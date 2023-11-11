На игре «Зенита» с «Краснодаром» 46 701 зритель. Это рекорд сезона РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Краснодар Футбол

На матче «Зенит» – «Краснодар» зафиксирована самая высокая посещаемость в лиге.

Матч 15-го тура Мир РПЛ на «Газпром Арене» посетил 46 701 зритель.

До этого дня в текущем чемпионате больше всего болельщиков пришло на игру «Зенита» с «Локомотивом» (1:2) 24 сентября – 36 283.

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61 комментарий

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Док163
Бедные учителя и воспитатели.
+63
-13
+50
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Владимир Владимирович
Я как будто смотрел добротный матч топ5 чемпионата. Давно так с удовольствием не смотрел матч рпл, обе команды молодцы и заслуженно занимают первые два места, интересный втрой круг нас ждёт. Дриблинги, контратаки, созидательные атаки, штанги, всё было
+51
-10
+41
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Ростовский
Ответ Ебздрогыч
Ну что ж, можно уже официально признать: фанайди победил...
Нет, на матч лидеров нет аншлага, а до фан-айди задолго до матча билетов не было.
+45
-13
+32
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Anton Kuznetsov
Ответ Усы Шлюбы
500 рублевые болельщики
да никто не пойдет за 500 р хрен пойми куда если ему не интересно. хватит уже бредить
+30
-10
+20
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Усы Шлюбы
500 рублевые болельщики
+46
-29
+17
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FNT
Да уже понятно, что фануйди победил. Грустно, но факт. Будет то же самое, что и в Турции было, например. Еще через сезон уже будет примерно та же заполняемость, что и раньше, а потом и фанаты какие-то подтянутся. Это вряд ли будет так драйвово, как раньше, но атмосфера в общем понимании будет.

И да, вся хренотень про "согнали бюджетников" реально бесполезна и не соответствует реальности. Нет, не сгоняют никого, билеты тоже уже не раздают, как на заре фануйди. Билеты стали стоить дешевле, это правда, но это тоже, наверное, временно до восстановления спроса.
+21
-8
+13
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Владимир Владимирович
Ответ Михаил Сафонов
Комментарий скрыт
Какая духота ? Может у тебя в комнате и душно, а на поле играли две команды очень хорошо
+15
-4
+11
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Док163
Ответ Ебздрогыч
Ну что ж, можно уже официально признать: фанайди победил...
Да, победил. Болельщиков. Которых теперь на играх нет.
+11
-3
+8
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Aleksey Yashin
Чинуши теперь будут козырять, что и с Fan ID на футбол по 45 тысяч ходит
+15
-10
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ivanzhu90
Ответ Усы Шлюбы
500 рублевые болельщики
Чел поменьше снобизма. Стоит в суперпозиции, нет зрителей: «ну понятно где болельщики», есть: «ну это 500 рублевые».
+9
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Хаскерс
Как это? Никто же не ходит с айди.
+6
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Вечно в бане
Ответ Усы Шлюбы
500 рублевые болельщики
Справедливости ради, замечу, что вроде как на тот же Краснодар, и дома дофига народа ходит. Это к вопросу о «500 рублевых болельщиках».

Посещаемость, действительно, растёт, и, хочется надеяться, за счет обычных людей, а не за счет тех, кто «пока фан-уйди не уберут, на стадион ни ногой».
Хотя плюсолюб Ебздрогыч прав, фан-айди победил, макет оказался сильней.
+17
-14
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Николай Ульянов
С одной стороны вроде много, а с другой для такого города как Питер, на главный матч первого круга две трети стадиона всего лишь.
+6
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Михаил Сафонов
Ответ Владимир Владимирович
Какая духота ? Может у тебя в комнате и душно, а на поле играли две команды очень хорошо
Ну если для вас это очень хорошо, то я рад за вас, а мне игра не понравилась, двор уровень какой-то и каждый стык это остановка. Очень «интересно» на такое смотреть.
+5
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Дагестан за спартак
Матч ТВ, вы и ваши комментаторы - просто непривзайдённое позорище, так безумно лизать миллеру и зениту. Вы позор страны!
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tolstiy
Ответ Владимир Владимирович
Я как будто смотрел добротный матч топ5 чемпионата. Давно так с удовольствием не смотрел матч рпл, обе команды молодцы и заслуженно занимают первые два места, интересный втрой круг нас ждёт. Дриблинги, контратаки, созидательные атаки, штанги, всё было
отвратительно они играли, если вы от этого матча удовольствие получили, значит первый раз увидели как зенит и краснодар играют....
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Бартоломью
Ответ Dark.Babysitter
Если ты не конченный отморозок и преступник, то тебе нечего бояться паспорта болельщика. А если ты против СИСТЕМЫ, то это уже другое. И футбол тут совсем не при чем.
Ты или наивный безоблачный ландыш или сотрудник той самой системы ))
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Alex-San
Ответ FNT
Больше на 2200 зрителей было на Спартаке.
На 1997 зрителей меньше было на Спартаке этой весной.
https://premierliga.ru/match/match_15433.html
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Александр Сачков
Ответ Aleksey Yashin
Чинуши теперь будут козырять, что и с Fan ID на футбол по 45 тысяч ходит
Они могли этим козырять ещё после финала Кубка.
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only krd
Ответ Вечно в бане
Справедливости ради, замечу, что вроде как на тот же Краснодар, и дома дофига народа ходит. Это к вопросу о «500 рублевых болельщиках». Посещаемость, действительно, растёт, и, хочется надеяться, за счет обычных людей, а не за счет тех, кто «пока фан-уйди не уберут, на стадион ни ногой». Хотя плюсолюб Ебздрогыч прав, фан-айди победил, макет оказался сильней.
На Крылья в Краснодаре 31к пришли.
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Machine Head
Посмотрите протоколы матчей сколько ходило на зенит с 1991 по 2000-е .
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Enotic
Ответ Jan T
И + нездорово-опухший Миллер.
Этот считается за одного!
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MAXIMum1
А когда, после постройки новой арены, Зенит не был лучшим по посещаемости? Всегда так стало.
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Зубы Дзюбы
Ну вот поэтому и будет фан айди. Вырастут дети бюджетников и спокойно будут ходить на футбол как в театр
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DaimonD
Ответ Михаил Сафонов
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Ну первый действительно был душный и осторожный, но второй тайм был очень неплохой. Жаль не был забит быстрый гол, тогда бы игра была 🔥.
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