На матч «Динамо» – «Зенит» продано более 15 тысяч билетов

Теги Зенит ВТБ Арена премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Динамо Москва Спорт-Экспресс Футбол

На матч между «Динамо» и «Зенитом» продано более 15 тысяч билетов.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдет 29 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 18.15 по московскому времени.

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26 комментариев

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TheDustman
Там же фан ай-ди не будет! Очень опасный наверное для посещения матч. Плюсом еще дачники подтянутся. Как бы чего не вышло...
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T622222
А Динамо на ходу есть шанс порадовать своих фанатов ✌️🔥
+18
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riverman1980
Ничего удивительного: приезжает самый популярный в Москве клуб ))
+8
-4
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Groznyi2024
Ответ Джони Две Куртки
болельщики и жители Санкт Петербурга, нужен ли Fan ID на Газпром арену к матчам Зенита? по делам на пару недель приехал, и хочется пойти на матч.
С дачи вернулся?
+4
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ TheDustman
Там же фан ай-ди не будет! Очень опасный наверное для посещения матч. Плюсом еще дачники подтянутся. Как бы чего не вышло...
Дачники это сила!
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Viktor Martunov
Ответ Viktor Martunov
Да уже 15000т.продали+ абонементы, двадцатку набережной, вполне достаточно.
Наберëм, опять набережную пишет корректор.
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Viktor Martunov
Ответ Сергей Молодых
Кстати, вот вроде и фан айди нет, а стадион собрать не могут. Может дело не в фан айди, а в том что у некоторых столичных клубов просто не хватает болельщиков для заполнения арены. Это как блогеры которые имеют в подписке несколько миллионов, а вживую не могут собрать зал на тысячу человек. Кстати и дач тоже нет, не сезон.
Да уже 15000т.продали+ абонементы, двадцатку набережной, вполне достаточно.
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Viktor Martunov
Ответ TheDustman
Там же фан ай-ди не будет! Очень опасный наверное для посещения матч. Плюсом еще дачники подтянутся. Как бы чего не вышло...
Ничего опасного, фаны только речëвки покричать, тем более на 2дротс уже разминка была.
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schwein
Ответ 98d785yrjw
Комментарий удален пользователем
Человек написал, что приехал в Питер на 2 недели и хотел сходить на Зенит.
Ближайший матч на кубок в Москве, а те, что будут проходить в Питере - требуют фан уйди.
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schwein
Ответ 98d785yrjw
На кубок вроде не нужен был fan Id
Так матч будет в Москве, а не СПб
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Любовь Мелехова
Ответ Джони Две Куртки
болельщики и жители Санкт Петербурга, нужен ли Fan ID на Газпром арену к матчам Зенита? по делам на пару недель приехал, и хочется пойти на матч.
На кубковые матчи не надо.
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Любовь Мелехова
Ответ Groznyi2024
С дачи вернулся?
Из другой страны.
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Ростов-на-Дону
Ответ Джони Две Куртки
болельщики и жители Санкт Петербурга, нужен ли Fan ID на Газпром арену к матчам Зенита? по делам на пару недель приехал, и хочется пойти на матч.
Очки протри!
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98d785yrjw
Ответ schwein
Так матч будет в Москве, а не СПб
Комментарий удален пользователем
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98d785yrjw
Ответ KKA
Да)
На кубок вроде не нужен был fan Id
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Джони Две Куртки
Ответ Ростов-на-Дону
Очки протри!
если не можешь ответить ничего продуктивного, то лучше по молчи!
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Джони Две Куртки
Ответ Любовь Мелехова
На кубковые матчи не надо.
про кубковые матчи я в курсе. я про РПЛ имел виду.
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Джони Две Куртки
Ответ schwein
Человек написал, что приехал в Питер на 2 недели и хотел сходить на Зенит. Ближайший матч на кубок в Москве, а те, что будут проходить в Питере - требуют фан уйди.
я имел виду про матчи домашние Зенита. а так в остальном ты прав. ближайший матч домашний у Зенита с Нижнем Новгородом РПЛ. без фан айди фиг смогу попасть.

спасибо блин властям, что дают людям возможность попасть на любимый футбол.
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Любовь Мелехова
Ответ Джони Две Куртки
про кубковые матчи я в курсе. я про РПЛ имел виду.
На чемпионат РПЛ надо.
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Джони Две Куртки
Ответ Любовь Мелехова
На чемпионат РПЛ надо.
понял понял.
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Сергей Молодых
Ответ TheDustman
Там же фан ай-ди не будет! Очень опасный наверное для посещения матч. Плюсом еще дачники подтянутся. Как бы чего не вышло...
Кстати, вот вроде и фан айди нет, а стадион собрать не могут. Может дело не в фан айди, а в том что у некоторых столичных клубов просто не хватает болельщиков для заполнения арены. Это как блогеры которые имеют в подписке несколько миллионов, а вживую не могут собрать зал на тысячу человек. Кстати и дач тоже нет, не сезон.
+5
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Джони Две Куртки
Ответ KKA
Да)
вот засада блин.
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KKA
Ответ Джони Две Куртки
болельщики и жители Санкт Петербурга, нужен ли Fan ID на Газпром арену к матчам Зенита? по делам на пару недель приехал, и хочется пойти на матч.
Да)
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Dinamik1
Еще не вечер.
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Джони Две Куртки
болельщики и жители Санкт Петербурга, нужен ли Fan ID на Газпром арену к матчам Зенита? по делам на пару недель приехал, и хочется пойти на матч.
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