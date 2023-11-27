На матч «Динамо» – «Зенит» продано более 15 тысяч билетов
На матч между «Динамо» и «Зенитом» продано более 15 тысяч билетов.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдет 29 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 18.15 по московскому времени.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Ближайший матч на кубок в Москве, а те, что будут проходить в Питере - требуют фан уйди.
спасибо блин властям, что дают людям возможность попасть на любимый футбол.