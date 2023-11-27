«Пари НН» о 0:1: «Ростов» побеждает благодаря «домашнему» пенальти»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Хорен Байрамян Пари НН соцсети Максим Шнапцев Футбол

«Пари НН» намекнул на предвзятое судейство в матче с «Ростовом».

«Пари НН» уступил «Ростову» на выезде в 16-м туре Мир РПЛ (0:1).

Единственный гол в матче забил Максим Осипенко – защитник реализовал пенальти, назначенный за фол Максима Шнапцева на Хорене Байрамяне.

«Матч окончен. «Ростов» побеждает благодаря «домашнему» пенальти», – прокомментировала результат матча пресс-служба «Пари НН» в телеграм-канале.

Юран о 0:1 с «Ростовом»: «Обидно проигрывать, когда один удар в створ с пенальти. «Пари НН» на ничью наиграл»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dakota01
серьезно? ну клоуны, какие там могут быть вопросы? чистый пенальти
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
А сколько в ворота Ростова засчитали голов из офсайда , но точно такие же отменили в ворота других команд ?
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексеич (Ростов-Дон)
Сами себя посадили в лужу своей же глупостью🤦‍♀️
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Тенденция у Юрана , как проигрывают то судьи виноваты это было со Спартаком , Зенитом , сейчас Ростов да вроде ещё кто-то был
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yujanin
пофиг на обе команды,но пенальти железобетонный
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ovanes О
Рабочий пенальти .Без комментариев! Три очка.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ne ravnodushen
К своему защитнику по игре в своей штрафной у Пари НН вопросов нет?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
У Шнапцева наверное предки самогонщики)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Дмитрий Фирсов
А сколько чистых голов не засчитали Рубину, якобы из-за оффсайда, и засчитали другим командам?
Новость про Рубин?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Копаев
с победой, ростов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Дмитрий Фирсов
А я думал что вы просто все косяки наших судеек перечисляете
То есть прочесть два коммента (мой и тот, на который я ответил) сверхсложная задача?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dinamik1
А Юран что нибудь ляпнул?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
Ответ dakota01
серьезно? ну клоуны, какие там могут быть вопросы? чистый пенальти
согласен!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forte Live
ФК Ставочники
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Фирсов
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Новость про Рубин?
А я думал что вы просто все косяки наших судеек перечисляете
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий