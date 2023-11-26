Смородская о Галактионове: «Средний тренер. Тренерская проблема в России стоит остро. Пока его надо оставлять»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ольга Смородская Михаил Галактионов Футбол

Ольга Смородская оценила работу Михаила Галактионова в «Локомотиве».

В 16-м туре Мир РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (3:3). Команда под руководством Галактионова занимает 8-е место в турнирной таблице.

«Я считаю, что Галактионов – средний тренер. Он не плохой, но средний тренер.

Однако в России настолько остро стоит тренерская проблема, что даже не представляю, на кого его менять. Пока его надо оставлять», – сказала экс-президент «Локомотива».

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20 комментариев

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hsmshhzfn5
В 2020 году Смородская заявила про своего преемника Илью Геркуса: «Чемпионство с „Локомотивом“? Он пришёл на отлаженную до последнего пунктика машину! Слушайте, я даже не хочу говорить про чемпионство. Это никак не его заслуга. Сработал мой „багаж“? Абсолютно верно! Я так и считаю. Костяк команды, была налажена работа академии…»

Выгнали из Локо эту даму в 2016 году.
Вместе с её зятем Кириллом Котовым.

Не понимаю, зачем брать интервью у этой некомпетентной приживалы.
Она футбол не смотрела, когда президентствовала.
С чего ей сейчас его смотреть.
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Рабин Иг0рер
А она была средним президентом клуба
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Дядя ТУРА
все верно сказала. игры нет никакой. бей беги навесь на Дзюбу, который никакой.
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Михаил Лубянский
Ответ Рабин Иг0рер
А она была средним президентом клуба
Средний?да мы болельщики локо раньше времени поседели
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Wintrain
В атаке недостаточно широко, в защите недостаточно узко, так, средне
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Galaktika
У нас в стране все плохо или средне, кроме управленцев. Профессионалов не хватает, наверное поэтому им нужно повышать все время з/п и молиться, что бы как можно дольше они не задумывались об уходе. Особенно это касается государственной службы.
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Antony Klestoff
Пусть Галактионов работает, набивает шишки, учится. Очень надеюсь, что у руководства такое же мнение и никакого Черчесова в Локо не будет никогда
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Lyrastars
В атаке по шире
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Spaten
Галактионов: Вы ### это ######## заканчивайте! ))
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red hikkikomori
Муслин свободен)
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NIK7478
О! Мегаэксперт по футболу нарисовалась! По Галактионову всё было ясно еще до его назначения в Локо, капитан очевидность). Комментируй лучше так называемый женский футбол.
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Рабин Иг0рер
Ответ red hikkikomori
Муслин свободен)
Ибричич наверное тренирует уже
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Ответ Antony Klestoff
Пусть Галактионов работает, набивает шишки, учится. Очень надеюсь, что у руководства такое же мнение и никакого Черчесова в Локо не будет никогда
зря что ли розу Локомотива напяливал на дерби, не цените вы такого верного командира...
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Рабин Иг0рер
Ответ Михаил Лубянский
Средний?да мы болельщики локо раньше времени поседели
Ну с хорошим бы взяли чемп, а с плохим бы вылетели. Остальные средние. Наверное.
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баба дура...Галактионова оставить, Абаскаля уволить говорила она...
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interested
Почему не было Дзюбы?
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Евгений Есиков
Игра была ровна, играли два г...а!
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Pertinax Gandi
Шалимов свободен, Парфёнов...
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