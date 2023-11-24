Медведев о фразе «Страна без мяса!»: «Мясо» для «Спартака» носит самоироничный характер. Есть хорошая поговорка – «Назвался груздем – полезай в кузов»

Александр Медведев не считает слова про страну без «мяса» оскорбительными.

Вчера Медведев выкрикнул «Страна без мяса!» после победы СКА над «Спартаком» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Ну какой же это инцидент? «Мясо» для «Спартака» носит самоироничный характер, что подтверждается, и это легко найти в интернете, словами и действиями великих футболистов «Спартака», включая .

Искать в этом что-то помимо иронии. С учетом того, что вчера был четверг – не все жили в СССР, а кто жил, должны помнить, что везде, в ресторанах и столовых, мяса было не найти. Это был рыбный день.

Никакого оскорбительного характера это не носило и носить не могло в силу позиции самого « » и его болельщиков. Тем более, юмор, сатира и ирония давно применяются и в «Спартаке».

В качестве примера приведу приход болельщиков на матч с поросятами, в том числе с живыми. Если продолжать художественные образы, есть хорошая поговорка – «Назвался груздем – полезай в кузов», – сказал председатель совета директоров СКА и генеральный директор « » .

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