Смородская о Галактионове: «Средний тренер. Тренерская проблема в России стоит остро. Пока его надо оставлять»
Ольга Смородская оценила работу Михаила Галактионова в «Локомотиве».
В 16-м туре Мир РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (3:3). Команда под руководством Галактионова занимает 8-е место в турнирной таблице.
«Я считаю, что Галактионов – средний тренер. Он не плохой, но средний тренер.
Однако в России настолько остро стоит тренерская проблема, что даже не представляю, на кого его менять. Пока его надо оставлять», – сказала экс-президент «Локомотива».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Выгнали из Локо эту даму в 2016 году.
Вместе с её зятем Кириллом Котовым.
Не понимаю, зачем брать интервью у этой некомпетентной приживалы.
Она футбол не смотрела, когда президентствовала.
С чего ей сейчас его смотреть.