Сафонов и Тормена столкнулись головами в матче с «Уралом». Обоих заменили

Матвей Сафонов и Витор Тормена получили травмы в матче Мир РПЛ с «Уралом».

Футболисты « » столкнулись головами в конце первого тайма: вратарь выбежал за пределы штрафной, чтобы подстраховать оборону, но в итоге столкнулся с защитником.

сразу заменили на 19-летнего , проведшего один матч в сезоне , а доиграл первый тайм. После перерыва вместо него на поле появился Станислав Агкацев, который в этом сезоне играл за «Краснодар» только в Фонбет Кубке России.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?