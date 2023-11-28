У «Локомотива» 2 победы в 8 последних матчах. Дальше – игра с «Зенитом»
«Локомотив» одержал лишь 2 победы в последних 8 играх.
В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России московская команда сыграла вничью с «Балтикой» (2:2).
В 8 последних матчах в Мир РПЛ и Кубке России у «Локомотива» 2 победы, поражение и 5 ничьих.
3 декабря «Локомотив» примет «Зенит» в рамках 17-го тура Премьер-лиги.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Локомотив».
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сейчас мы сердимся что Локо в 3-х очках от призовых мест, напомню - с немцами, перед зимней паузой мы были в 1 очке от зоны чистого вылета (пердива).
а вот если сравнивать с Палычем, то, конечно, команда какая то безликая и безвольная.
Черт Кикнадзе сломал то, что было выстроено до него. Именно с него началось падение команды...
И откуда бы всё это.
Занесло попутным ветром, ну и сиди работай, улучшай дальше, но нет, нужно обязательно сломать.