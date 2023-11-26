«Краснодар» «Зениту» не ровня, он не выдерживает напряжения, когда выбивается в лидеры, и достоин борьбы только за 2-е место». Тарханов о команде Ивича

Александр Тарханов считает, что «Краснодар» не в состоянии бороться с «Зенитом».

«Я еще до матча знал, что «Урал» сегодня как минимум не проиграет. Потому что «Краснодар» пока не готов бороться за первую строчку.

Считаю, что команда достойна пока только борьбы за второе место. Они не ровня « », у которого уже очень давно присутствует стабильность во всех аспектах, поэтому они и чемпионы. И « », чтобы претендовать на лидерство, нужно быть стабильным всегда, а не только какую-то часть сезона.

Как мы видим, пока «быки» не выдерживают напряжения, которое появляется, когда команда начинает побеждать и выбиваться в лидеры.

Здесь все зависит от психологического настроя игроков, на которых постоянные победы могут повлиять и негативно. Спрос повышается со всех, и с каждым разом все труднее держать планку.

Вот петербуржцы уже к такому привыкли, они в таком режиме играют уже четвертый год. Поэтому лидером нужно быть не только в таблице, но и в психологическом плане», – сказал бывший главный тренер « ».

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