Хау о голе «ПСЖ» на 98-й: «Когда мяч от груди попадает в руку – это не пенальти, но я не имею права высказать то, что думаю. Я опустошен, «Ньюкаслу» просто не хватило удачи»

Эдди Хау не согласен с пенальти, назначенным в ворота «Ньюкасла» в игре с «ПСЖ».

«Я все еще пытаюсь с этим смириться. Чувствую себя опустошенным, но в то же время я доволен тем, как игроки сегодня выкладывались, их самоотдачей, исполнением. Нам не повезло, в конце просто не хватило удачи.

Я не думаю, что это пенальти. В случае с повторами не принимается в расчет то, насколько быстро на самом деле летит мяч. Сперва он попал в грудь. Но даже если бы в руку – это все равно не пенальти, учитывая то, насколько близко был игрок. Но можно привести и другие аргументы.

Когда мяч сперва попадает в грудь, а потом в расположенную низко руку, это не пенальти. Я не имею права подвести итоги, не могу высказать свои внутренние мысли [иначе будут неприятности].

Думаю, рефери хорошо работал до этого момента. Он отлично справлялся», – сказал главный тренер « » в эфире TNT Sports после ничьей со счетом 1:1.

Игру обслуживала бригада судей под руководством .

«ПСЖ» забил «Ньюкаслу» на 98-й с пенальти за игру рукой. Дженас назвал это ограблением: «Я в бешенстве, это должна была быть историческая победа»

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