«Краснодар» «Зениту» не ровня, он не выдерживает напряжения, когда выбивается в лидеры, и достоин борьбы только за 2-е место». Тарханов о команде Ивича

Теги Зенит премьер-лига Россия Урал Александр Тарханов Владимир Ивич Краснодар Футбол

Александр Тарханов считает, что «Краснодар» не в состоянии бороться с «Зенитом».

«Я еще до матча знал, что «Урал» сегодня как минимум не проиграет. Потому что «Краснодар» пока не готов бороться за первую строчку.

Считаю, что команда Владимира Ивича достойна пока только борьбы за второе место. Они не ровня «Зениту», у которого уже очень давно присутствует стабильность во всех аспектах, поэтому они и чемпионы. И «Краснодару», чтобы претендовать на лидерство, нужно быть стабильным всегда, а не только какую-то часть сезона.

Как мы видим, пока «быки» не выдерживают напряжения, которое появляется, когда команда начинает побеждать и выбиваться в лидеры.

Здесь все зависит от психологического настроя игроков, на которых постоянные победы могут повлиять и негативно. Спрос повышается со всех, и с каждым разом все труднее держать планку.

Вот петербуржцы уже к такому привыкли, они в таком режиме играют уже четвертый год. Поэтому лидером нужно быть не только в таблице, но и в психологическом плане», – сказал бывший главный тренер «Урала».

«Зенит» вернулся на 1-е место! А «Краснодар» растерял +7 – и похоже, надолго останется без Кордобы

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26 комментариев

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Groznyi2024
Ответ Nightfall
Спады у всех бывают. Важно как Краснодар пройдет зимнюю паузу. Если Ивич грамотно сработает, то интрига будет до последних туров.
Не будет никакой интриги. Зенит к зимнему уже 7 очков отрыва будет тащить
+16
-4
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Данко Лазович
ДНК чемпионов подразумевает спокойствие и голод.
Зенит уже автоматически забирает свое, на опыте.
Остальные могут это сделать только на эмоциях, а когда эмоции схлынули, что остается? Результат на лицо.
+16
-8
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Любовь Мелехова
Ответ Nightfall
Спады у всех бывают. Важно как Краснодар пройдет зимнюю паузу. Если Ивич грамотно сработает, то интрига будет до последних туров.
Бывают, только Зенит свой спад уже преодолел, а Краснодар его только начал.
+8
-1
+7
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Nightfall
Спады у всех бывают. Важно как Краснодар пройдет зимнюю паузу. Если Ивич грамотно сработает, то интрига будет до последних туров.
+9
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+6
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Dissident Aggressor
цыплят по осени считают, в данном случае - по весне))
+5
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Дмитрий9779
Ответ Nightfall
Спады у всех бывают. Важно как Краснодар пройдет зимнюю паузу. Если Ивич грамотно сработает, то интрига будет до последних туров.
Не будет усиления,не будет и интриги с Краснодаром.Считай минус Кордоба матчей на 6,учитывая рецидив и то что он прорывался в судейскую.
+6
-1
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Дмитрий9779
Ответ Ваге Геворгян
Дмитрий отсутствие Кордобы в ближайших матчах весомо спору нет, но главное это судейство в этих матчах.... Если вы посмотрите все матчи Краснодара с командами не топ, то увидите одну закономерность- сопернику разрешают все, а Краснодару ничего... Вспомните матч с ПАРИ сколько фолили грубо игроки Пари? Свистки были?... ЖК были? В этом сезоне мало кто так судил Краснодар, наверно это второй такой матч в этом сезоне. Первый был матч с Пари НН. А теперь вопрос- Иванов так же не свистел бы фоли на Клаудиньо, и за послание на х показал бы КК? Думаю нет мы часто видели как не только посылал но и толкал.. но не было карточек
Удар Рахмановича локтем в лицо Клаудиньо "просмотрела" вся бригада,не зафиксировав нарушения,кровавое лицо Кругового,это ЖК,но нет,неназначеный пенальти Кукуяном вот за это:

https://m.vk.com/photo-4391_457299191?rev=1

Вспоминаем как в матче с Динамо не удалили Макарова,не показвв ему вторую ЖК(признанное ошибкой ЭСК) и последующая КК Барриоса именно на Макарове....

Это ещё не все эпизоды я пнречислил...
.Ваш гол после офсайда Ротову...Будьте объективней и внимательно смотрите матчи не только своей команды раз уж делаете такие выводы.
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Данко Лазович
Ответ Spiker1606
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Подходить к воротам соперника и бить в створ судья мешал?)))
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Виктор
Ответ Igbin
Причем после пауз на сборные составители календаря поставили Краснодару и самый западный выезд (Калининград), и самый восточный (Екатеринбург). То сеть самые большие проблемы с логистикой сразу после пауз на сборные, когда игрокам и так приходится много путешествовать.
У Зенита шесть матчей из восьми были на выезде и ничего, справились.
+3
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Sarumian
«Краснодар» задал темп, который сам не может выдержать.
Это как "зайцы" в беге - разгоняют и скисают к финишу.
+ отсутствие конкуренции. Остальные ещё хуже.
+4
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Алексей Петров
Не факт что и 2 е будет!
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Виктор
Ответ Вольдемар Непутёвый
7 человек на карточках и Кордоба может присесть на 4 матча , ну-ну ..
И кто в этом виноват?
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Алексей Иванов
буквально за два тура изменилась риторик в отношении Краснодара и потенциального титула
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Caniball
Ответ Groznyi2024
Не будет никакой интриги. Зенит к зимнему уже 7 очков отрыва будет тащить
Ты как всегда пустословишь.
Ты положил проигрыш Краснодара Оренбургу и Цска - дома и победу Зенита над Локо на выезде. Исход этих трех событий очень маловероятен, поэтом никаких 7-ми очков отрыва не будет.
0
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