Хави: «Чувствую поддержку клуба, каждый день общаюсь с президентом «Барсы». Уверен, у нас все получится»
Хави заявил, что чувствует поддержку внутри «Барселоны».
«Я чувствую всестороннюю поддержку со стороны всего клуба. Я не ощущаю себя одиноким. Каждый день разговариваю с президентом, есть максимальное доверие, и с Деку есть дружба и полное доверие. Они уверены в нас, да.
Я пользуюсь доверием президента, Деку и сотрудников, которые также являются моими друзьями, включая моего брата. Меня поддерживают игроки, поэтому я твердо верю, что все получится», – сказал тренер «Барсы».
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Иногда не надо искать черную кошку в темной комнате. Особенно, если её там нет
За 2 года что он работает в клубе, можно было бы поставить и более качественную игру. В его пользу была только победа в прошлом чемпионате, но сейчас очевидно что если команда резко не прибавит - то о чемпионстве можно будет забыть задолго до окончания чемпионата. Ну и матч с Порту тоже многое будет значить как для клуба, так и для Хави. Если не сможет выйти из группы с 1 места и по прежнему продолжит терять очки в чемпионате - то вполне возможно до нового года может и не доработать.
как говорится и в горе и в радости - только Барса!!
и знаю, что все будет очень хорошо - если не в этом сезоне, то в следующем гарантировано и зачем так сильно переживать..??….
приедет Витор -18 лет
есть Гиу - 17 лет
есть Ямаль - 16 лет
есть Дарвих - 17 лет
есть Касадо - 20 лет
есть Фермин - 20 лет
есть Гави - 19 лет
есть Педри - 21 год
Почувствовал молодой потенциал и перспективы Барселоны..??……))))
Так что все впереди и Хави будет лучшим тренером Барселоны, без сомнений..
«16 лет не назвал» - ты еще и слепой - Ямаль - 16 лет..
Преданный болельщик Барселоны ценит в первую очередь игру, а не мусорный трофей с ужасной игрой.
Хорошо может быть с хорошим тренером, но не физруком.
Прочитав твой список я понял что ты типичный глорик, а не преданный фанат)
Ни одного 15-16 летнего таланта не назвал. Ну правильно, ты ведь глорик и о них ничего не слышал.
Перечислил только тех кто на слуху, не более
И Хави эти ценности все слил в помойку.
Опять защитники физрука пишут про травмы. В прошлом сезоне таких подобных травм не было и близко. Что мешало тогда показывать игру, а не постоянные отскоки? Поле? Высокая трава? Высокая температура? :D