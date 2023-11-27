Траньков о фразе Медведева «Страна без мяса!»: «Отлично. Сам так подкалываю. И мясо я тоже не ем»

Теги Спартак Зенит СКА Спартак Максим Траньков премьер-лига Россия болельщики Александр Медведев КХЛ ахахаха Питание Футбол

Максим Траньков высказался о фразе Александра Медведева про страну без «мяса».

Председатель совета директоров СКА и гендиректор «Зенита» Александр Медведев выкрикнул «Страна без мяса!» в раздевалке после победы клуба над «Спартаком» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Встречу также посетил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Отлично отношусь к словам Александра Медведева! Сам так шучу и подкалываю!

И да, я тоже мясо не ем, так что нет смысла это обсуждать», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и болельщик «Зенита».

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Медведев о фразе «Страна без мяса!»: «Мясо» для «Спартака» носит самоироничный характер. Есть хорошая поговорка – «Назвался груздем – полезай в кузов»

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42 комментария

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Михаил Алексеев
Одна гопота за зенит болеет
+144
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alexmixer9
Ответ Михаил Алексеев
Одна гопота за зенит болеет
Культурная столица епт
+105
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Собиратель хаоса
"И да, я тоже не ем мяса, и нет смысла это обсуждать. Но абсолютно все должны об этом знать" (с) абсолютно любой веган
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КБ Сергей
Один недалёкий поддержал другого. Тут комментировать - только портить)))
+53
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Сергей Николаенко
Болельщики «Спартака» из 25% негазифицированных населенных пунктов спрашивают у Медведева: «Страна без газа?»
+31
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А. Мостовой
Ест только сало
+19
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tofsla
Ну не ест и хорошо, другим больше достанется) А мясо, как еда, это вкусная вещь! А мясо, в смысле Спартак, тож люди любят, мой 85 летний папа их болельщик, переживает, печаль. А я за Локо, да штоштыбудешьделать...
Как то глуповато подобные высказывания выглядят (
+15
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stepmet@mail.ru
без мяса футбол в России потеряет смысл
+13
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Volgogradets
вы походу не только травку едите, но и курите её
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Спартак Уокер
Совсем до идиотизма дошли
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Shveddka
Ответ Алексей Ненахов
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Причем во всех смыслах!🤝
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imaxim
А я ем. Очень вкусно
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kvint(ksk)
«Страна без мяса». Кратко о макроэкономической ситуации в стране.
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Melnikov1968
Да плевать, ешь ты мясо или нет. Веди свои подкасты на 1-м и не бухти.
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Алексей Иванов
Ответ А. Мостовой
Ест только сало
с такой женой попробуй не есть сало
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Иван Иванов
Если ты такой уникум, то другие питерское ещё как уплетают мясо. В том числе и верхушка Газпрома. Так что получается что г-н Медведев балабол
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Sergey Smolensky
Сумасшедший человек
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Roman Araslanov
Кто клоуна забыл?
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Константин Лобандиевский
Зачем Транькову мясо? Если он лижет отменно...
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Анатолий Торбенков
сейчас бы какой-то условно федун сказал бы например Россия без газпрома - отдать достояние России народу , то уже засуетились бы чинуши и в иноагенты записали бы федуна с его девкой в придачу
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Михаил Алексеев
Одна гопота за зенит болеет
Этот баран видно часто башкой об лёд бился,у них проблемы с башкой,северная столица,что поделаешь,холодно.
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КБ Сергей
Ответ Пикачу82
Медведев это вообще какая то пародия на человека, издательство над здравым смыслом, как вообще такое существо может быть в такой компании как Газпром?
Своих не бросаем)))
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Алексей Петров
Ели мясо мужики , пивом запивали(с)
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Пикачу82
Медведев это вообще какая то пародия на человека, издательство над здравым смыслом, как вообще такое существо может быть в такой компании как Газпром?
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VintDV
Все беды в мире от веганов:)))))
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Карпов Стас
Ну и не ешь...
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Сергей Фетисов
За те слова что сказал Медведев в адрес Спартака и женского ЦСКА просто наказывают или отстраняют.Хотя он же из Питера...наверное всё можно говорить.
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Александр Тараканов
Ещё один!
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I. Bryzgalov
Не очень понял.
Хотя завтра Начнётся Рождественский Пост, так что 40 дней до Рождества и я мясо-молоко-яйца вкушать не стану.
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Денис Кораблёв
Ответ stepmet@mail.ru
без мяса футбол в России потеряет смысл
Скоро годовщина как он потерял смысл! Футбол без фанатья-дро….. полнейшая!
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Алексей Ненахов
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Железная Леди
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Ответ Константин Лобандиевский
Зачем Транькову мясо? Если он лижет отменно...
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