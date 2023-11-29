«Барселона» впервые после ухода Месси сыграет в плей-офф ЛЧ

Теги Барселона Хави Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Барселона» впервые после ухода Лионеля Месси попала в плей-офф Лиги чемпионов.

Команда Хави одолела «Порту» (2:1) в 5-м туре группового этапа и гарантировала себе участие в 1/8 финала.

В последний раз «блауграна» выходила в плей-офф в сезоне-2020/21. Тогда в 1/8 финала по сумме двух матчей проиграли «ПСЖ» (1:4, 1:1).

После этого дважды она занимала в группе третье место и отправлялась в Лигу Европы.

Лионель Месси летом 2021 года присоединился к «ПСЖ».

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67 комментариев

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EvilEmpress
Дожили народ... радуемся выходу в 1/8 в лч! Смотреть матчи без 100 грамм нереально! Оба Жоао показывают как надо играть в Барселоне P.s. Пенья Умница, а Кунде нереальный спад
+42
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rigobersong
Месси за свою карьеру никогда не пропускал ни одного ПО, что в ЛЧ, что на ЧМ!:)
+56
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+26
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Никита Гущев
Ответ Игорь Новиков
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не задалось за остаток сезона в 10 матчей вытянуть в ПО команду с последнего места регулярки?
+26
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rigobersong
Порту, Аякс, Лион...у перфсофантиков конечно от одного названия этих клубов сразу триггер:))
+45
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+17
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La victoria es nuèstrà
роману плохо))))
+13
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b_arfa
Канселдиньо однозначно игрок недели
+13
-3
+10
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Universal1000
Ответ Игорь Новиков
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Новиков, ты позориться-то за 16 лет не устал на этом сайте? Ну так чисто любопытно.)
+13
-3
+10
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GuruFutbola
Ответ kaka10
ЛЧ соскучился по позорам Барсы в плей-офф Бавария уже потирает руки обновить 2-8
Скоро с панатинаикосом будете бороться в 1/16 ле, желаю удачи)
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-7
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ДЖИН
Пенья сыроват, но всё что в него били отразил. Уже похвально.
+7
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GuruFutbola
Ответ mr kovalsky
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Что с лицом
+7
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Роман
Ответ Universal1000
Новиков, ты позориться-то за 16 лет не устал на этом сайте? Ну так чисто любопытно.)
гордому эстонцу позориться дело привычное
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ДЖИН
Ещё раз с победой фанатов Барсы. Рома-админ я тебе минусы старался по возможности ставить. хо-хо-хо
+6
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brno2020
Лео, конечно эпоха, да славная, легендарная, но уже ушедшая. Пора бы и отпустить.
+3
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Men77
Ответ Нефанатик
Ох уже эти памятные плей офф с Месси. Скучаю по ним. Надеюсь они повторятся)) особенно тот мачт с Баварией
согласен, матчи 2015 года классика. А финт Месси над Боатенгом классика ютуба. Или ты, гелевый, не про эти матчи?
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benjamin92
Ответ kaka10
ЛЧ соскучился по позорам Барсы в плей-офф Бавария уже потирает руки обновить 2-8
Уже даже болельщики Милана шутят - во дожили 😂
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евГений
Ответ b_arfa
Канселдиньо однозначно игрок недели
В целом один из лучших игроков мира последние несколько лет. Только токсичность помешала вместе с Сити выиграть ЛЧ
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N.A.M
Ответ EvilEmpress
Дожили народ... радуемся выходу в 1/8 в лч! Смотреть матчи без 100 грамм нереально! Оба Жоао показывают как надо играть в Барселоне P.s. Пенья Умница, а Кунде нереальный спад
А Роберт? У кого спад, так это точно у него ( человек не знал что делать с мячом при его получении
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Ansu Fati
Ответ фк кабинет
Бедняга у тебя комплекс Реала.У нас фанатов Барсы не должно быть зависти к 14 победителю Лиги Чемпионов Реалу.
У вас это у тебя и левых аккаунтов, с которых сам себе на комменты лайки ставишь?))
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Men77
Ответ фк кабинет
Бедняга у тебя комплекс Реала.У нас фанатов Барсы не должно быть зависти к 14 победителю Лиги Чемпионов Реалу.
как ты можешь быть фанатом Барсы,если у тебя ник Реала?
Это все равно , что фанат Месси возьмет ник Роналду, и наборот.
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ML26
Ответ евГений
В целом один из лучших игроков мира последние несколько лет. Только токсичность помешала вместе с Сити выиграть ЛЧ
Он выиграл ее
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alan77
Ответ EvilEmpress
Дожили народ... радуемся выходу в 1/8 в лч! Смотреть матчи без 100 грамм нереально! Оба Жоао показывают как надо играть в Барселоне P.s. Пенья Умница, а Кунде нереальный спад
тренера не проще убрать и хватит издеваться над клубом
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Sgi
Смешной ригоберка ограничил ответы на его комменты 😂
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Ansu Fati
Ответ фк кабинет
Да помню тот сезон когда в 1/8 наша Барса с Месси проиграла 1:4 на Спотифай(Камп Ноу) с хет-триком Мбаппе.В ответной игре наш Месси не забил пенальти и похоронил команду.
Это тот сезон когда Канте в одиночку съел лучшую тройку полузащитников в истории РМ и выкинул их с ЛЧ?))
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Men77
Ответ Нефанатик
Гелевый твой папик, а я про матчи с Ромой и гол из буфета, 4:0 и памятный гол после углового, как игрок Барсы находясь в аренде воткнул два из 8-и за Баварию. Я про них, мессифил
гелевый, ну так ты уточняй, а то кто знает, что у фанаток португальского киркорова в голове, кроме опилок
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Алексей Муравьёв
Ответ Игорь Климов
С победой Барселона!
Ромка тот самый походу с разных акков тебя минусует ) Фанаты Рональды завистливые ))
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Universal1000
Ответ Игорь Новиков
Извините, если эта безобидная шутка вас так задела. Я не хотел. Надеюсь, вам вскоре станет легче. А Лео порадует вас еще кучей рекордов и невероятно красивой игрой.
Куда больше признаться порадует меня(и полагаю чуть менее, чем всех), если ты будешь меньше тут отсвечивать с таким запредельным по уровню йумаром.
Займись там поисков фэйков для новостей лучше.
Ну...работы ж полно ей богу.
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Mokka Keane
Ответ фк кабинет
Да помню тот сезон когда в 1/8 наша Барса с Месси проиграла 1:4 на Спотифай(Камп Ноу) с хет-триком Мбаппе.В ответной игре наш Месси не забил пенальти и похоронил команду.
О! Так это же тот самый сезон, в котором Роналду7 вновь опозорился вылетев в 1/8 играя на родине?
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Mokka Keane
Ответ ubAA
Ну Барса попадет на условный Наполи и мученья Хави закончатся, можно будет сосредоточиться на Ла лиге 😂😂😂
Наполи не так то и хорош, как в прошлом сезоне. Да и с Наполи Барса недавно играла, причём в далеко не лучшей форме. В итоге 4:2
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Universal1000
Ответ Игорь Новиков
К чему такая агрессия? Вам плохо?
Мне плохо. Мне прям жесть как очень-очень плохо с того, что существую существа, способные позориться целых 16 лет.
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S H A R K
Ответ GuruFutbola
Скоро с панатинаикосом будете бороться в 1/16 ле, желаю удачи)
Для этого им надо не проиграть Ньюкаслу
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Ansu Fati
Ответ GuruFutbola
Скоро с панатинаикосом будете бороться в 1/16 ле, желаю удачи)
В ЛЕ еще выйти надо))
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ten Hag
Ответ kaka10
ЛЧ соскучился по позорам Барсы в плей-офф Бавария уже потирает руки обновить 2-8
Хозяин каталонского кабинета Коутиньо в ЛЧ не играет, рекорд 8:2 не в этом сезоне падет
Хотя кто знает :)
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GuruFutbola
Зимой прийдет Роке и можно будет брать требл)
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Kaloyan Yalamov
Ответ EvilEmpress
Дожили народ... радуемся выходу в 1/8 в лч! Смотреть матчи без 100 грамм нереально! Оба Жоао показывают как надо играть в Барселоне P.s. Пенья Умница, а Кунде нереальный спад
Жуль и правда не в теме, делает привозы регулярно, сегодня пронесло.
Главное ребята не сдулись, показали характер. Но с реализацией проблемы нескончаемые опять
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Oleg Kostin
Ответ EvilEmpress
Дожили народ... радуемся выходу в 1/8 в лч! Смотреть матчи без 100 грамм нереально! Оба Жоао показывают как надо играть в Барселоне P.s. Пенья Умница, а Кунде нереальный спад
Да уж, матчи супервалидольные
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Эрнандес Эрнандес
Месси не пропускал 1/8 ЛЧ… особенно с ПСЖ 😆
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Breadslicer88
сколько лет, сколько зим
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samatzakirzyanov
Можно и Месси вернуть на пол сезона, в атаке то беда...
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