Погребняк о словах Березуцкого: «Непонятен шквал критики, не надо смешивать спорт и политику. Патриот может никуда не уезжать, но спортсмены должны расти»

Павел Погребняк выступил в защиту Василия Березуцкого.

– Как относитесь к словам и Василия Березуцкого о том, что если у игроков есть возможность, то нужно уезжать?

– Я думаю, что имел в виду, что надо уезжать только со спортивной точки зрения.

Карьера футболиста короткая, на ее пике нужно пользоваться возможностями и идти на повышение. Как патриот, можно никуда не уезжать и наслаждаться тем, что есть, но спортсмены – это люди, которые должны расти.

К тому же за рубежом игроки приобретают опыт и высокий уровень, которые потом скажутся на выступлении сборной.

Мне был непонятен этот шквал критики. Не надо смешивать спорт и политику, – сказал бывший форвард сборной России.

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