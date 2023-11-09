Мусиала может пропустить 2-4 недели. Хавбек «Баварии» получил травму бедра в матче с «Галатасараем»
Джамал Мусиала получил повреждение в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем».
Полузащитнику «Баварии» потребовалась помощь медиков в конце 1-го тайма. На 40-й минуте вместо Мусиалы на поле вышел Томас Мюллер.
После матча главный тренер «Баварии» Томас Тухель подтвердил, что Мусиала получил повреждение мышц задней поверхности бедра.
«В лучшем случае это растяжение, в худшем – разрыв мышечных волокон», – сказал Тухель.
Ожидается, что срок восстановления 20-летнего хавбека составит от 2 до 4 недель.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
1 комментарий