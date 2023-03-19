Чепчугов о введении Fan ID: «Провал. Нет свободы в пространстве для человека»
Сергей Чепчугов раскритиковал введение Fan ID в российском футболе.
«Необходимо понять, что введение Fan ID — провал. Посещаемость стадионов сократилась, существенно сократился доход клубам.
Но самое главное и важное — нет свободы в пространстве для человека, где болельщиков на стадионах было бы больше и значительно интереснее проходили бы матчи», — сказал бывший вратарь ЦСКА.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Не ограничение свободы ни разу, ага?