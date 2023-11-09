Тухель о 2:1 с «Галатасараем»: «Бавария» действовала немного небрежно и неточно. Рады, что вышли в плей-офф»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги игры с «Галатасараем».
Мюнхенская команда одержала победу со счетом 2:1 в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Немцы вышли в плей-офф турнира.
«Мы были эффективны, если говорить о наших явных моментах, но неэффективны, если говорить о полумоментах.
Мы действовали немного небрежно и неточно. Сегодня нам не хватало того, как мы завершали атаки против «Дортмунда». Это была равная игра.
Я очень доволен энергией и решимостью, которые мы проявили сегодня. В целом мы заслужили победу и рады, что вышли в плей-офф», – сказал Тухель.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
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