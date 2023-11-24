Медведев о фразе «Страна без мяса!»: «Мясо» для «Спартака» носит самоироничный характер. Есть хорошая поговорка – «Назвался груздем – полезай в кузов»
Александр Медведев не считает слова про страну без «мяса» оскорбительными.
Вчера Медведев выкрикнул «Страна без мяса!» после победы СКА над «Спартаком» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Ну какой же это инцидент? «Мясо» для «Спартака» носит самоироничный характер, что подтверждается, и это легко найти в интернете, словами и действиями великих футболистов «Спартака», включая Егора Титова.
Искать в этом что-то помимо иронии. С учетом того, что вчера был четверг – не все жили в СССР, а кто жил, должны помнить, что везде, в ресторанах и столовых, мяса было не найти. Это был рыбный день.
Никакого оскорбительного характера это не носило и носить не могло в силу позиции самого «Спартака» и его болельщиков. Тем более, юмор, сатира и ирония давно применяются и в «Спартаке».
В качестве примера приведу приход болельщиков на матч с поросятами, в том числе с живыми. Если продолжать художественные образы, есть хорошая поговорка – «Назвался груздем – полезай в кузов», – сказал председатель совета директоров СКА и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
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кто мы? Рыба!
Ума не приложу, почему у нас в стране люди так боятся извиниться или хотя бы признать, что были не правы в какой-то конкретной ситуации. Особенно это касается товарищей на руководящих постах
Я понимаю, когда Медведеву в прошлый раз спартачи предъявляли. Так там и зенитовцы ему напихали в панаму, потому что было некрасиво. В отличие от кб, кстати, которые до сих пор гордятся ответом Ещенко, вон пример ниже. А тут нет повода для обид. Так как даже здесь оскорбления сыпятся исключительно от кб, загляни в комментарии и узнаешь, что такое оскорбления, а у Медведева в данном случае ничего криминального не было.
А такое это какое? Тут нет прямых оскорблений, в отличие от скандирований у вас и последующего трусливого прикидывания шлангом, дескать речь именно о колбасных изделии. За основу взято самоназвание Спартака и факт из недавней истории, их объединили получился не особенно злой и уже тем более не оскорбительный подкол. Чего гореть то? Тем более горят те, кто сами в комментариях себе позволяют гораздо более жесткие вещи.
Дураком родился, дураком помрешь..