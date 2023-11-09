Мусиала может пропустить 2-4 недели. Хавбек «Баварии» получил травму бедра в матче с «Галатасараем»

Джамал Мусиала получил повреждение в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем».

Полузащитнику «Баварии» потребовалась помощь медиков в конце 1-го тайма. На 40-й минуте вместо на поле вышел .

После матча главный тренер «Баварии» подтвердил, что Мусиала получил повреждение мышц задней поверхности бедра.

«В лучшем случае это растяжение, в худшем – разрыв мышечных волокон», – сказал Тухель.

Ожидается, что срок восстановления 20-летнего хавбека составит от 2 до 4 недель.

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