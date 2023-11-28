У «Локомотива» 2 победы в 8 последних матчах. Дальше – игра с «Зенитом»

«Локомотив» одержал лишь 2 победы в последних 8 играх.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России московская команда сыграла вничью с «Балтикой» (2:2).

В 8 последних матчах в Мир РПЛ и Кубке России у « » 2 победы, поражение и 5 ничьих.

3 декабря «Локомотив» примет «Зенит» в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Локомотив».

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