Мусиала может пропустить 2-4 недели. Хавбек «Баварии» получил травму бедра в матче с «Галатасараем»

Теги Бавария бундеслига Германия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА травмы Томас Мюллер Томас Тухель Джамал Мусиала Здоровье Футбол

Джамал Мусиала получил повреждение в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем».

Полузащитнику «Баварии» потребовалась помощь медиков в конце 1-го тайма. На 40-й минуте вместо Мусиалы на поле вышел Томас Мюллер.

После матча главный тренер «Баварии» Томас Тухель подтвердил, что Мусиала получил повреждение мышц задней поверхности бедра.

«В лучшем случае это растяжение, в худшем – разрыв мышечных волокон», – сказал Тухель.

Ожидается, что срок восстановления 20-летнего хавбека составит от 2 до 4 недель.

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1 комментарий

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Sonnenschein
Да вы серьёзно 🙈
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