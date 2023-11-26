Экс-судья Матеу Лаос не считает, что «Барса» должна была бить пенальти в матче с «Райо»: «Недостаточно для максимального наказания»

Экс-судья Матеу Лаос не считает, что «Барса» заслужила пенальти в матче с «Райо».

Такое мнение высказал бывший испанский арбитр после матча 14-го тура (1:1).

В добавленное ко второму тайму время защитник хозяев пытался выбить мяч в своей штрафной, но попал по ноге вингеру «Барсы» . Главный судья не назначил одиннадцатиметровый.

После матча тренер «Барсы» Хави заявил, что это «очевидный пенальти».

«Выглядит так, будто этого недостаточно для максимального наказания», – сказал .

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

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