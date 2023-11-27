Хави: «Судейские решения навредили «Барсе». Нам не повезло. Это не оправдание, хотя говорят, что я защищаюсь ими»

Хави заявил, что судейские ошибки навредили «Барселоне».

– Вы были бы спокойнее перед матчами без судейских ошибок?

– Очевидно, мы были бы спокойнее. Нам не повезло.

Это не оправдание. Хотя вы говорите, что я защищаюсь оправданиями. Нам нужно играть лучше, но решения судей навредили нам. Нам не повезло, – сказал тренер «Барселоны».

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