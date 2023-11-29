Погребняк о словах Березуцкого: «Непонятен шквал критики, не надо смешивать спорт и политику. Патриот может никуда не уезжать, но спортсмены должны расти»

Теги Василий Березуцкий Павел Погребняк премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Политика Футбол

Павел Погребняк выступил в защиту Василия Березуцкого.

– Как относитесь к словам Карпина и Василия Березуцкого о том, что если у игроков есть возможность, то нужно уезжать?

– Я думаю, что Березуцкий имел в виду, что надо уезжать только со спортивной точки зрения.

Карьера футболиста короткая, на ее пике нужно пользоваться возможностями и идти на повышение. Как патриот, можно никуда не уезжать и наслаждаться тем, что есть, но спортсмены – это люди, которые должны расти.

К тому же за рубежом игроки приобретают опыт и высокий уровень, которые потом скажутся на выступлении сборной.

Мне был непонятен этот шквал критики. Не надо смешивать спорт и политику, – сказал бывший форвард сборной России.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
С женой вроде Паша развелся и никто не спросит, болеет ли он за Россию
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Водяра
Паша не таким уж тупым оказался.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Вася пример показал. Как надо расти и уезжать😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dizzod
как на Олимпиаду просится так спорт вне политики. А как ехать играть зарубеж: да он против политики государства.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Хорошее разделение провёл ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
roni11
Соловьевы и в студии могут немецкий выучить он хотел сказать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий