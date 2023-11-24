Медведев о фразе «Страна без мяса!»: «Мясо» для «Спартака» носит самоироничный характер. Есть хорошая поговорка – «Назвался груздем – полезай в кузов»

Теги Спартак Зенит Егор Титов СКА Спартак болельщики премьер-лига Россия Александр Медведев КХЛ Р-Спорт Хоккей

Александр Медведев не считает слова про страну без «мяса» оскорбительными.

Вчера Медведев выкрикнул «Страна без мяса!» после победы СКА над «Спартаком» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Ну какой же это инцидент? «Мясо» для «Спартака» носит самоироничный характер, что подтверждается, и это легко найти в интернете, словами и действиями великих футболистов «Спартака», включая Егора Титова.

Искать в этом что-то помимо иронии. С учетом того, что вчера был четверг – не все жили в СССР, а кто жил, должны помнить, что везде, в ресторанах и столовых, мяса было не найти. Это был рыбный день.

Никакого оскорбительного характера это не носило и носить не могло в силу позиции самого «Спартака» и его болельщиков. Тем более, юмор, сатира и ирония давно применяются и в «Спартаке».

В качестве примера приведу приход болельщиков на матч с поросятами, в том числе с живыми. Если продолжать художественные образы, есть хорошая поговорка – «Назвался груздем – полезай в кузов», – сказал председатель совета директоров СКА и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

«Страна без мяса!» Так Медведев поздравил СКА с победой над «Спартаком» 🤯

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65 комментариев

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Streetbor
сосиска тоже красиво звучит на питерских матчах бгг
+93
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Hell-On Earth
Ответ fil_spb
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Сосиска
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Russ Ivan
Всю ночь с помощниками сидел-корпел как утром будет изворачиваться...
+45
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superbro
«Мозг» для «гендира» Зенита носит самоироничный характер. Никакого оскорбительного характера это не носило»
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Artyom Bytsko
Ну тогда и сосиску можно легально выкрикивать. А вообще сказочный дб. Ещё помню, как оправдывал совокупление ДзюбАзмуна, но гораздо нелепее были его отмазки, мол, не понимаете шуток.
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Kit244098
А я в аббревиатуре лицо без определенного места жительства тоже не вижу ничего оскорбительного. А модераторы почему-то не пропускают. Что, сайт у нас тоже под газпромом лежит?))
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Bernie
Писать Мясо можно, а «бездомный»?
+11
-3
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Илья Владимирович
Ответ fil_spb
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Мы придумали большую часть всего того хорошего, что есть во всех отечественных движах) А что придумали не мы, то первыми адаптировали. Как-то так.
+8
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Russ Ivan
Ответ fil_spb
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Дело, конечно, не в спартаковцах. Возрастной товарищ, не самый последний чиновник в стране, позволяет себе не первый раз публично вести себя вызывающе. Люди, покрывающие его хамство и бескультурье вряд ли сильно от него отличаются...
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Bartez1986
Ответ Дмитрий9779
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ну, может, разница в том, что перфоманс устраивают болельщики, среди которых есть и не особо одаренные личности, а здесь такое себе позволяет официальное лицо, да еще и на камеру?
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Estmestnyi
"А главный у них такой, с круглой мордой. Постоянно поговорками говорит"... (с) Брат
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укротитель троллей
Ответ Дмитрий9779
Вопрос к спартачам,для вас "мясо" теперь оскорбление? Спрашиваю потому что в модерации спортс есть пункт,в котором написано,что если болельщики сами себя так называют то это не является оскорблением.
Непонятно только зачем этот чудак страну приплел 🤷‍♂️
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Илья Владимирович
Ответ Russia_the_best
что ты там придумал?)) стадо
простите, но вас под ногами не видно)
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Russ Ivan
Ответ Дмитрий9779
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Салют! Когда фанат что-то кричит, сидя на лавке арены - это явно не одно и то же, когда такая шишка позволяет себе подобные публичные выходки. Какая-то моральная грань и ответственность должна быть у таких людей...
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КБ Сергей
Лучше бы он молчал.))) Обгадился раз, но решил не останавливаться)))
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Пользователь Huawei
Сначала думать надо, а потом языком шлёпать. Вроде взрослые люди, а ведут себя как целки.
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Artyom Bytsko
Ответ Дмитрий9779
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Во-первых, я никогда не болел за Спартак, а во-вторых, это может говорить агрошкольник или спорЦовские пользователи на форумах, но не официальное лицо клуба.
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sd4fmwrvz8
Назвался сосиской так будь ей, и вообще не понимаю почему тут слово сосиска считается ругательным , уважаемое руководство сайта сделайте тогда слово мясо тоже ругательным !!!!!!!!!!!!
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Вячеслав Припузов
Все уже поняли, что решил оставить страну без мяса, слово не воробей, зажрался, пора на выход, свято место пусто не бывает, думаю уже позвонили оттуда ....на счёт груздя тоже в тему...
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Александр Бородин
Ответ Streetbor
сосиска тоже красиво звучит на питерских матчах бгг
А че за прикол с сосиской и зенитом? Сет искал, не нашел
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Дмитрий9779
Ответ укротитель троллей
Непонятно только зачем этот чудак страну приплел 🤷‍♂️
Вот здесь согласен на 100%
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Bartez1986
Ответ fil_spb
"а здесь такое" А такое это какое? Тут нет прямых оскорблений, в отличие от скандирований у вас и последующего трусливого прикидывания шлангом, дескать речь именно о колбасных изделии. За основу взято самоназвание Спартака и факт из недавней истории, их объединили получился не особенно злой и уже тем более не оскорбительный подкол. Чего гореть то? Тем более горят те, кто сами в комментариях себе позволяют гораздо более жесткие вещи.
мой посыл немного в другом. Еще раз скажу - официальные лица должны фильтровать свои слова. и думать о последствиях. Спартак в этом сезоне обыгрывал СКА. Кто-то из руководства Спартака себе подобное позволял?
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inecro
Ответ Russ Ivan
Всю ночь с помощниками сидел-корпел как утром будет изворачиваться...
Так вы ж сами себя называете мясом, еще и плакаты с хряками рисуете и трясете на трибунах
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ТТД Бубнова
Ответ Max Zhomkov
четверг рыбный день. Это получается теперь СКА - рыбы? кто мы? Рыба!
Рыба-пила
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Mohnatiy
Вы только посмотрите, как он пытается выкрутиться, прямо уж на сковородке 😁
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a2wai
Не топи себя еще глубже дед)
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Max Zhomkov
четверг рыбный день. Это получается теперь СКА - рыбы?
кто мы? Рыба!
+3
-2
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spawn0
Это не ирония, это позорное действо.
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Veld
Медведев не врёт, в Челябинске куриное филе в Пятёрочке в районе 450 рублей за кило. Какое тут мясо (
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Сергей
Он пьяный что-ли?
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ТТД Бубнова
Ответ Bernie
Писать Мясо можно, а «бездомный»?
«Бездомный» заменили на «Лев», это что бы болельщики сосиски и зенита не оскорблялись сильно, хотя смысл слова тот же.
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Дмитрий9779
Ответ Recreated
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Хватит нести политику на спортивный сайт.
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Melnikov1968
Ирония и юмор это, прежде всего наличие интеллекта.Но Медведев не блещет этим качеством.
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Всё знаю
Ответ fil_spb
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сосиска
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Groznyi2024
Ответ Hell-On Earth
Сосиска
Ну а по факту сосиска два матча подряд ЦСКА и Спартак. Причем оба в основное время
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RWSoul
Ответ Александр Бородин
А че за прикол с сосиской и зенитом? Сет искал, не нашел
Сосиска каким-то образом :) связана со ска, а не с зенитом
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Russia_the_best
Ответ Илья Владимирович
простите, но вас под ногами не видно)
услышал же))
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teddy10
Когда сначала облажался, потом сказал, что так все и было задумано, но в итоге только усугубил ситуацию.
Ума не приложу, почему у нас в стране люди так боятся извиниться или хотя бы признать, что были не правы в какой-то конкретной ситуации. Особенно это касается товарищей на руководящих постах
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Тренерские конспекты Бормана
Лицо без определенного места жительства мясу не товарищ - добавил перзидент и пошел собирать бутылки
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Bartez1986
Ответ Дмитрий9779
Я ждал такого коммента.Но от вашего руководства не было осуждающих комментариев,значит оно это поощряет.
что должно руководство осудить? выкрики болельщиков?
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fil_spb
Ответ Bartez1986
мой посыл немного в другом. Еще раз скажу - официальные лица должны фильтровать свои слова. и думать о последствиях. Спартак в этом сезоне обыгрывал СКА. Кто-то из руководства Спартака себе подобное позволял?
Официальное лицо и фильтровало свои слова, поэтому обошлось без оскорблений, а сделало вполне цивильный подкол. Ваши официальные лица никак с хамством на трибунах не борются. Вот подумало бы руководство Спартака о последствиях и наказали крикунов. Но ведь нет.

Я понимаю, когда Медведеву в прошлый раз спартачи предъявляли. Так там и зенитовцы ему напихали в панаму, потому что было некрасиво. В отличие от кб, кстати, которые до сих пор гордятся ответом Ещенко, вон пример ниже. А тут нет повода для обид. Так как даже здесь оскорбления сыпятся исключительно от кб, загляни в комментарии и узнаешь, что такое оскорбления, а у Медведева в данном случае ничего криминального не было.
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Вячеслав Припузов
Назвался груздем - уходи в отставку, пока не вывезли в кузове...а то если мясо в его словах это Спартак, то можно расценивать как призыв к его уничтожению, форма реализации призыва может быть неоднозначной ...
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alex072
500 отговорок нашел за 1 минуту, молодец, далеко пойдёт)
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Felp
Ответ Russ Ivan
Всю ночь с помощниками сидел-корпел как утром будет изворачиваться...
Лол, да ему похер
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fil_spb
Ответ Bartez1986
ну, может, разница в том, что перфоманс устраивают болельщики, среди которых есть и не особо одаренные личности, а здесь такое себе позволяет официальное лицо, да еще и на камеру?
"а здесь такое"

А такое это какое? Тут нет прямых оскорблений, в отличие от скандирований у вас и последующего трусливого прикидывания шлангом, дескать речь именно о колбасных изделии. За основу взято самоназвание Спартака и факт из недавней истории, их объединили получился не особенно злой и уже тем более не оскорбительный подкол. Чего гореть то? Тем более горят те, кто сами в комментариях себе позволяют гораздо более жесткие вещи.
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А я ясные дни оставляю себе
Как он до своих лет то дожил с таким интеллектом?
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Recreated
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Мукунку хороший
Еще хорошая поговорка:
Дураком родился, дураком помрешь..
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Michael Boldyrev
Странно, что не сказал, что как экономист, заслуженный управленец и бывший топ-менеджер "Газпрома" он просто намекнул на падение уровня жизни... Мол, не все жили до 20 века, а потому поймите, что тогда мяса 80% населения годами не видело. Как говорится "Возвращение к истокам!".
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munhin
в первопрестольной опять кб перевозбудились ))
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