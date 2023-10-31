У «Газпром Арены» установили бюсты де Кубертена и Бутовского: «Это символично во времена, когда идеалы олимпийского движения подвергаются сомнению, а права спортсменов нарушаются»

У стадиона «Зенита» появились бюсты Пьера де Кубертена и Алексея Бутовского.

«Церемония открытия бронзовых бюстов Пьера де Кубертена и Алексея Дмитриевича Бутовского, внесших значимый вклад в историю мирового спорта и олимпийского движения, состоялась 31 октября перед домашним матчем против «Крыльев Советов».

Произведения, посвященные основателю Международного олимпийского комитета и первому российскому члену , были созданы петербургским скульптором Михаилом Аникушиным и установлены на стадионе им. Кирова в 1994 году к открытию III Игр доброй воли. Во время реконструкции стадиона на Крестовском острове скульптуры находились в НГУ им. П.Ф. Лесгафта.

В 2024 исполнится 30 лет значимому для спортивного Петербурга событию – Играм доброй воли. В преддверии юбилейного года было решено вернуть произведения на историческое место, для этого были изготовлены новые каменные постаменты. Скульптуры установлены у центральной лестницы « » – вместе с фонтаном бюсты организуют парадную входную группу главного стадиона Петербурга.

Произведения Михаила Аникушина, установленные в Петербурге, сыграли важную роль в формировании актуального городского ландшафта. Среди наиболее известных работ мастера – памятник Александру Сергеевичу Пушкину, расположенный на площади Искусств, монумент, посвященный Владимиру Ленину, на Московском проспекте, а также скульптурная группа мемориального комплекса героическим защитникам блокадного Ленинграда», – говорится в заявлении « ».

Генеральный директор «Зенита» также дал комментарий по поводу размещения бюстов.

«Сегодня очень символичный день: скульптуры двух видных деятелей олимпийского движения возвращаются на свое практически историческое место. Особенно в нынешние странные времена, когда идеалы, заложенные движением, подвергаются сомнению и грубо ревизуются, когда нарушаются права спортсменов.

Надеюсь, что мы отправляем определенный сигнал, что не только «Зенит», но и вся Россия остаются приверженцами идеалов олимпийского спорта. Мы все верим, что мир не сойдет с ума и вернется к истокам. Все написано понятно и просто в декларации Пьера де Кубертена, какую роль может и должен играть спорт, в том числе в политических отношениях», – отметил менеджер.

Фото: fc-zenit.ru

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