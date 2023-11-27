«Пари НН» о 0:1: «Ростов» побеждает благодаря «домашнему» пенальти»

«Пари НН» намекнул на предвзятое судейство в матче с «Ростовом».

«Пари НН» уступил « » на выезде в 16-м туре Мир (0:1).

Единственный гол в матче забил Максим Осипенко – защитник реализовал пенальти, назначенный за фол на .

«Матч окончен. «Ростов» побеждает благодаря «домашнему» пенальти», – прокомментировала результат матча пресс-служба «Пари НН» в телеграм-канале.

Юран о 0:1 с «Ростовом»: «Обидно проигрывать, когда один удар в створ с пенальти. «Пари НН» на ничью наиграл»

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