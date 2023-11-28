Терри против временных удалений: «Уровень терпимости и непоследовательности судей будет разным каждую неделю!»
Джон Терри не поддержал идею введения временных удалений на манер регби.
Сообщалось, что основанием для 10-минутной дисквалификации могут быть грубые тактические фолы, выражение недовольства решением судьи.
«Временные удаления в футболе? Интересно услышать мнение остальных.
Мне лично это не нравится, потому что уровень терпимости и непоследовательности судей будет разным каждую неделю!» – написал бывший капитан «Челси».
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