На игре «Зенита» с «Краснодаром» 46 701 зритель. Это рекорд сезона РПЛ
На матче «Зенит» – «Краснодар» зафиксирована самая высокая посещаемость в лиге.
Матч 15-го тура Мир РПЛ на «Газпром Арене» посетил 46 701 зритель.
До этого дня в текущем чемпионате больше всего болельщиков пришло на игру «Зенита» с «Локомотивом» (1:2) 24 сентября – 36 283.
«Зенит» – «Краснодар». 1:1 – Кассьерра сравнял счет! Онлайн-трансляция
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И да, вся хренотень про "согнали бюджетников" реально бесполезна и не соответствует реальности. Нет, не сгоняют никого, билеты тоже уже не раздают, как на заре фануйди. Билеты стали стоить дешевле, это правда, но это тоже, наверное, временно до восстановления спроса.
Посещаемость, действительно, растёт, и, хочется надеяться, за счет обычных людей, а не за счет тех, кто «пока фан-уйди не уберут, на стадион ни ногой».
Хотя плюсолюб Ебздрогыч прав, фан-айди победил, макет оказался сильней.
https://premierliga.ru/match/match_15433.html