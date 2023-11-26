«Краснодар» «Зениту» не ровня, он не выдерживает напряжения, когда выбивается в лидеры, и достоин борьбы только за 2-е место». Тарханов о команде Ивича
Александр Тарханов считает, что «Краснодар» не в состоянии бороться с «Зенитом».
«Я еще до матча знал, что «Урал» сегодня как минимум не проиграет. Потому что «Краснодар» пока не готов бороться за первую строчку.
Считаю, что команда Владимира Ивича достойна пока только борьбы за второе место. Они не ровня «Зениту», у которого уже очень давно присутствует стабильность во всех аспектах, поэтому они и чемпионы. И «Краснодару», чтобы претендовать на лидерство, нужно быть стабильным всегда, а не только какую-то часть сезона.
Как мы видим, пока «быки» не выдерживают напряжения, которое появляется, когда команда начинает побеждать и выбиваться в лидеры.
Здесь все зависит от психологического настроя игроков, на которых постоянные победы могут повлиять и негативно. Спрос повышается со всех, и с каждым разом все труднее держать планку.
Вот петербуржцы уже к такому привыкли, они в таком режиме играют уже четвертый год. Поэтому лидером нужно быть не только в таблице, но и в психологическом плане», – сказал бывший главный тренер «Урала».
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Зенит уже автоматически забирает свое, на опыте.
Остальные могут это сделать только на эмоциях, а когда эмоции схлынули, что остается? Результат на лицо.
https://m.vk.com/photo-4391_457299191?rev=1
Вспоминаем как в матче с Динамо не удалили Макарова,не показвв ему вторую ЖК(признанное ошибкой ЭСК) и последующая КК Барриоса именно на Макарове....
Это ещё не все эпизоды я пнречислил...
.Ваш гол после офсайда Ротову...Будьте объективней и внимательно смотрите матчи не только своей команды раз уж делаете такие выводы.
Это как "зайцы" в беге - разгоняют и скисают к финишу.
+ отсутствие конкуренции. Остальные ещё хуже.
Ты положил проигрыш Краснодара Оренбургу и Цска - дома и победу Зенита над Локо на выезде. Исход этих трех событий очень маловероятен, поэтом никаких 7-ми очков отрыва не будет.