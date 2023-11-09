Тухель о 2:1 с «Галатасараем»: «Бавария» действовала немного небрежно и неточно. Рады, что вышли в плей-офф»

Теги Бавария бундеслига Германия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги игры с «Галатасараем».

Мюнхенская команда одержала победу со счетом 2:1 в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Немцы вышли в плей-офф турнира. 

«Мы были эффективны, если говорить о наших явных моментах, но неэффективны, если говорить о полумоментах.

Мы действовали немного небрежно и неточно. Сегодня нам не хватало того, как мы завершали атаки против «Дортмунда». Это была равная игра.

Я очень доволен энергией и решимостью, которые мы проявили сегодня. В целом мы заслужили победу и рады, что вышли в плей-офф», – сказал Тухель.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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3 комментария

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Wasilij Petrow
Так по правде и туркам при завершении не фартило. Зарешало мастерство Кейна - он еще и начал 2-ю голевую атаку.
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kvn9
Задача выполнена, это главное. По игре много писалось, я так понимаю, что Тухеля плюс-минус всё устраивает (что для меня лично - печально), раз он всё время говорит о нюансах. А так да, будь лучше реализация и меньше небрежности в завершающей стадии атаки, было бы спокойнее, ничего нового.
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kvn9
Ответ Wasilij Petrow
Так по правде и туркам при завершении не фартило. Зарешало мастерство Кейна - он еще и начал 2-ю голевую атаку.
Послушайте, вы матч хоть смотрели? 62-38 владение, 14-5 по ударам (4-2 в створ), xG 2.37 - 0,76. Там в первом тайме уже всё должно было быть решено, вы о чём? Кейн замечателен и большой молодец, но в первом случае гола не было бы, если не идеальная подача Киммиха, а во втором - без Мюллера и Теля, ему выкатили на пустой угол.
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