Смородская о Галактионове: «Средний тренер. Тренерская проблема в России стоит остро. Пока его надо оставлять»

Ольга Смородская оценила работу Михаила Галактионова в «Локомотиве».

В 16-м туре Мир « » сыграл вничью с «Крыльями Советов» (3:3). Команда под руководством занимает 8-е место в турнирной таблице.

«Я считаю, что Галактионов – средний тренер. Он не плохой, но средний тренер.

Однако в России настолько остро стоит тренерская проблема, что даже не представляю, на кого его менять. Пока его надо оставлять», – сказала экс-президент «Локомотива».

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