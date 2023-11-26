Браим исключен из старта «Реала» на матч с «Кадисом» из-за проблем с кишечником. Выйдет Родриго

Браим Диас не выйдет в стартовом составе на матч с «Кадисом».

Полузащитник «Реала» должен был играть в 14-м туре Ла Лиги с первой минуты, однако менее чем за полчаса до начала матча клуб сообщил, что у игрока возникли проблемы с кишечником. Диас выведен из состава, вместо него на поле выйдет Родриго.

24-летний испанец в текущем сезоне сыграл в 9 матчах чемпионата Испании и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Кадис» – «Реал Мадрид». Беллингем, Браим, Хоселу играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30

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