчах ЛЧ будет точно такой же момент, но пеналь не поставят. Нет единых правил. От этого тошно становится смотреть, зачастую побеждают не те, кто это заслуживает. Даже в этом матче ПСЖ-Ньюкасл были еще спорные моменты с пенальти, казалось там более верные пенальти, чем поставленный. Но там почему-то судья не поставил, а тут поставил. Судьи как хотят, с какой ноги проснутся - так и судят. Никакой последовательности.
Не стоит забывать о странах. Как никак, во всех странах свои тонкости и нормы судейской работы. Какие то определенные советы, которые могут приниматься и на международном уровне.
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Grime Font
Ответ Егор Ковалёв
Пеналя не было, ПСЖ еле как спасли от очередного позора. А откуда они взяли эти 8 минут, для меня все еще загадка.
Действительно откуда. Игроки касла всего-то по полчаса валялись и возвращали мяч в игру.
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Vinnipukh Vinni
Ответ xDe xDe
Да, видел, об этом коменты писали. Но в обзоре подобных эпизодов, увы, не оказалось. Меня именно ключевой интересовал на 98 минуте, из-за которого тут шум такой. И, если рассматривать конкретно его - шум справедливый, имхо.
Да, я тоже думал, что не назначит, и удивился, как и все. Но делать из этого вывод, что "кому-то надо" - это из серии "Месси подарили ЧМ" (но почему-то не подарили его Неймару или Мбаппе или, в конце концов, своей сборной - Катару)))).

Во-первых, с той стороны тоже шейхи и денег у них ещё больше, чем у владельцев ПСЖ. Если строить конспирологические теории про коварных шейхов, непонятно, почему Саудовские не могли повлиять на нужных людей.

Во-вторых, если бы назначили пенальти не на последней минуте, а раньше, ПСЖ вообще мог победить. Ньюкасл мог психологически посыпаться, потому что в конце матча просто играл на отбой.
А если смотреть ещё и саму игру, то ПСЖ мог и должен был сделать матч зеркальным по отношению к первому матчу и выиграть 4:1 или что-то в таком духе. Моментов было много.
Это просто пример, что в жизни нет логики. Могло быть так, могло быть эдак, а получилось вот так.

Ну и ещё важно, что ПСЖ хоть и стало полегче, но он ещё не спасся от вылета. Пока спасся только от 4 места. Даже ничья в Дортмунде при определённых раскладах может отправить их в ЛЕ. Для гарантий нужно побеждать.
И наоборот - если бы они проиграли, то не лишились бы шансов на выход в плей-офф, хотя это и подвесило бы их сильнее, чем ничья.
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xDe xDe
Ответ Vinnipukh Vinni
Да, я тоже думал, что не назначит, и удивился, как и все. Но делать из этого вывод, что "кому-то надо" - это из серии "Месси подарили ЧМ" (но почему-то не подарили его Неймару или Мбаппе или, в конце концов, своей сборной - Катару)))). Во-первых, с той стороны тоже шейхи и денег у них ещё больше, чем у владельцев ПСЖ. Если строить конспирологические теории про коварных шейхов, непонятно, почему Саудовские не могли повлиять на нужных людей. Во-вторых, если бы назначили пенальти не на последней минуте, а раньше, ПСЖ вообще мог победить. Ньюкасл мог психологически посыпаться, потому что в конце матча просто играл на отбой. А если смотреть ещё и саму игру, то ПСЖ мог и должен был сделать матч зеркальным по отношению к первому матчу и выиграть 4:1 или что-то в таком духе. Моментов было много. Это просто пример, что в жизни нет логики. Могло быть так, могло быть эдак, а получилось вот так. Ну и ещё важно, что ПСЖ хоть и стало полегче, но он ещё не спасся от вылета. Пока спасся только от 4 места. Даже ничья в Дортмунде при определённых раскладах может отправить их в ЛЕ. Для гарантий нужно побеждать. И наоборот - если бы они проиграли, то не лишились бы шансов на выход в плей-офф, хотя это и подвесило бы их сильнее, чем ничья.
Хоспаде, уважаемый, вы тут целое расследование провели) Хотя, отдаю должное, это справедливо. Но я ведь не хейтер Парижа, отнюдь. И конспирологию никакую не подключал - лишь отметил, что пенальти, который по всем инструкциям ставиться не должен, был поставлен. Сороки могли психологически развалиться, получи они гол с пенальти раньше? Вполне возможно. Но, повторюсь, я не видел прочих эпизодов со спорными моментами, в обзоре их не было. Что же касается раскладов - опять же, справедливости ради, к вопросу нашего эпизода это напрямую не относится, однако Париж будет играть с немотивированной Боруссией, которая уже в плей-офф, а вот миланцам вылетать с четвёртого места наверняка ой как не хочется. Но это уже смотреть будем - тем интереснее.
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Артём Назмутдинов
Ответ Невский баклан
Помойка из Парижа, ньюкасл жалко
сначала фанатами Милана были, теперь Ньюкасла, дальше Дортмунда?
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Mescaline
Ответ arspurs9
А за толчок в спину и удар коленом Хакими? А за вторую руку? Про это почему нет комментария? Но это ладно, веселит другое. От Хау слышать про «не повезло» - дико. Я всегда говорил, что в футболе без везения никуда. Как раз Ньюкасл - образец этого везения в этом розыгрыше. Команде за 5 туров удалась 1 игра - с ПСЖ в октябре. Сразу закрыли 4-1, залетало вообще все. Остальные игры были слабыми, но если Дортмунд свое забрал, то отскоки от ПСЖ и Милана в первом туре - исключительно фарт. Заслуга Ньюкасла тут минимальна, лицемерить тоже не нужно в комментариях. Когда Мбаппе выходит 1 на 1 и пытается оформить пяткой, а деревянный Барколя 4 раза за тайм бьет из вратарской без сопротивления - это провал Ньюкасла. Как Париж их прощал - загадка. Первый матч в ЛЧ с Миланом точно такой же, там итальянцы возили Ньюкасл мордой об газон, но снова отскок благодаря руинерским способностям Леау, Жиру Пулишича. В везении нет ничего плохого, но при этом жаловаться на удачу - лицемерие.
в первой игре с Дортмундом Ньюкаслу наоборот дико не везло, две перекладины, моменты, так что не надо накидывать. И снова в -надцатый раз повторю, полсостава нет, матчи через 2 на третий, как тут зажигать в каждом матче?
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arspurs9
Ответ Mescaline
в первой игре с Дортмундом Ньюкаслу наоборот дико не везло, две перекладины, моменты, так что не надо накидывать. И снова в -надцатый раз повторю, полсостава нет, матчи через 2 на третий, как тут зажигать в каждом матче?
Ага. У Ньюкасла 2 перекладины (разве не одна), а у Боруссии моментов не было? Один Мален мог хет-трик делать в 1 тайме.
Отвечу в первый раз (вижу этот -надцатый раз впервые) - бред.
В матче с Миланом не было Жоэлинтона и Уиллока? У Милана не играл Калулу и Беннасер.
С Дортмундом в первой игре не было лишь Ботмана (речь про основу), у Боруссии Брандта (куда более серьезная потеря) и Райерсона.
В ответке да, у Ньюкасла было достаточно потерь, впервые соглашусь.
В итоге первые 3 игры никакого преимущества соперник из-за травм не имел. Хотя и ПСЖ в последней игре не был в полном составе (Заир-Эмери, Кимпембе, Маркиньос, Мендеш).

«Матчи через 2 дня на третий» - точно, в Европе только у Ньюкасла такой график)
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мбупе
Комментарий удален пользователем
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Universal1000
Ответ Shuba Jr.
так и Аргентине давали несколько липовых пенальти на ЧМ. что же ты об этом умолчал?
Ну был один левак с Польшей.
Он ни на что не повлиял от слова совсем.
Так что пофиг.
А здесь ключевые очки потерял возможно Ньюкасл. На 100% прямое изменение турнирных раскадов.
Никто не будет молчать в такой ситуации и игнорировать беспредел грязных шейхов.
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Shuba Jr.
Ответ Universal1000
Лысый тащил Мбаппе как мог в финале ЧМ, назначае просто пачками пенальти в ворота Аргентины в критические моменты в концовках. Теперь из ничего придумал пенку на последних секундах для Писижо(матч не смотрел, но уверен, что и 8 добавленных минут - это липа натянутая). Что происходит-то? Сколько можно-то? Всё равно катарцам и их протеже Мбаппе ничего не светит в ЛЧ, как не улыбнулось на ЧМ, несмотря на потуги Марчиняка.
так и Аргентине давали несколько липовых пенальти на ЧМ. что же ты об этом умолчал?
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arspurs9
Ответ jordy
Я бы за такое попадание мяча в руку, а это именно попадание, не игра рукой, пенальти не ставил. Но вроде как сейчас трактовка такая, что если защитник акцентированно играл в мяч и тот отрекошетил в руку, то пенальти не ставят, а если вот так, как в этом эпизоде, мяч после удара попал в грудь защитнику и отрекошетил в руку, то пенальти ставят. Я то как раз предполагал обратное, но, если трактовка действительно такая, то тогда пенальти и тогда желательно что-то менять в подобных трактовках.
С трактовками рук давно пора что-то делать, это абсурд.
Если вообще не в состоянии адекватно довести понимание правил (и сами правила), то по мне проще вообще обозначить, что каждая рука - пенальти, вот и всё. Да, будет нытье по поводу случайности и тд, зато не будет разночтения.
Да и повысится результативность.
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Yri Yrov
Голиаф должен был вылететь
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JhonnyPehrynberg
Ну по факту, сами забить не могли, при каждом падение/касание просили пенальти 🤡
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felixdyadya
Надеюсь Боруссия даст бой и Париж пойдет в ЛЕ,либо в 1/8 получат авоську
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Всеволод Бобров
лучше бы автобусом не стояли весь второй тайм.
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Максат Тобыш
Псж заслуживаю гол по игре, справедливость установлена, была ли рука или нет, дело второстепенное
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Grime Font
Этот физкультурник должен радоваться хотя бы одному очку. С таким антифутболом нечего им делать в ЛЧ.
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arspurs9
А за толчок в спину и удар коленом Хакими? А за вторую руку? Про это почему нет комментария?

Но это ладно, веселит другое. От Хау слышать про «не повезло» - дико.
Я всегда говорил, что в футболе без везения никуда. Как раз Ньюкасл - образец этого везения в этом розыгрыше.
Команде за 5 туров удалась 1 игра - с ПСЖ в октябре. Сразу закрыли 4-1, залетало вообще все.
Остальные игры были слабыми, но если Дортмунд свое забрал, то отскоки от ПСЖ и Милана в первом туре - исключительно фарт. Заслуга Ньюкасла тут минимальна, лицемерить тоже не нужно в комментариях. Когда Мбаппе выходит 1 на 1 и пытается оформить пяткой, а деревянный Барколя 4 раза за тайм бьет из вратарской без сопротивления - это провал Ньюкасла. Как Париж их прощал - загадка.
Первый матч в ЛЧ с Миланом точно такой же, там итальянцы возили Ньюкасл мордой об газон, но снова отскок благодаря руинерским способностям Леау, Жиру Пулишича.
В везении нет ничего плохого, но при этом жаловаться на удачу - лицемерие.
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ntroudds
Pasbet. ru по ним играю, лучшие в экспрессах, за 5 дней на экспрессах сделал 258 тыс!!!!!! Pasbet. ru
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jordy
Я бы за такое попадание мяча в руку, а это именно попадание, не игра рукой, пенальти не ставил.
Но вроде как сейчас трактовка такая, что если защитник акцентированно играл в мяч и тот отрекошетил в руку, то пенальти не ставят, а если вот так, как в этом эпизоде, мяч после удара попал в грудь защитнику и отрекошетил в руку, то пенальти ставят.
Я то как раз предполагал обратное, но, если трактовка действительно такая, то тогда пенальти и тогда желательно что-то менять в подобных трактовках.
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Артём Назмутдинов
Ответ Глеб Фиолетов
Мечтал с детства о Нью в ЛЧ и победах и казалось бы вот оно,но нет,пропускаем на 98 из-за левого судьи,нытья команды,которая играет дома и позорно радуется,забив эту хню. Мерзость!
кто-то виноват, но не команда. По владению, ударам вас в одну калитку , а ты тут за пенальти ноешь
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S100 Winner
Ответ мбупе
Комментарий удален пользователем
Не надоело плакать и выпрашивать плюсы за хейт в адрес Мбаппе?
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AR15
Ответ мбупе
Так же как и финале ЧМ, на этот раз успешно можно сказать)
А за кого он в финале судил?
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ntroudds
Ответ фк кабинет
Марчиняк отработал катарский перевод на последних минутах.
Pasbet. ru по ним играю, лучшие в экспрессах, за 5 дней на экспрессах сделал 258 тыс!!! Pasbet. ru
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arspurs9
Ответ Глеб Фиолетов
Какие правила,трактовки,для кого это все? Просто рисуешь левую точку и все дела. Художник по фамилии Польска Курва
Если бы он хотел, поставил бы чистую точку за игру против Хакими или спокойно оформил бы за предыдущую игру рукой. Были 2 более надежных ситуации для пенальти, где Марчиняк сорок пожалел. Странно жаловаться на него.
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Глеб Фиолетов
Ответ arspurs9
Если бы он хотел, поставил бы чистую точку за игру против Хакими или спокойно оформил бы за предыдущую игру рукой. Были 2 более надежных ситуации для пенальти, где Марчиняк сорок пожалел. Странно жаловаться на него.
По Хакими еще как-то соглашусь,типа пробросил(без шансов добраться до мяча)
А про руку-это смешно,там никакой угрозы воротам,мяч движется от ворот,рука в «естественном положении) какая еще точка? Кого он там пожалел?
Лягушки наныли на позорный пенальти, это весь мир увидел,кроме французов. Про 8 минут вообще молчу
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