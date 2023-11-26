Юран о 0:1 с «Ростовом»: «Обидно проигрывать, когда один удар в створ с пенальти. «Пари НН» на ничью наиграл»
Сергей Юран разочарован поражением «Пари НН» от «Ростова».
В 16-м туре Мир РПЛ «Пари НН» уступил со счетом 0:1. Единственный гол «Ростова» забил Максим Осипенко с пенальти.
«Обидно проигрывать матч, когда один удар в створ ворот – одиннадцатиметровый. Понятно, что проиграли, во втором тайме полностью переиграли.
Вопрос к пенальти в том плане, что… Не знаю, такие единоборства можно находить при угловых или доставке мяча в штрафную… Поэтому сложно сказать. А в целом – сложно проигрывать игру, когда один удар в створ с пенальти.
В целом, на ничью наиграли, но на табло 0:1 не в нашу пользу. Остается два тура [до зимней паузы], нужно настраиваться и готовиться.
На теории я заострял внимание, что в первом круге мы провалили выездные матчи, всего две ничьи, остальные проиграли. Может быть, психология… Нужно будет проанализировать, нужно будет укрепляться.
Мы хотели сегодня начать второй круг на хорошей ноте, но пеплом не будем посыпать голову», – сказал главный тренер «Пари НН».
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Ростов в 2 раза больше владел мячом. Нижний весь матч окапывался в своей штрафной. Показателен момент, когда во втором тайме Лангович пробил мимо Нигматуллина, а на линии ворот стояли 2 игрока Пари, готовых выбить мяч. :-) да, в следующей атаке после гола нижегородец попал в штангу (кажется, Севикян), да был еще один плотный удар Нижнего со средней дистанции, но на этом все.
И это при том, что у Ростова одна из самых пропускающих оборон в лиге.
Футбол было смотреть тяжело: одни весь матч разрушали, другие пытались что-то придумать, но все время чего-то не хватало (видимо мастерства) .