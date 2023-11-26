Сафонов и Тормена столкнулись головами в матче с «Уралом». Обоих заменили

Теги премьер-лига Россия травмы Урал Краснодар Матвей Сафонов Витор Тормена Станислав Агкацев Георгий Арутюнян Футбол

Матвей Сафонов и Витор Тормена получили травмы в матче Мир РПЛ с «Уралом».

Футболисты «Краснодара» столкнулись головами в конце первого тайма: вратарь выбежал за пределы штрафной, чтобы подстраховать оборону, но в итоге столкнулся с защитником.

Тормену сразу заменили на 19-летнего Георгия Арутюняна, проведшего один матч в сезоне РПЛ, а Сафонов доиграл первый тайм. После перерыва вместо него на поле появился Станислав Агкацев, который в этом сезоне играл за «Краснодар» только в Фонбет Кубке России.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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15 комментариев

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Александр Жердин
Читаю комменты и о........ю! Люди, вы что, совсем человеческий облик потеряли? По уху, что Краснодар наш соперник за чемпионство, здоровья игрокам!
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trav
Здоровья! Сотрясения это всегда опасно!
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VladimirMezin1
Сафонов грустно играет. При голе выдернулся вперед и тут же попятился назад, потеряв позицию. Тут зачем то побежал выносить, хотя там защитник все контролировал
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DiegoBaggioRonaldinho
Ответ VladimirMezin1
Сафонов грустно играет. При голе выдернулся вперед и тут же попятился назад, потеряв позицию. Тут зачем то побежал выносить, хотя там защитник все контролировал
У него склонность к звездной болезни. Вернее, хроническая звездная болезнь, с обострениями.
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Wizard Harry
Сафонов вообще неадекватом стал каким-то…на поле периодически дичку вытворяет, как в этом моменте, в интервью у него самомнение на уровне Кассильяса или Буффона, по внешнему виду на бомжа похож стал..
Что-то с пацаном не то.

Кто-нибудь объяснил бы ему, что уровень у него - РПЛ (и то не всегда) и что надо закрыть рот и работать.
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Rainn
Ответ Александр Жердин
Читаю комменты и о........ю! Люди, вы что, совсем человеческий облик потеряли? По уху, что Краснодар наш соперник за чемпионство, здоровья игрокам!
Проверил, до твоего коммента никто на ветке не писал ничего подобного. Плюсики сами себя не наберут, понимаю :)
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самая глупая травма...
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murzzzzzilka
Здоровья! Пусть обойдется!!!
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dreamstep
Ответ VladimirMezin1
Сафонов грустно играет. При голе выдернулся вперед и тут же попятился назад, потеряв позицию. Тут зачем то побежал выносить, хотя там защитник все контролировал
Гол показал его неуверенность, сначала пошёл на мяч а потом попятился назад, в итоге остался в полупозиции.
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OLD Apple52NN
Здоровья отменного парням!
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Шухрат Казыев
Здоровья футболистам
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Ninjah
Ответ Александр Жердин
Читаю комменты и о........ю! Люди, вы что, совсем человеческий облик потеряли? По уху, что Краснодар наш соперник за чемпионство, здоровья игрокам!
Тут один коммент такой) сразу начинается люди одумайтесь.
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