Тухель о 2:1 с «Галатасараем»: «Бавария» действовала немного небрежно и неточно. Рады, что вышли в плей-офф»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги игры с «Галатасараем».

Мюнхенская команда одержала победу со счетом 2:1 в 4-м туре группового этапа . Немцы вышли в плей-офф турнира.

«Мы были эффективны, если говорить о наших явных моментах, но неэффективны, если говорить о полумоментах.

Мы действовали немного небрежно и неточно. Сегодня нам не хватало того, как мы завершали атаки против «Дортмунда». Это была равная игра.

Я очень доволен энергией и решимостью, которые мы проявили сегодня. В целом мы заслужили победу и рады, что вышли в плей-офф», – сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!