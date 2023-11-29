«Барселона» впервые после ухода Лионеля Месси попала в плей-офф Лиги чемпионов.

Команда Хави одолела «Порту» (2:1) в 5-м туре группового этапа и гарантировала себе участие в 1/8 финала.

В последний раз «блауграна» выходила в плей-офф в сезоне-2020/21. Тогда в 1/8 финала по сумме двух матчей проиграли «ПСЖ» (1:4, 1:1).

После этого дважды она занимала в группе третье место и отправлялась в Лигу Европы.

летом 2021 года присоединился к «ПСЖ».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!