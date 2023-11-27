«У Мбаппе менталитет и эффективность Роналду: он хочет всего в плане статистики. Все, что он делает, феноменально». Лизаразю о форварде «ПСЖ»

Биксант Лизаразю сравнил Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду.

«Все, что он делает, феноменально. Мы этого не осознаем. Это ненормально.

У него есть волшебная сила менять ход матча в одиночку, когда захочет. Он делал это много раз. Он распугивает защиту и придает уверенности партнерам.

Кроме того, у него есть эффективность и менталитет такого парня, как : он хочет всего в плане статистики.

И Мбаппе добивается этого. И за всем этим его личность, интеллект и роль капитана», – сказал бывший игрок сборной Франции и «Баварии» в эфире Telefoot.

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