Траньков о фразе Медведева «Страна без мяса!»: «Отлично. Сам так подкалываю. И мясо я тоже не ем»

Максим Траньков высказался о фразе Александра Медведева про страну без «мяса».

Председатель совета директоров СКА и гендиректор «Зенита» выкрикнул «Страна без мяса!» в раздевалке после победы клуба над «Спартаком» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Встречу также посетил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Отлично отношусь к словам Александра Медведева! Сам так шучу и подкалываю!

И да, я тоже мясо не ем, так что нет смысла это обсуждать», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и болельщик « ».

«Страна без мяса!» Так Медведев поздравил СКА с победой над «Спартаком» 🤯

Медведев о фразе «Страна без мяса!»: «Мясо» для «Спартака» носит самоироничный характер. Есть хорошая поговорка – «Назвался груздем – полезай в кузов»

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