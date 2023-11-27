«Пари НН» о 0:1: «Ростов» побеждает благодаря «домашнему» пенальти»
«Пари НН» намекнул на предвзятое судейство в матче с «Ростовом».
«Пари НН» уступил «Ростову» на выезде в 16-м туре Мир РПЛ (0:1).
Единственный гол в матче забил Максим Осипенко – защитник реализовал пенальти, назначенный за фол Максима Шнапцева на Хорене Байрамяне.
«Матч окончен. «Ростов» побеждает благодаря «домашнему» пенальти», – прокомментировала результат матча пресс-служба «Пари НН» в телеграм-канале.
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