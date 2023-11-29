Хау о голе «ПСЖ» на 98-й: «Когда мяч от груди попадает в руку – это не пенальти, но я не имею права высказать то, что думаю. Я опустошен, «Ньюкаслу» просто не хватило удачи»
Эдди Хау не согласен с пенальти, назначенным в ворота «Ньюкасла» в игре с «ПСЖ».
«Я все еще пытаюсь с этим смириться. Чувствую себя опустошенным, но в то же время я доволен тем, как игроки сегодня выкладывались, их самоотдачей, исполнением. Нам не повезло, в конце просто не хватило удачи.
Я не думаю, что это пенальти. В случае с повторами не принимается в расчет то, насколько быстро на самом деле летит мяч. Сперва он попал в грудь. Но даже если бы в руку – это все равно не пенальти, учитывая то, насколько близко был игрок. Но можно привести и другие аргументы.
Когда мяч сперва попадает в грудь, а потом в расположенную низко руку, это не пенальти. Я не имею права подвести итоги, не могу высказать свои внутренние мысли [иначе будут неприятности].
Думаю, рефери хорошо работал до этого момента. Он отлично справлялся», – сказал главный тренер «Ньюкасла» в эфире TNT Sports после ничьей со счетом 1:1.
Игру обслуживала бригада судей под руководством Шимона Марчиняка.
«ПСЖ» забил «Ньюкаслу» на 98-й с пенальти за игру рукой. Дженас назвал это ограблением: «Я в бешенстве, это должна была быть историческая победа»
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Интересно будет услышать обоснование такой липовой точки.
Миллиарды вложили,а в плей-офф вот так позорно пытаются попасть.
Посмотрим,что будет в последнем туре. Сдаст Дортмунд или нет
не может УЕФА себе позволить иметь плей офф без черепашки
"Одной команде не дали пенальти, а второй команде дали пенальти в одинаковых случаях. Поэтому вторая команда победила, а первая проиграла".
Главная проблема футбола сейчас: огромная зависимость от судьи и ВАРа, как захотят, так и нарисуют.
Не удивлюсь, если в завтрашних матчах ЛЧ будет точно такой же момент, но пеналь не поставят.
Нет единых правил. От этого тошно становится смотреть, зачастую побеждают не те, кто это заслуживает.
Даже в этом матче ПСЖ-Ньюкасл были еще спорные моменты с пенальти, казалось там более верные пенальти, чем поставленный. Но там почему-то судья не поставил, а тут поставил.
Судьи как хотят, с какой ноги проснутся - так и судят. Никакой последовательности.
Тут пенальти назначили ошибочно, не связанные никак друг с другом матчи.
Считай,что 0-0 илы вы там забили что-то сами?
Можно сказать, эти моменты скомпенсировали друг друга.
Во-первых, с той стороны тоже шейхи и денег у них ещё больше, чем у владельцев ПСЖ. Если строить конспирологические теории про коварных шейхов, непонятно, почему Саудовские не могли повлиять на нужных людей.
Во-вторых, если бы назначили пенальти не на последней минуте, а раньше, ПСЖ вообще мог победить. Ньюкасл мог психологически посыпаться, потому что в конце матча просто играл на отбой.
А если смотреть ещё и саму игру, то ПСЖ мог и должен был сделать матч зеркальным по отношению к первому матчу и выиграть 4:1 или что-то в таком духе. Моментов было много.
Это просто пример, что в жизни нет логики. Могло быть так, могло быть эдак, а получилось вот так.
Ну и ещё важно, что ПСЖ хоть и стало полегче, но он ещё не спасся от вылета. Пока спасся только от 4 места. Даже ничья в Дортмунде при определённых раскладах может отправить их в ЛЕ. Для гарантий нужно побеждать.
И наоборот - если бы они проиграли, то не лишились бы шансов на выход в плей-офф, хотя это и подвесило бы их сильнее, чем ничья.
Отвечу в первый раз (вижу этот -надцатый раз впервые) - бред.
В матче с Миланом не было Жоэлинтона и Уиллока? У Милана не играл Калулу и Беннасер.
С Дортмундом в первой игре не было лишь Ботмана (речь про основу), у Боруссии Брандта (куда более серьезная потеря) и Райерсона.
В ответке да, у Ньюкасла было достаточно потерь, впервые соглашусь.
В итоге первые 3 игры никакого преимущества соперник из-за травм не имел. Хотя и ПСЖ в последней игре не был в полном составе (Заир-Эмери, Кимпембе, Маркиньос, Мендеш).
«Матчи через 2 дня на третий» - точно, в Европе только у Ньюкасла такой график)
Он ни на что не повлиял от слова совсем.
Так что пофиг.
А здесь ключевые очки потерял возможно Ньюкасл. На 100% прямое изменение турнирных раскадов.
Никто не будет молчать в такой ситуации и игнорировать беспредел грязных шейхов.
Если вообще не в состоянии адекватно довести понимание правил (и сами правила), то по мне проще вообще обозначить, что каждая рука - пенальти, вот и всё. Да, будет нытье по поводу случайности и тд, зато не будет разночтения.
Да и повысится результативность.
Но это ладно, веселит другое. От Хау слышать про «не повезло» - дико.
Я всегда говорил, что в футболе без везения никуда. Как раз Ньюкасл - образец этого везения в этом розыгрыше.
Команде за 5 туров удалась 1 игра - с ПСЖ в октябре. Сразу закрыли 4-1, залетало вообще все.
Остальные игры были слабыми, но если Дортмунд свое забрал, то отскоки от ПСЖ и Милана в первом туре - исключительно фарт. Заслуга Ньюкасла тут минимальна, лицемерить тоже не нужно в комментариях. Когда Мбаппе выходит 1 на 1 и пытается оформить пяткой, а деревянный Барколя 4 раза за тайм бьет из вратарской без сопротивления - это провал Ньюкасла. Как Париж их прощал - загадка.
Первый матч в ЛЧ с Миланом точно такой же, там итальянцы возили Ньюкасл мордой об газон, но снова отскок благодаря руинерским способностям Леау, Жиру Пулишича.
В везении нет ничего плохого, но при этом жаловаться на удачу - лицемерие.
Но вроде как сейчас трактовка такая, что если защитник акцентированно играл в мяч и тот отрекошетил в руку, то пенальти не ставят, а если вот так, как в этом эпизоде, мяч после удара попал в грудь защитнику и отрекошетил в руку, то пенальти ставят.
Я то как раз предполагал обратное, но, если трактовка действительно такая, то тогда пенальти и тогда желательно что-то менять в подобных трактовках.
А про руку-это смешно,там никакой угрозы воротам,мяч движется от ворот,рука в «естественном положении) какая еще точка? Кого он там пожалел?
Лягушки наныли на позорный пенальти, это весь мир увидел,кроме французов. Про 8 минут вообще молчу