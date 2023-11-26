Экс-судья Матеу Лаос не считает, что «Барса» должна была бить пенальти в матче с «Райо»: «Недостаточно для максимального наказания»

Теги Барселона Ла Лига судьи Райо Вальекано Антонио Матеу Лаос Хосе Мунуэра Монтеро Альфонсо Эспино Рафинья Диас Футбол

Экс-судья Матеу Лаос не считает, что «Барса» заслужила пенальти в матче с «Райо».

Такое мнение высказал бывший испанский арбитр после матча 14-го тура Ла Лиги (1:1).

В добавленное ко второму тайму время защитник хозяев Альфонсо Эспино пытался выбить мяч в своей штрафной, но попал по ноге вингеру «Барсы» Рафинье Диасу. Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро не назначил одиннадцатиметровый.

После матча тренер «Барсы» Хави заявил, что это «очевидный пенальти».

«Выглядит так, будто этого недостаточно для максимального наказания», – сказал Антонио Матеу Лаос.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

У «Барсы» еще одна потеря. Хави винит и судей, ему жестко ответил босс «Райо»

Экс-арбитр Итурральде о том, что «Барса» должна была бить пенальти в конце игры с «Райо»: «Эспино ударил Рафинью по ноге, он не сыграл в мяч»

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36 комментариев

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Tristan...
Чего ещё ожидать от мадридиста? Вы бы ещё у Переса спросили, что он думает по этому эпизоду
+74
-15
+59
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Nike of FW
А что думают остальные легенды мадрида , начиная с Гуручеты , продолжая Кашаи и Клатенбургом и заканяива восходящей звездой мадрида Сото Градо ?
+57
-12
+45
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Mokka Keane
Лучше бы ещё болельщиков Райо спросили. Тех, которые с балкона матч смотрели. Вот они точно видели, был ли там пенальти
+25
-2
+23
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Nike of FW
Не ну , сразу было понятно , зачем Реал присвоил легенду на ТВ и продвигает на место Рубиалеса в RFEF....
+24
-5
+19
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vovchikkuz
Действительно, удар мимо мяча прямо по ноге Рафиньи это не пенальти, борцовский захват и бросок Левандовского в штрафной это тоже не пенальти. Матеу Лаос не перестает быть 🤡 даже после окончания карьеры

https://x.com/somhiseremfcb/status/1728431214212657252?s=46&t=MVciVzuR7Chczx18RYra9g
+26
-10
+16
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Remix
Лаос всегда был ручным судьей реала, так что ничего удивительного.
+16
-3
+13
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Tristan...
Ответ JENNINGS
Кстати, да, «Барселона» реально пробивала пенальти за то, что Альба сам воткнулся в газон https://youtu.be/SBgUAKFiu5Y?si=GruyZhCvaNE71_AR
В доВАРовские времена и не такое ставили. Чего стоит пенальти на Кроосе, когда, ВНИМАНИЕ, он находился в офсайде в момент передачи, а потом ныряет без контакта с соперником = пенальти на ворота ПСЖ 17/18
+13
-5
+8
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Rus Donskoy
Ответ Игорь Климов
А когда Лаос по-другому считал, если должны ставить 100% пенальти в ворота Барселоны?!
лаос же собственность реала.
+10
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Nike of FW
Ответ mgarnet13
Я, конечно, всё понимаю, но назвать легендой Мадрида лаоса, которого одинаково ненавидят и те и те- это что-то. Может ещё Айтекина легендой Мадрида назовёшь?
Лаоса настолько ненавидят в Мадриде что продвигают на пост в RFEF и устроили на ТВ .... уровень ненависти зашкаливает, ага )))))
+11
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Игорь Климов
А когда Лаос по-другому считал, если должны ставить 100% пенальти в ворота Барселоны?!
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Shumer
Браво, Лаос продолжает быть карманным шутом.
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Ya_Mama
Ответ Ханс Ланда
Господи, как же убоги твои рассуждения) Если вектора не совпадает с твоим - то его автор мадридист) Как сторонник справедливости скажу - это будет мерзостью и издевательством над футболом, если Барса второй сезон подряд станет чемпионом, с той игрой, которую ставит Хави…
Верх мерзости - выигрывать чемпионат за полтора месяца до конца, играя против полного состава кабинета, так и запишем.
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Bambucha
Значит 100% пенальти
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messi_leo
Ответ заблокированному пользователю
КХаве просто вспомнил что Барсе ставили пенальти за то что Альба споткнулся об воздух
Похоже ты споткнулся о какого-то КХаве и теперь он тебе не дает покоя.
+10
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JENNINGS
Ответ заблокированному пользователю
КХаве просто вспомнил что Барсе ставили пенальти за то что Альба споткнулся об воздух
Кстати, да, «Барселона» реально пробивала пенальти за то, что Альба сам воткнулся в газон
https://youtu.be/SBgUAKFiu5Y?si=GruyZhCvaNE71_AR
+20
-18
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Сергей Волошин
Защитник не попал в мяч и ударил по ноге соперника...Это не штрафной??? А нарушение в штрафной площадке-это не пенальти???
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василий иванов
еще бы он другое сказал. Сколько он таких не поставил в Испании и на международном уровне! послушай Лаоса и сделай наоборот!
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gold wayt
Дол*** клун. Максимальное наказание это красная карточка и ты работал судьей? Хотя на последнем ЧМ показал свой уровень - дно. И его хотят в президены? Подавись ты своим максимальным наказанием, хоть желтую, хоть никакой карточки. От вопроса не ухода ничтожество, где пенальти?
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gPk
Ответ JENNINGS
Кстати, да, «Барселона» реально пробивала пенальти за то, что Альба сам воткнулся в газон https://youtu.be/SBgUAKFiu5Y?si=GruyZhCvaNE71_AR
Забавляют фанатики рояльки..А теперь посмотри этот твиттер где видна полностью картина эпизода ,а не нужная вырезанная часть.
https://twitter.com/DeyviDaniel3/status/1728041465161375857
Что скажешь на это ?)
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gPk
Ответ JENNINGS
В доВАРОвские времена ставили пенки, когда Неймар сам находил ногу соперника, а про симуляцию Суареса в том же матче вообще говорить не стоит)
Фанат реальки про ногу соперника говорит ,хотя там Менье влетает всем телом в него ,а ногой даже не играет :D
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gPk
Ответ JENNINGS
В доВАРОвские времена ставили пенки, когда Неймар сам находил ногу соперника, а про симуляцию Суареса в том же матче вообще говорить не стоит)
Тебя одним скриншотом опустить как в случае с Альбой?)
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BarCa
Говорят будущий президент федерации футбола Испании.
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Nike of FW
Ответ gPk
Забавляют фанатики рояльки..А теперь посмотри этот твиттер где видна полностью картина эпизода ,а не нужная вырезанная часть. https://twitter.com/DeyviDaniel3/status/1728041465161375857 Что скажешь на это ?)
манипуляторы и монтажеры . Помнится Марка зарисовала последнего защитника что бы выдать за офсайд...
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Ya_Mama
Ответ Ханс Ланда
Кабинет - это место директора, в твоей школе. Мерзость - игра Барсы при Хави. Да, все верно.
Встреча с Альдо Рейном не пошла на пользу вашим аналитическим способностям, здоровья.
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Dark_Darkin
Два сапога - пара…
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rigobersong
Нашли у кого спросить, легенда Мадрида:))
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