«У Мбаппе менталитет и эффективность Роналду: он хочет всего в плане статистики. Все, что он делает, феноменально». Лизаразю о форварде «ПСЖ»
Биксант Лизаразю сравнил Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду.
«Все, что он делает, феноменально. Мы этого не осознаем. Это ненормально.
У него есть волшебная сила менять ход матча в одиночку, когда захочет. Он делал это много раз. Он распугивает защиту и придает уверенности партнерам.
Кроме того, у него есть эффективность и менталитет такого парня, как Криштиану Роналду: он хочет всего в плане статистики.
И Мбаппе добивается этого. И за всем этим его личность, интеллект и роль капитана», – сказал бывший игрок сборной Франции и «Баварии» в эфире Telefoot.
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На счет сборной, Франция, это Франция..Они и без Мбаппе брали и ЧМ, и ЧЕ и в финале играли.. Португалия без Роналду только 3 раза попадала на ЧМ за всю историю.
Сколько взрослых людей с детским мышлением на спортсе, поражаюсь