Экс-судья Матеу Лаос не считает, что «Барса» должна была бить пенальти в матче с «Райо»: «Недостаточно для максимального наказания»
Экс-судья Матеу Лаос не считает, что «Барса» заслужила пенальти в матче с «Райо».
Такое мнение высказал бывший испанский арбитр после матча 14-го тура Ла Лиги (1:1).
В добавленное ко второму тайму время защитник хозяев Альфонсо Эспино пытался выбить мяч в своей штрафной, но попал по ноге вингеру «Барсы» Рафинье Диасу. Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро не назначил одиннадцатиметровый.
После матча тренер «Барсы» Хави заявил, что это «очевидный пенальти».
«Выглядит так, будто этого недостаточно для максимального наказания», – сказал Антонио Матеу Лаос.
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport
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https://youtu.be/SBgUAKFiu5Y?si=GruyZhCvaNE71_AR
https://twitter.com/DeyviDaniel3/status/1728041465161375857
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