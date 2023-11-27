Хави: «Судейские решения навредили «Барсе». Нам не повезло. Это не оправдание, хотя говорят, что я защищаюсь ими»

Теги Барселона Хави Ла Лига судьи Футбол

Хави заявил, что судейские ошибки навредили «Барселоне».

– Вы были бы спокойнее перед матчами без судейских ошибок?

– Очевидно, мы были бы спокойнее. Нам не повезло.

Это не оправдание. Хотя вы говорите, что я защищаюсь оправданиями. Нам нужно играть лучше, но решения судей навредили нам. Нам не повезло, – сказал тренер «Барселоны».

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43 комментария

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SaH4r.
Ответ Artem Piatkov
В 2009 эти "судейские решения" вам спасли ЛЧ поэтому поаккуратнее 🤫
реал вообще половину своих лч с помощью судей выиграл, так что поаккуратней🤫
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Кирилл
Ответ Ya Tolik
Ребят, кто то вспомнит, Хави хоть раз признавал свои ошибки, или что то типа "я ошибся, это моя вина"?
Например, после первого Класико в прошлом сезоне, где Барселона проиграла, Хави сказал "«Я не показываю пальцем на игроков. Я несу ответственность. Это моя вина»".

Или после поражения от Альмерии в начале этого года Хави говорил "Это поражение — полностью моя вина"
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Bazilic
Ответ Ya Tolik
Ребят, кто то вспомнит, Хави хоть раз признавал свои ошибки, или что то типа "я ошибся, это моя вина"?
Да
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FOOTBALL Live
Хави переделай лучше стратегию!!
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а ты смешной
Ответ Человек1991
Реальная таблица Чемпионата Испании без судейских ошибок и за-подсуживаний : 1 Барселона 38 очков . 5 Реал 26 очков .
Откуда вы берёте эту чушь?)
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The Best 20
Хави прекрати! допустим даже судьи ошибаются не в пользу Барселоны, то где вообще поставленная игра ??? Хотя игроки подобраны очень хорошие, вся проблема - это твой язык ,болтовня с воздухом!
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Большой Сэми
Я бы понял,если бы все это было на фоне отличной игры Барсы,но этого и поныне нет. Так что, это просто оправдания
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Alexey Catalonsky
Игры нет. Молодые ребята стагнируют. Надо подумать, как быть дальше.
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Ханс Ланда
Ответ GuruFutbola
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Выражаю надежду на катастрофу их тандема с Лапортой.
Барсе нужны и президент и главный тренер со свежими идеями и решениями.
Их повестка - это ностальгический онанизм. Попытка паразитирования на золотой эпохе клуба и пустых обещаниях её вернуть.
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BurBon
Ответ JENNINGS
2 победы в последних 5 матчах, и то как минимум с «Сосьедадом» так же должны были терять очки, полный 0 в еврокубках, отсутствие мысли и идеи в игре, но виноваты конечно же судьи Ушли времена, когда Пике спокойно мог заниматься волейболом в собственной штрафной
Свои отскоки считайте, их намного больше.
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А. Мостовой
овребо не даст соврать
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rigobersong
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Bazilic
Пишите, что Хави ноет, но это факты
Судьи отобрали кучу очков в этом сезоне
Про настоящее футбольное убийство против Хетафе (официально признанное) я молчу
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Bazilic
Ответ А. Мостовой
овребо не даст соврать
Почти 15 лет прошло
Барсу засуживают сейчас
+6
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Биомеханоид
Ответ Ya Tolik
Ребят, кто то вспомнит, Хави хоть раз признавал свои ошибки, или что то типа "я ошибся, это моя вина"?
Когда жена его кожаной плёткой сечёт.
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