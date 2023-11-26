Сафонов и Тормена столкнулись головами в матче с «Уралом». Обоих заменили
Матвей Сафонов и Витор Тормена получили травмы в матче Мир РПЛ с «Уралом».
Футболисты «Краснодара» столкнулись головами в конце первого тайма: вратарь выбежал за пределы штрафной, чтобы подстраховать оборону, но в итоге столкнулся с защитником.
Тормену сразу заменили на 19-летнего Георгия Арутюняна, проведшего один матч в сезоне РПЛ, а Сафонов доиграл первый тайм. После перерыва вместо него на поле появился Станислав Агкацев, который в этом сезоне играл за «Краснодар» только в Фонбет Кубке России.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Что-то с пацаном не то.
Кто-нибудь объяснил бы ему, что уровень у него - РПЛ (и то не всегда) и что надо закрыть рот и работать.