Стефанос Циципас: «Считаю Мбаппе одним из своих спортивных кумиров. И мне не стыдно об этом говорить, потому что он поистине икона»

Стефанос Циципас назвал Килиана Мбаппе своим кумиром.

Шестая ракетка мира и нападающий «ПСЖ» – ровесники. Циципасу 25 лет исполнилось в августе, Мбаппе – исполнится в конце декабря.

«Мы родились в один год, и я на него равняюсь. По сравнению со мной он очень многого добился. Если честно, я на него равняюсь и сейчас считаю его одним из своих спортивных кумиров. И мне не стыдно об этом говорить, потому что он поистине икона. Я восхищаюсь его стилем, индивидуальностью, он интересный герой в футбольном мире.

Я хочу как можно больше общаться с такими людьми. У них своя история, у меня – своя. И меня в какой-то степени мотивирует и вдохновляет общение с людьми, которые добились в жизни успеха».

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