Чепчугов о введении Fan ID: «Провал. Нет свободы в пространстве для человека»

Теги премьер-лига Россия болельщики Сергей Чепчугов Fan ID Футбол

Сергей Чепчугов раскритиковал введение Fan ID в российском футболе.

«Необходимо понять, что введение Fan ID — провал. Посещаемость стадионов сократилась, существенно сократился доход клубам.

Но самое главное и важное — нет свободы в пространстве для человека, где болельщиков на стадионах было бы больше и значительно интереснее проходили бы матчи», — сказал бывший вратарь ЦСКА.

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5 комментариев

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Дедушка Кука
На самолётах никто по пачпорту не лётал, не?
Не ограничение свободы ни разу, ага?
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heivani
С утра читаю новости; в Екатеринбурге семью не пустили на футбол/ Урал-Динамо/,потому что не был оформлен fanhd на семимесячного ребенка.На жену и дочек отец семейства заблаговременно оформил доки,а грудного ребенка посчитал не нужным.И жестоко поплатился.В стране # не забрезжит рассвет.
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Alestern
Футбол осиротел без шумовой поддержки фанатов… Обычные болельщики (даже если полностью заполнят стадион) такое же, как фанаты, выдать всё равно не смогут.
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Pok_Toholo
Кажется выздоравливает. Ни слова о божественном духе и полёте сквозь лучи доброты.
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Сижу на факсах Барселоны
В точку! Всё описал как есть
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