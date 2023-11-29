Погребняк о словах Березуцкого: «Непонятен шквал критики, не надо смешивать спорт и политику. Патриот может никуда не уезжать, но спортсмены должны расти»
Павел Погребняк выступил в защиту Василия Березуцкого.
– Как относитесь к словам Карпина и Василия Березуцкого о том, что если у игроков есть возможность, то нужно уезжать?
– Я думаю, что Березуцкий имел в виду, что надо уезжать только со спортивной точки зрения.
Карьера футболиста короткая, на ее пике нужно пользоваться возможностями и идти на повышение. Как патриот, можно никуда не уезжать и наслаждаться тем, что есть, но спортсмены – это люди, которые должны расти.
К тому же за рубежом игроки приобретают опыт и высокий уровень, которые потом скажутся на выступлении сборной.
Мне был непонятен этот шквал критики. Не надо смешивать спорт и политику, – сказал бывший форвард сборной России.
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