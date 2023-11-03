«Локомотив» близок к покупке Веры у «Оренбурга» за 3 млн евро
«Локомотив» близок к покупке Лукаса Веры из «Оренбурга».
По данным инсайдера Ивана Карпова, клубы близки к соглашению о переходе 26-летнего хавбека за сумму около 3 млн евро.
Личный контракт с Верой уже согласован, он подпишет договор до конца сезона-2026/27.
Осталось уладить детали по срокам платежей за трансфер. Аргентинец должен пополнить состав «Локо» этой зимой.
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Пенальти не забить может любой, особенно, если 18-19 лет, опыта мало, и с волнением не всё справляются. Или у вас за плечами успешная профессиональная карьера, что вы проф. футболиста так легко называете поленом?
Такому инсайдеру веры нет
А если серьезно, то не нужно серьезно относиться ко всем комментариям)