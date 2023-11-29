«Барселона» впервые после ухода Месси сыграет в плей-офф ЛЧ
«Барселона» впервые после ухода Лионеля Месси попала в плей-офф Лиги чемпионов.
Команда Хави одолела «Порту» (2:1) в 5-м туре группового этапа и гарантировала себе участие в 1/8 финала.
В последний раз «блауграна» выходила в плей-офф в сезоне-2020/21. Тогда в 1/8 финала по сумме двух матчей проиграли «ПСЖ» (1:4, 1:1).
После этого дважды она занимала в группе третье место и отправлялась в Лигу Европы.
Лионель Месси летом 2021 года присоединился к «ПСЖ».
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Это все равно , что фанат Месси возьмет ник Роналду, и наборот.
Займись там поисков фэйков для новостей лучше.
Ну...работы ж полно ей богу.
Хотя кто знает :)
Главное ребята не сдулись, показали характер. Но с реализацией проблемы нескончаемые опять