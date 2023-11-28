Галактионов о 2:2 с «Балтикой»: «У «Локо» опять необоснованные потери после перерыва, пропустили со стандарта. Но важно, что сумели перевернуть ход встречи. Стратегически важная ничья»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Михаил Галактионов Матч ТВ Илья Самошников Тимур Сулейманов Футбол

Михаил Галактионов недоволен игрой «Локомотива» против «Балтики» после перерыва.

– Справедлив ли итог встречи?

– К сожалению, опять после перерыва мы, хорошо играя в первом тайме, стали совершать необоснованные потери. Это вылилось в давление со стороны соперника. Также мы пропустили мяч со стандарта, что тоже не очень хорошо. В концовке снова начали создавать моменты. Тяжело взламывать организованную оборону, но мы проявили характер.

Получился хороший кубковый матч, боевитый. Для «Локомотива» это стратегически важная ничья, потому что впереди домашний матч после зимнего перерыва. Очень важно, что, несмотря на то, как развивалась игра, мы сумели перевернуть ход встречи. Присутствует позитив после такого гола на последних минутах.

– Как считаете, вам удалось освежить игру заменами?

– Мы постарались это сделать. Понимали силу атак из глубины от Самошникова, он умеет разгонять их. Мы воспользовались пространством, и его прострел на второй гол Сулейманова был хорошим.

– Как думаете, Сулейманов стал ближе к основному составу? У него есть шансы появиться на поле в матче с «Зенитом»?

– Надо понять ситуацию с травмированными игроками. Прилетим домой, увидим, как восстановились ребята, которые не полетели в Калининград… У нас есть время, решим это уже ближе к игре, – сказал главный тренер «Локомотива» после ничьей со счетом 2:2.

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13 комментариев

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Амаль Мустафаев
Уверен что это Б.Л.....Д.С.Т.В.О. которое сейчас показывает команда никого не устраивает. Позорники..... Опять судьи виноваты, погода и полнолуние? Ужасная работа тренерского штаба и большей части футболистов. Играть на одном уровне с командой, которая 15 в таблице, это то что мы "заслужили". ДНО !!!!!!!
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+28
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Василий Рязанцев
Ответ Амаль Мустафаев
Уверен что это Б.Л.....Д.С.Т.В.О. которое сейчас показывает команда никого не устраивает. Позорники..... Опять судьи виноваты, погода и полнолуние? Ужасная работа тренерского штаба и большей части футболистов. Играть на одном уровне с командой, которая 15 в таблице, это то что мы "заслужили". ДНО !!!!!!!
по сравнению с тем, что было в прошлом году к этому времени, Галактионов провел вполне успешный год. Весенний эффект Дзюбы прошел, сейчас команда играет нормально, вполне.
Конкретно этот матч, кубковый, нет особой разницы на каком месте команда. Да и балтика не такой уж аутсайдер, дает бой всем, тем более на своем поле пошли вперед, че им терять?
Надо уважать и соперника и свою команду
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error505
Из команды "не реализуем моменты в первом тайме, забьем на 80+" превратились в "забьем в первом тайме и бросим играть"
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marseille23
Благодарен Галактионову за вторую часть прошлого сезона, ведь все-таки из такой ямы команду вытащил. Но то, что происходит в этом сезоне необъяснимо. Столько очков растеряли из-за неверных тренерских решений, а послематчевое интервью после матча в Самаре может говорить только о том, что нервы сдают у тренера. Безусловно талант есть, но набираться опыта лучше в клубе попроще. С составом Локо надо быть в тройке железно, учитывая чехарду в других клубах. У коней даже на заявку молодежи не хватает и те выше в таблице
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Roman
Все с составом не может определится Галактионов. Я бы такой основной вполне посмотрел: Лантратов-Сильянов-Фассон-Погостнов-Тикнизян-Карпукас-Митай-Миранчук-Глушенков-Пиняев-Сулейманов
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Dinarxxx
у Локо состав классный на самом деле.может тренер нужен топовый
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Спартак Уокер
Повезло Локомотива что не проиграли потому что игра у команды просто ужасна
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Novak
Черчесов уже на низком старте.
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MstAndreev
Стратегически важная ничья. Звучит как "Жест доброй воли")
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Today I feel Qatari
Спасибо за никчемный сезон полный неуместных оправданий и иди в отставку
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Буратино55
Ответ ltkmaby
Митяй здесь лишний, остальное по делу
Не лишний, лучше чем труп баринов
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LokoTen
Ответ Roman
Все с составом не может определится Галактионов. Я бы такой основной вполне посмотрел: Лантратов-Сильянов-Фассон-Погостнов-Тикнизян-Карпукас-Митай-Миранчук-Глушенков-Пиняев-Сулейманов
Миранчук давно уже теряется на поле
0
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