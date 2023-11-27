Хави: «Чувствую поддержку клуба, каждый день общаюсь с президентом «Барсы». Уверен, у нас все получится»

Хави заявил, что чувствует поддержку внутри «Барселоны».

«Я чувствую всестороннюю поддержку со стороны всего клуба. Я не ощущаю себя одиноким. Каждый день разговариваю с президентом, есть максимальное доверие, и с Деку есть дружба и полное доверие. Они уверены в нас, да.

Я пользуюсь доверием президента, Деку и сотрудников, которые также являются моими друзьями, включая моего брата. Меня поддерживают игроки, поэтому я твердо верю, что все получится», – сказал тренер «Барсы».

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