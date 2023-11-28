Роналду после 0:0 в азиатской ЛЧ: «Рад выйти из группы с 1-го места и провести 20 игр без поражений. Отличная работа команды»

Криштиану Роналду прокомментировал выход «Аль-Насра» в плей-офф азиатской ЛЧ.

Сегодня клуб из Саудовской Аравии сыграл вничью с иранским « » (0:0), играя в меньшинстве с 17-й минуты.

« », не проигрывающий 20 матчей подряд, гарантировал себе выход в плей-офф с первого места.

«Рад, что мы вышли из группы с первого места и провели 20 игр без поражений.

Отличная работа команды», – написал .

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