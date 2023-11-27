«У Мбаппе менталитет и эффективность Роналду: он хочет всего в плане статистики. Все, что он делает, феноменально». Лизаразю о форварде «ПСЖ»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Биксант Лизаразю Килиан Мбаппе Футбол

Биксант Лизаразю сравнил Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду.

«Все, что он делает, феноменально. Мы этого не осознаем. Это ненормально. 

У него есть волшебная сила менять ход матча в одиночку, когда захочет. Он делал это много раз. Он распугивает защиту и придает уверенности партнерам.

Кроме того, у него есть эффективность и менталитет такого парня, как Криштиану Роналду: он хочет всего в плане статистики.

И Мбаппе добивается этого. И за всем этим его личность, интеллект и роль капитана», – сказал бывший игрок сборной Франции и «Баварии» в эфире Telefoot.

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31 комментарий

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&_Bishep_&
Окажись Роналду на месте Мбаппе , в 23 года никто никакими деньгами его не удержал бы в ПСЖ. На счет менталитета, там разница примерно как небо и земля. Для КР футбол - это бесконечные новые вызовы, вершины и амбиции. А чем говорит вся карьера : МЮ-Реал-Ювентус- МЮ ( в 36 лет)...Для черепашки футбол - это бесконечные разводы арабов типа : "за сколько теперь готовы купить мою мечту?"
+29
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&_Bishep_&
Ответ bel01
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В его возрасте у КР дриблинг был по круче (и демонстрировал он него в АПЛ, а не в фермер- лиге) , успел выиграть ЛЧ и еще взять ЗМ.
На счет сборной, Франция, это Франция..Они и без Мбаппе брали и ЧМ, и ЧЕ и в финале играли.. Португалия без Роналду только 3 раза попадала на ЧМ за всю историю.
+11
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arslankolesov71@gmail.com
Ответ bel01
1 заслуженный (2008), 4 купленных Пересом. И близко не был их достоин замыкатель.
🏥
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nb8dwryv56
Ответ bel01
Комментарий скрыт
То, чего достиги»саудовский герой» чемпиону мира и вице чемпионумира только снится!!!
+7
-2
+5
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Веселый денек
Ответ SRvR
Комментарий удален пользователем
погоди, то есть гольі, забитьіе внутри штрафной коробки, а их у аргентинца, я напомню, +600, ето не замьікания, что ли?) или в случае аргентинца ЕТО ДРУГОЕ?)
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Гномович!
У Меган Рапино менталитет Месси.
+10
-9
+1
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arslankolesov71@gmail.com
Ответ bel01
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5 заслуженных золотых мячей, непонятно каким местом ты футбол смотрел
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-2
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Сикарио
Ответ Юсуф Тайсумов
почему ты постоянно сливаешься когда я пишу про 0+0 в плей-офф чм за 20 лет Кристинки
Это стата Леганесси за всю карьеру против Бразилии.
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SRvR
Ответ Веселый денек
да тот же аргентинский замьікатель и не мечтал о том дриблинге и финтах, что бьіли у праймового Роналду. более того, помимо дриблинга и финтов, передачи на любой вкус, аномальньіе гольі, включая голешники НЕРАБОЧЕЙ ногой из-за пределов, фантасмагорические штрафньіе ударьі, то бишь то, чего никогда не показьівал Мбаппе, смекаешь, белла?)
Дрыганья ногами вокруг мяча это финты и дриблинг? Действительно, человеку который обходил всех игроков Реала как манекены такое и не снилось. А уж про замыкателя как смешно написал :D
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SRvR
Ответ Веселый денек
лол, могу накидать тебе кучу видосос, где Роналду, помимо того, что финтит как боженька, проходит 3-х/4-х/5-х, особо не напрягаясь касаемо аргентинского замьікателя - а кто он, если большья часть голов оного, ето замьікания? вроде так у вас принято назьівать гольі, забитьіе внутри штрафной коробки, не?
Комментарий удален пользователем
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MustangGT
Менталитет как у Криша - это хорошо! Только пора уже определяться - переходить в клуб уровня ЛЧ, или на всю карьеру оставаться в ПСЖ на свой страх и риск. И то другое вполне приемлемо.
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Юсуф Тайсумов
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Ответ nb8dwryv56
То, чего достиги»саудовский герой» чемпиону мира и вице чемпионумира только снится!!!
ты про 0+0 в плей-офф чм за 20 лет?
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MustangGT
Ответ SRvR
Переходить в топ команды чемпионата это вызов? Он всегда приходил на готовенькое, у Мбаппе и то вызов сложнее, с парижанами ЛЧ взять
Ювентус был бессменным обладателем кубка ЛЧ до прихода Криша? Я что-то не то смотрел?
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SRvR
Ответ MustangGT
Ювентус был бессменным обладателем кубка ЛЧ до прихода Криша? Я что-то не то смотрел?
Милан тоже не был, Наполи тоже, и иже с ними
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&_Bishep_&
Ответ SRvR
Переходить в топ команды чемпионата это вызов? Он всегда приходил на готовенькое, у Мбаппе и то вызов сложнее, с парижанами ЛЧ взять
Когда такие как ты пишете бред, вы этим подзаряжаетесь что ли? Реал в 2009 или МЮ в 2022 - это было готовенькое? Или игрок такого калибра должен играть за Фулхэм или Хетафе?
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KING_OF_RUSSIA
Ответ SRvR
Переходить в топ команды чемпионата это вызов? Он всегда приходил на готовенькое, у Мбаппе и то вызов сложнее, с парижанами ЛЧ взять
Криш брал ЛЧ с МЮ, и что? По-твоему сильнейшие игроки планеты должны переходить в середняк, чтобы угробить там лучшие годы карьеры на действия неэффективного менеджемента (МЮ сейчас) ? И недополучать в зарплате? И как бы в ЛЛ была мощнейшая Барса Пепа в тот период..
Сколько взрослых людей с детским мышлением на спортсе, поражаюсь
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KING_OF_RUSSIA
Ответ SRvR
Переходить в топ команды чемпионата это вызов? Он всегда приходил на готовенькое, у Мбаппе и то вызов сложнее, с парижанами ЛЧ взять
Ну и еще, ПСЖ сейчас как бы тоже не лыком шит, в прошлом сезоне у них был самый дорогой состав в истории футбола. А так написал, будто он за Монако играет. Ну и в целом, шансы взять ЛЧ не в топ-клубе минимальны, и платить топ зп в середняке ты будешь суперзвезде?
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SRvR
Ответ &_Bishep_&
Когда такие как ты пишете бред, вы этим подзаряжаетесь что ли? Реал в 2009 или МЮ в 2022 - это было готовенькое? Или игрок такого калибра должен играть за Фулхэм или Хетафе?
Я понимаю что ты видишь то что хочешь видеть, но сравнивать Реал и Мю, даже в 2009 это смешно. А в 2022 его больше никуда не взяли))
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ML26
Ответ SRvR
Переходить в топ команды чемпионата это вызов? Он всегда приходил на готовенькое, у Мбаппе и то вызов сложнее, с парижанами ЛЧ взять
Ты щас офигеешь, но Роналду ушел из второй лучшей команды мира, которая 2 года подряд играла в финале ЛЧ и доминировала в Англии в команду, которая долгая время не могла пройти дальше 1/8. Именно при Роналду и Моуриньо эта традиция прекратилась, а остальное — история
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Меган Лайф
Ответ MustangGT
Ювентус был бессменным обладателем кубка ЛЧ до прихода Криша? Я что-то не то смотрел?
И сколько лч взял после прихода криша?)
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