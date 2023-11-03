«Локомотив» близок к покупке Веры у «Оренбурга» за 3 млн евро

«Локомотив» близок к покупке Лукаса Веры из «Оренбурга».

По данным инсайдера Ивана Карпова, клубы близки к соглашению о переходе 26-летнего хавбека за сумму около 3 млн евро.

Личный контракт с уже согласован, он подпишет договор до конца сезона-2026/27.

Осталось уладить детали по срокам платежей за трансфер. Аргентинец должен пополнить состав « » этой зимой.

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