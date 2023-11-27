На матч «Динамо» – «Зенит» продано более 15 тысяч билетов

На матч между «Динамо» и «Зенитом» продано более 15 тысяч билетов.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдет 29 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 18.15 по московскому времени.

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