Хави: «Чувствую поддержку клуба, каждый день общаюсь с президентом «Барсы». Уверен, у нас все получится»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Хави заявил, что чувствует поддержку внутри «Барселоны».

«Я чувствую всестороннюю поддержку со стороны всего клуба. Я не ощущаю себя одиноким. Каждый день разговариваю с президентом, есть максимальное доверие, и с Деку есть дружба и полное доверие. Они уверены в нас, да.

Я пользуюсь доверием президента, Деку и сотрудников, которые также являются моими друзьями, включая моего брата. Меня поддерживают игроки, поэтому я твердо верю, что все получится», – сказал тренер «Барсы».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amalfitano
Когда тренеру приходится говорить такую банальщину это означает одно - имеются тёрки и президент недоволен работой Хави.
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Ширинов
Ответ Amalfitano
Когда тренеру приходится говорить такую банальщину это означает одно - имеются тёрки и президент недоволен работой Хави.
И так понятно, что хави физручье, полтора сезона прошло, а воз и ныне там
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
XavIniesta2008-2015
Ответ Amalfitano
Когда тренеру приходится говорить такую банальщину это означает одно - имеются тёрки и президент недоволен работой Хави.
Все прессухи на 99%-это банальщина
Иногда не надо искать черную кошку в темной комнате. Особенно, если её там нет
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Ответ Денис Ширинов
И так понятно, что хави физручье, полтора сезона прошло, а воз и ныне там
ты, случайно, не знаешь какой клуб в прошлом сезоне стал чемпионом Ла Лиги..??….
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Ответ gPk
Ну стала Барселона чемпионом, и что? Вы игру видели? Игра тотальный мусор. Куча отскоков . Антирекорды по минимальным победам просто так что-ли были? Поражают такие люди которые не смотрят в корень проблемы. Барселона в прошлом сезоне играла точно так же помойно, как и в этом. Но тогда сильно везло, а в этом сезоне подобного везения нет. Хави уже 2 года клуб тренирует, и самое смешное что с каждым матчем игра всё хуже и хуже становится.
вот сам признался - Барса чемпион прошлого года , а кто тренер у Барсы был и есть Хави - так что не тебе его снимать и не тебе назначать другого тренера.., а игра наладится - все травмы залечили - теперь Барса восстановится
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Ответ gPk
Да мне как болельщику клуба плевать на это ПОЗОРНОЕ чемпионство. Я ценю ценности клуба и начал болеть за клуб именно из-за них, а не из-за трофеев. И Хави эти ценности все слил в помойку. Опять защитники физрука пишут про травмы. В прошлом сезоне таких подобных травм не было и близко. Что мешало тогда показывать игру, а не постоянные отскоки? Поле? Высокая трава? Высокая температура? :D
ты что так кипятишься - выпей лучше валерьянку - футбол это всего лишь игра, в которой есть спады/подьемы, взлеты/падения…. все в этом мире проходяще - и пжлста не мешай Хави перестраивать Барселону - все будет нормально и очень скоро:))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Amalfitano
Когда тренеру приходится говорить такую банальщину это означает одно - имеются тёрки и президент недоволен работой Хави.
Не только президент недоволен его работой(как все представители клуба)так и обычные болельщики.
За 2 года что он работает в клубе, можно было бы поставить и более качественную игру. В его пользу была только победа в прошлом чемпионате, но сейчас очевидно что если команда резко не прибавит - то о чемпионстве можно будет забыть задолго до окончания чемпионата. Ну и матч с Порту тоже многое будет значить как для клуба, так и для Хави. Если не сможет выйти из группы с 1 места и по прежнему продолжит терять очки в чемпионате - то вполне возможно до нового года может и не доработать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Ответ gPk
Ну вот, типичный защитник физрука... Спады/падения - это временные вещи и полтора года точно не длятся учитывая что этому физруку ещё и состав усиляют. То, как он прекрасно перестраивает видно по еврокубкам. 3 сезона - 3 обсера.Даже в этом году уже успел опозориться в ЛЧ во время выезда в Португалию где Барселону по полю мордой возили. А потом и слабейший Шахтёр за последние лет так 20 лишившийся лидеров деклассирует команду физрука. Но фанатам плевать. В прошлом году выиграли позорное чемпионство постоянно отскакивая, следовательно по их мнению все у клуба ок. Ну ничего.. Хави терпел и Вам велел)
не типичный защитник, а преданный болельщик лучшего Клуба Барселона- попрошу уважительно - нас таких здесь много:)))
как говорится и в горе и в радости - только Барса!!
и знаю, что все будет очень хорошо - если не в этом сезоне, то в следующем гарантировано и зачем так сильно переживать..??….

приедет Витор -18 лет
есть Гиу - 17 лет
есть Ямаль - 16 лет
есть Дарвих - 17 лет
есть Касадо - 20 лет
есть Фермин - 20 лет
есть Гави - 19 лет
есть Педри - 21 год
Почувствовал молодой потенциал и перспективы Барселоны..??……))))
Так что все впереди и Хави будет лучшим тренером Барселоны, без сомнений..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Ответ ɔculpa
Думаешь, он мешает Хави?)
он не мешает Хави никак - просто пустой болтовней засоряет сайт:))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ɔculpa
Ответ Rachid
ты что так кипятишься - выпей лучше валерьянку - футбол это всего лишь игра, в которой есть спады/подьемы, взлеты/падения…. все в этом мире проходяще - и пжлста не мешай Хави перестраивать Барселону - все будет нормально и очень скоро:))
Думаешь, он мешает Хави?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gPk
Ответ Rachid
я думал, ты уже умер
В очередной раз ты по факту ничего не ответил.Тут уже нет ничего удивительного.Благодари меня что открыл для тебя новые имена..Будешь теперь их приплетать в каждом сообщении и говорить какой ты крутой фанат клуба)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Ответ gPk
Ну глорик вроде тебя как всегда ровно 0 аргументов дал..Тот же Гиль Фернандес считается самым главным талантом клуба за последние так лет 5 наряду вместе с Ямалом.Кубарси считается самым талантливым защитником со времен Пике.Тот же Оскар Гюстау считается в разы перспективнее того же Марка Гиу.Но откуда тебе это глорику Барселоны знать..Ты ведь только талантов ,которые сильно в прессе распиарены)
я думал, ты уже умер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gPk
Ответ Rachid
я не выставляю себя преданным болелом Барсы - я в этом уверен и об сам знаю и знает спортс - все комменты записываются и хранятся здесь, тебе по секрету говорю - чтобы ты через пол-года случайно, не начал «переобуваться» на лету и нахваливать то, что сейчас очерняешь - как последний хейтер на ветке Барселоны, ты здесь заблудился и плюсиков не получишь - садись на попу ровно - получил КОЛ:))) «16 лет не назвал» - ты еще и слепой - Ямаль - 16 лет..
Ну глорик вроде тебя как всегда ровно 0 аргументов дал..Тот же Гиль Фернандес считается самым главным талантом клуба за последние так лет 5 наряду вместе с Ямалом.Кубарси считается самым талантливым защитником со времен Пике.Тот же Оскар Гюстау считается в разы перспективнее того же Марка Гиу.Но откуда тебе это глорику Барселоны знать..Ты ведь только талантов ,которые сильно в прессе распиарены)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Ответ gPk
Не надо себя выставлять ПРЕДАННЫМ БОЛЕЛЬЩИКОМ. Преданный болельщик Барселоны ценит в первую очередь игру, а не мусорный трофей с ужасной игрой. Хорошо может быть с хорошим тренером, но не физруком. Прочитав твой список я понял что ты типичный глорик, а не преданный фанат) Ни одного 15-16 летнего таланта не назвал. Ну правильно, ты ведь глорик и о них ничего не слышал. Перечислил только тех кто на слуху, не более
я не выставляю себя преданным болелом Барсы - я в этом уверен и об сам знаю и знает спортс - все комменты записываются и хранятся здесь, тебе по секрету говорю - чтобы ты через пол-года случайно, не начал «переобуваться» на лету и нахваливать то, что сейчас очерняешь - как последний хейтер на ветке Барселоны, ты здесь заблудился и плюсиков не получишь - садись на попу ровно - получил КОЛ:)))

«16 лет не назвал» - ты еще и слепой - Ямаль - 16 лет..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gPk
Ответ Rachid
не типичный защитник, а преданный болельщик лучшего Клуба Барселона- попрошу уважительно - нас таких здесь много:))) как говорится и в горе и в радости - только Барса!! и знаю, что все будет очень хорошо - если не в этом сезоне, то в следующем гарантировано и зачем так сильно переживать..??…. приедет Витор -18 лет есть Гиу - 17 лет есть Ямаль - 16 лет есть Дарвих - 17 лет есть Касадо - 20 лет есть Фермин - 20 лет есть Гави - 19 лет есть Педри - 21 год Почувствовал молодой потенциал и перспективы Барселоны..??……)))) Так что все впереди и Хави будет лучшим тренером Барселоны, без сомнений..
Не надо себя выставлять ПРЕДАННЫМ БОЛЕЛЬЩИКОМ.
Преданный болельщик Барселоны ценит в первую очередь игру, а не мусорный трофей с ужасной игрой.
Хорошо может быть с хорошим тренером, но не физруком.

Прочитав твой список я понял что ты типичный глорик, а не преданный фанат)
Ни одного 15-16 летнего таланта не назвал. Ну правильно, ты ведь глорик и о них ничего не слышал.
Перечислил только тех кто на слуху, не более
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gPk
Ответ Rachid
вот сам признался - Барса чемпион прошлого года , а кто тренер у Барсы был и есть Хави - так что не тебе его снимать и не тебе назначать другого тренера.., а игра наладится - все травмы залечили - теперь Барса восстановится
Да мне как болельщику клуба плевать на это ПОЗОРНОЕ чемпионство. Я ценю ценности клуба и начал болеть за клуб именно из-за них, а не из-за трофеев.
И Хави эти ценности все слил в помойку.

Опять защитники физрука пишут про травмы. В прошлом сезоне таких подобных травм не было и близко. Что мешало тогда показывать игру, а не постоянные отскоки? Поле? Высокая трава? Высокая температура? :D
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gPk
Ответ Rachid
ты, случайно, не знаешь какой клуб в прошлом сезоне стал чемпионом Ла Лиги..??….
Ну стала Барселона чемпионом, и что? Вы игру видели? Игра тотальный мусор. Куча отскоков . Антирекорды по минимальным победам просто так что-ли были? Поражают такие люди которые не смотрят в корень проблемы. Барселона в прошлом сезоне играла точно так же помойно, как и в этом. Но тогда сильно везло, а в этом сезоне подобного везения нет. Хави уже 2 года клуб тренирует, и самое смешное что с каждым матчем игра всё хуже и хуже становится.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андерлехт Брюггевич
Ответ Гномович!
Чувствую очередной позорный вылет фк рычага в плей-офф ЛЧ.
для начала туда надо попасть)
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Франческо Тортик
Я тоже уверен, что у них все получится. Не вылететь из топ-4 ЛаЛиги - не такая уж недостижимая цель.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий