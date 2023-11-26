Стефанос Циципас: «Считаю Мбаппе одним из своих спортивных кумиров. И мне не стыдно об этом говорить, потому что он поистине икона»

Теги ATP Килиан Мбаппе Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас назвал Килиана Мбаппе своим кумиром.

Шестая ракетка мира и нападающий «ПСЖ» – ровесники. Циципасу 25 лет исполнилось в августе, Мбаппе – исполнится в конце декабря.

«Мы родились в один год, и я на него равняюсь. По сравнению со мной он очень многого добился. Если честно, я на него равняюсь и сейчас считаю его одним из своих спортивных кумиров. И мне не стыдно об этом говорить, потому что он поистине икона. Я восхищаюсь его стилем, индивидуальностью, он интересный герой в футбольном мире.

Я хочу как можно больше общаться с такими людьми. У них своя история, у меня – своя. И меня в какой-то степени мотивирует и вдохновляет общение с людьми, которые добились в жизни успеха».

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9 комментариев

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Тёма Тёма
Не то лицо вы в икону вставляете (с)
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Ivan Vladyko
А как же Ангелос Харистеас? Не тянет на икону? Ах, да - Цыпа ж из более молодого поколения и не совсем греческой стороны.
+3
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Razrubsis
Ответ Ivan Vladyko
А как же Ангелос Харистеас? Не тянет на икону? Ах, да - Цыпа ж из более молодого поколения и не совсем греческой стороны.
Харистеас герой Греции, а не икона. Да и куда ему до Мбаппе, будем объективны.
+3
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Stas Salesov
Что-то у Степана тяга к темнокожим парням
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Ivan Vladyko
Ответ Razrubsis
Харистеас герой Греции, а не икона. Да и куда ему до Мбаппе, будем объективны.
имхо, но для греческого мальшички лет 12-ти на тот момент - это точно герой и икона на всю жизнь, не нужны никакие сравнения ни с кем
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Razrubsis
Ответ Ivan Vladyko
имхо, но для греческого мальшички лет 12-ти на тот момент - это точно герой и икона на всю жизнь, не нужны никакие сравнения ни с кем
На тот момент ему было 5 лет, если я не ошибаюсь.
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Ivan Vladyko
Ответ Razrubsis
На тот момент ему было 5 лет, если я не ошибаюсь.
Ну я со старта об этом-то и написал, что он из более молодого поколения
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Мирослав Холод
Ответ Stas Salesov
Что-то у Степана тяга к темнокожим парням
если у халатика будет (негр) Лейла простишь ей ?)
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