«Локомотив» близок к покупке Веры у «Оренбурга» за 3 млн евро

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Лукас Вера I деньги Футбол

«Локомотив» близок к покупке Лукаса Веры из «Оренбурга».

По данным инсайдера Ивана Карпова, клубы близки к соглашению о переходе 26-летнего хавбека за сумму около 3 млн евро. 

Личный контракт с Верой уже согласован, он подпишет договор до конца сезона-2026/27.

Осталось уладить детали по срокам платежей за трансфер. Аргентинец должен пополнить состав «Локо» этой зимой.  

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47 комментариев

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BOBBYHULL
Да, игрок интересный.
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Жаргал Шадапов
Вера, Севикян, Салтыков, Гарре, Ишков главные лоты в это трансферное окно
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trasion17
Ответ Aleksey Yashin
"По данным инсайдера Ивана Карпова" Такому инсайдеру веры нет
Он одним из первых писал про Марио в Зените. Что тогда говорил?
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Dmitry Orlov
Ответ Георгий Михеев
Полено которое два пеналя не может забить тут лишнее.
Такие голы, как Ишков Динамо, конечно же только "поленья" забивают, ну да.
Пенальти не забить может любой, особенно, если 18-19 лет, опыта мало, и с волнением не всё справляются. Или у вас за плечами успешная профессиональная карьера, что вы проф. футболиста так легко называете поленом?
+6
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Roman Araslanov
Когда ждать перехода Надежды и Любви?
+3
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youmoreest
а за сколько его покупал Оренбург?
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Данко Лазович
пошел грабеж по регионам 😊
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denis2008able
Ответ Жаргал Шадапов
Вера, Севикян, Салтыков, Гарре, Ишков главные лоты в это трансферное окно
Двоих уже локо забрал. Собирают третий состав
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Enchanter WIZZARD
Жереми Бога ещё нужно купить
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Андрей Арсентьев
Они с имеющимся набором игроков атаки разобраться не могут. Куда им ещё Вера?
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Garikus89
А где комментарии про Зенит и фарм? Или этим можно?)
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Кочевник56
тоже мне инсайдер, об этом с прошлого года известно было
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Жбаныч
Прочитал «Ливерпуль» покупает, аж попутал, глаза протер-показалось)))
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Aleksey Yashin
"По данным инсайдера Ивана Карпова"
Такому инсайдеру веры нет
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Dmitry Orlov
Учитывая, что есть проблемы с продлением Миранчука и Рифата, это может быть запасной опцией в полузащиту. Ну или как давление на агента - не хочешь продления на нормальных условиях - у нас есть вариант с Верой.
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Остап Бендер
Салют, Вера
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Tim_FJ
А не лучше сильного центрального защитника купить?!
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MstAndreev
Ответ justbored
Ну как же мы не вставим про себя любимых. Нет такой новости.
Зенитовский беспредел достал! Внаглую, посреди сезона! Доколе?)
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Ответ MstAndreev
Зенитовский беспредел достал! Внаглую, посреди сезона! Доколе?)
Ты про Изидора?
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Никита Алексеев
Осталось купить Надежду
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Aleksey Yashin
Ответ trasion17
Он одним из первых писал про Марио в Зените. Что тогда говорил?
Ещё у него Дзюба с Пари НН уже контракт подписывал. Вы что тогда говорили?)
А если серьезно, то не нужно серьезно относиться ко всем комментариям)
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Андрей Арсентьев
Ответ Kit244098
Хрень какая-то. Этот Вера пешком ходит. Из игроков Оренбурга что-то собой представляет лишь один Перес. Да и то, не на позиции защитника. Там он для своих ворот опасен)) В принципе, латиносы Оренбурга, по гамбургскому счету, серость. Брать таких игроков - расписываться в ничтожестве собственной системы подготовки резервов.
В прошлом сезоне Вера классно играл. В этом как-то погас после ухода Лички в Динамо.
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Dmitry Orlov
Ответ youmoreest
а за сколько его покупал Оренбург?
ТМ пишет, за 1,5.
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Алексей Супонинский
Ответ Данко Лазович
пошел грабеж по регионам 😊
За 50 тысяч рублей не покупают как вы
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-7
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Kit244098
Хрень какая-то. Этот Вера пешком ходит. Из игроков Оренбурга что-то собой представляет лишь один Перес. Да и то, не на позиции защитника. Там он для своих ворот опасен)) В принципе, латиносы Оренбурга, по гамбургскому счету, серость. Брать таких игроков - расписываться в ничтожестве собственной системы подготовки резервов.
+4
-4
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