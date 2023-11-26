Браим исключен из старта «Реала» на матч с «Кадисом» из-за проблем с кишечником. Выйдет Родриго

Теги Реал Мадрид Ла Лига Кадис Браим Диас Родриго Здоровье Футбол

Браим Диас не выйдет в стартовом составе на матч с «Кадисом».

Полузащитник «Реала» должен был играть в 14-м туре Ла Лиги с первой минуты, однако менее чем за полчаса до начала матча клуб сообщил, что у игрока возникли проблемы с кишечником. Диас выведен из состава, вместо него на поле выйдет Родриго.

24-летний испанец в текущем сезоне сыграл в 9 матчах чемпионата Испании и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Кадис» – «Реал Мадрид». Беллингем, Браим, Хоселу играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
леннорыч-абрамович
"Занято!"
Ямаль.
+43
-5
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Марков
Просрал шанс закрепиться в основе
+31
-4
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ophiomorph
Такое чувство, что вскоре самому Анчи придётся выйти на поле если в Реале это продолжится.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Espocito
Не понос, так золотуха
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Мойте руки перед едой!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Алексей Марков
Просрал шанс закрепиться в основе
Переволновался. От волнения живот скрутило.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Asker Nourusov
конфуз 🤦🏻‍♂️
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зива Олимов
Жаль
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Грибанов
Я в школе тоже так говорил, когда надо было откосить)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий