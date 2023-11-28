Галактионов о 2:2 с «Балтикой»: «У «Локо» опять необоснованные потери после перерыва, пропустили со стандарта. Но важно, что сумели перевернуть ход встречи. Стратегически важная ничья»

Михаил Галактионов недоволен игрой «Локомотива» против «Балтики» после перерыва.

– Справедлив ли итог встречи?

– К сожалению, опять после перерыва мы, хорошо играя в первом тайме, стали совершать необоснованные потери. Это вылилось в давление со стороны соперника. Также мы пропустили мяч со стандарта, что тоже не очень хорошо. В концовке снова начали создавать моменты. Тяжело взламывать организованную оборону, но мы проявили характер.

Получился хороший кубковый матч, боевитый. Для « » это стратегически важная ничья, потому что впереди домашний матч после зимнего перерыва. Очень важно, что, несмотря на то, как развивалась игра, мы сумели перевернуть ход встречи. Присутствует позитив после такого гола на последних минутах.

– Как считаете, вам удалось освежить игру заменами?

– Мы постарались это сделать. Понимали силу атак из глубины от , он умеет разгонять их. Мы воспользовались пространством, и его прострел на второй гол был хорошим.

– Как думаете, Сулейманов стал ближе к основному составу? У него есть шансы появиться на поле в матче с «Зенитом»?

– Надо понять ситуацию с травмированными игроками. Прилетим домой, увидим, как восстановились ребята, которые не полетели в Калининград… У нас есть время, решим это уже ближе к игре, – сказал главный тренер «Локомотива» после ничьей со счетом 2:2.

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