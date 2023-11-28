Роналду после 0:0 в азиатской ЛЧ: «Рад выйти из группы с 1-го места и провести 20 игр без поражений. Отличная работа команды»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Персеполис соцсети Футбол

Криштиану Роналду прокомментировал выход «Аль-Насра» в плей-офф азиатской ЛЧ.

Сегодня клуб из Саудовской Аравии сыграл вничью с иранским «Персеполисом» (0:0), играя в меньшинстве с 17-й минуты.

«Аль-Наср», не проигрывающий 20 матчей подряд, гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов Азии с первого места.

«Рад, что мы вышли из группы с первого места и провели 20 игр без поражений.

Отличная работа команды», – написал Криштиану.

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22 комментария

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Dexter Morgan
Респект.
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Антон Киселёв
Бургерные тут как тут)
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Temp LC
Ответ Митрандир цвета хаки
Нет, он и близко не крут. Начиная с периода, как его выкинули из Мадрида - крутостью и не пахнет. Уже тогда с него сыпался песок. В Италии полный крах, в гегемоне тамошнем, Ювентусе ничем не выделялся, кроме пенок и шакальных голов. Умудрился даже 50ти летнему Квальярелле гонку бомбардиров проиграть. А позор в АПЛ достаточно свеж в памяти, даже вспоминать стыдно. И это ещё не говоря про вселенский позор, помноженный на бесконечный кринж на ЧМ. А эти никчемные голы в 200 этой лиге никак не делают из него крутым, разве что его фанаткам, одной из которых ты видимо и являешься.
Ты же просто повторяешь комменты персофанов аргентинца. Одни и те же тексты, как будто под копирку)
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yrok77
Ответ Митрандир цвета хаки
Нет, он и близко не крут. Начиная с периода, как его выкинули из Мадрида - крутостью и не пахнет. Уже тогда с него сыпался песок. В Италии полный крах, в гегемоне тамошнем, Ювентусе ничем не выделялся, кроме пенок и шакальных голов. Умудрился даже 50ти летнему Квальярелле гонку бомбардиров проиграть. А позор в АПЛ достаточно свеж в памяти, даже вспоминать стыдно. И это ещё не говоря про вселенский позор, помноженный на бесконечный кринж на ЧМ. А эти никчемные голы в 200 этой лиге никак не делают из него крутым, разве что его фанаткам, одной из которых ты видимо и являешься.
держи 🧯🧯🧯
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-5
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S H A R K
Ответ igoru
Эффект Роналду!
Эффект денег
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ML26
Ответ Эрнандес Эрнандес
https://youtu.be/B7ZO5UjswHM?si=KkTFeyZ2T_OAGs-D
А че риго заблочил тебя тоже?
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FOOTBALL Live
уважение.
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igoru
Эффект Роналду!
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BARCA_10
в след туре матч лидеров Аль Хилял - Аль Наср. Продлится серия без поражений или Митрович и Ко уйдут в отрыв
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