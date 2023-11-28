Терри против временных удалений: «Уровень терпимости и непоследовательности судей будет разным каждую неделю!»

Теги Джон Терри премьер-лига Англия судьи правила Футбол

Джон Терри не поддержал идею введения временных удалений на манер регби.

Сообщалось, что основанием для 10-минутной дисквалификации могут быть грубые тактические фолы, выражение недовольства решением судьи.

«Временные удаления в футболе? Интересно услышать мнение остальных.

Мне лично это не нравится, потому что уровень терпимости и непоследовательности судей будет разным каждую неделю!» – написал бывший капитан «Челси».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Левин
По фактам
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Абланов
ещё можно играть 3 тайма по 30 минут и считать только чистое время
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТрактоПоктер
Легенда Спартака дело говорит
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fierce
В футболе, где нет "чистого" игрового времени (в отличие от регби), внедрять "временные удаления" - полный бред, и дело тут даже не в судьях.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bo_larson
потому что уровень терпимости и непоследовательности судей будет разным каждую неделю! -- то есть ничего не поменяется!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий