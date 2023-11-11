На игре «Зенита» с «Краснодаром» 46 701 зритель. Это рекорд сезона РПЛ

На матче «Зенит» – «Краснодар» зафиксирована самая высокая посещаемость в лиге.

Матч 15-го тура Мир на « » посетил 46 701 зритель.

До этого дня в текущем чемпионате больше всего болельщиков пришло на игру « » с «Локомотивом» (1:2) 24 сентября – 36 283.

«Зенит» – «Краснодар». 1:1 – Кассьерра сравнял счет! Онлайн-трансляция

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