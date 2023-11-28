У «Локомотива» 2 победы в 8 последних матчах. Дальше – игра с «Зенитом»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» одержал лишь 2 победы в последних 8 играх.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России московская команда сыграла вничью с «Балтикой» (2:2).

В 8 последних матчах в Мир РПЛ и Кубке России у «Локомотива» 2 победы, поражение и 5 ничьих.

3 декабря «Локомотив» примет «Зенит» в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Локомотив». 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igbin
Ответ Forte Live
Намёк на 2/9?)
Намек на 3/9
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амаль Мустафаев
Уверен что это Б.Л.....Д.С.Т.В.О. которое сейчас показывает команда никого не устраивает. Позорники..... Опять судьи виноваты, погода и полнолуние? Ужасная работа тренерского штаба и большей части футболистов. Играть на одном уровне с командой, которая 15 в таблице, это то что мы "заслужили". ДНО !!!!!
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Разрушающий мифы
Ну опять тройные премиальные посулят и пипец Зениту))))
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ева Витебская
Ответ Дядя ТУРА
Галактионов гений.
если сравнивать с немцами, то - да.
сейчас мы сердимся что Локо в 3-х очках от призовых мест, напомню - с немцами, перед зимней паузой мы были в 1 очке от зоны чистого вылета (пердива).
а вот если сравнивать с Палычем, то, конечно, команда какая то безликая и безвольная.
Черт Кикнадзе сломал то, что было выстроено до него. Именно с него началось падение команды...
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Railway/
Очень нужна победа над Зенитом
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амаль Мустафаев
Ответ Циник Петербургский
Вообще, не понимаю, что творится с Локомотивом! По концовке прошлого сезона мне казалось, что с самого начала этого розыгрыша Паровозы наведут конкретного шороху. А кроме победы над Зенитом, вроде как, в этом сезоне пока и вспомнить-то нечего...
Полностью согласен. Это была единственная цельная и слаженная игра, была отдача и старание, а сейчас ...... !!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амаль Мустафаев
Ответ Denny BETS
Дело в Дзюбе. Он в прошлом сезоне играл на 110% выбил новый контракт. Но он старый и медленный, а кроме него нет другого нормального центраного нападающего. Если забивать некому, то много побед ждать не стоит. Не хватает ещё нормального ЦЗ. С таким составом как у Локо сейчас шестое место будет закономерным результатом. Зенит, ЦСКА, Спартак, Краснодар и Динамо сильнее по составу.
С этим же составом мы в конце прошлого года были лучшие по весне и сейчас даже усилились некоторыми игроками, так что проблема тут больше в тренерском штабе и ментальной части футболистов. Тогда была цель не вылететь, а сейчас как будто играть не за что им, каждая игра как лоторея....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Скорый поезд
Ответ Denny BETS
Дело в Дзюбе. Он в прошлом сезоне играл на 110% выбил новый контракт. Но он старый и медленный, а кроме него нет другого нормального центраного нападающего. Если забивать некому, то много побед ждать не стоит. Не хватает ещё нормального ЦЗ. С таким составом как у Локо сейчас шестое место будет закономерным результатом. Зенит, ЦСКА, Спартак, Краснодар и Динамо сильнее по составу.
ЦСКА точно не сильнее по составу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спартак Уокер
Да, шансов у Локомотива мало ,но все равно удачи им в матче с Зенитом .
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Superkenguroo
Ответ Ева Витебская
если сравнивать с немцами, то - да. сейчас мы сердимся что Локо в 3-х очках от призовых мест, напомню - с немцами, перед зимней паузой мы были в 1 очке от зоны чистого вылета (пердива). а вот если сравнивать с Палычем, то, конечно, команда какая то безликая и безвольная. Черт Кикнадзе сломал то, что было выстроено до него. Именно с него началось падение команды...
Самодурство и наглость у Кикнадзе запредельные конечно.
И откуда бы всё это.
Занесло попутным ветром, ну и сиди работай, улучшай дальше, но нет, нужно обязательно сломать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Ответ Амаль Мустафаев
Уверен что это Б.Л.....Д.С.Т.В.О. которое сейчас показывает команда никого не устраивает. Позорники..... Опять судьи виноваты, погода и полнолуние? Ужасная работа тренерского штаба и большей части футболистов. Играть на одном уровне с командой, которая 15 в таблице, это то что мы "заслужили". ДНО !!!!!
Вообще, не понимаю, что творится с Локомотивом! По концовке прошлого сезона мне казалось, что с самого начала этого розыгрыша Паровозы наведут конкретного шороху. А кроме победы над Зенитом, вроде как, в этом сезоне пока и вспомнить-то нечего...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Denny BETS
Ответ Амаль Мустафаев
Полностью согласен. Это была единственная цельная и слаженная игра, была отдача и старание, а сейчас ...... !!!
Дело в Дзюбе. Он в прошлом сезоне играл на 110% выбил новый контракт. Но он старый и медленный, а кроме него нет другого нормального центраного нападающего. Если забивать некому, то много побед ждать не стоит. Не хватает ещё нормального ЦЗ. С таким составом как у Локо сейчас шестое место будет закономерным результатом. Зенит, ЦСКА, Спартак, Краснодар и Динамо сильнее по составу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий