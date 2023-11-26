Карпин об ударах «Ростова» в матче с «Пари НН»: «В 1-м тайме улучшали позицию, но на таком поле и при такой обороне соперника смысла нет, будет только хуже. Во 2-м стали играть агрессивнее»

Валерий Карпин рассказал, как игра «Ростова» с «Пари НН» поменялась во 2-м тайме.

– Как объяснить два разных тайма со стороны «Ростова»? В первом у команды было много подходов, но мало ударов, во втором все иначе.

– Второй тайм до гола не отличался. Не знаю, на какой минуте мы забили, но до гола игра «Ростова» не отличалась.

– Во втором тайме у «Ростова» до гола было несколько ударов и моментов…

– Ну а в чем разница? Я не очень понимаю.

– В количестве ударов. По тому, насколько футболисты пытались активнее бить по воротам. В первом тайме так не били, ждали какого‑то последнего паса?

– Да, улучшения ждали. Все хотели улучшить позицию, но на таком поле и при такой обороне соперника улучшать смысла нет, будет только хуже. Сделали корректировки в перерыве, команда стала действовать агрессивнее в атаке.

– Насколько дождь и тяжелое поле мешали « »?

– Не знаю, но не могу сказать, что оно нам помогало.

– Почему во втором тайме решили выпустить ?

– Игроки подустали, решили выпустить ребят помощнее, которые на таком поле могут навязать борьбу у чужих ворот.

– Насколько длительной может быть пауза у ?

– Без понятия, – сказал главный тренер «Ростова» после победы со счетом 1:0.

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