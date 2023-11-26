Аль-Наср – Персеполис прогноз, коэффициенты и ставки на матч 27.11.2023, Лига чемпионов АФК

В понедельник, 27 ноября, «Аль-Наср» на своем поле сыграет с «Персеполисом». Игра состоится в рамках 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов АФК.

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Рекомендованные варианты ставок:

победа «Аль-Насра» – 1.24;

тотал больше 2.5 – 1.50;

обе забьют (нет) – 1.76.

Наш прогноз на матч «Аль-Наср» – «Персеполис» поможет вам сделать осмысленную ставку на эту игру.

«Аль-Наср»

Команда лидирует в группе Е Лиги чемпионов АФК. «Аль-Наср» выиграл четыре матча, забил 12 голов и пропустил 6 мячей. Команда обгоняет идущий на втором месте «Персеполис» на пять очков.

В последних пяти матчах «Аль-Наср» выиграл все пять игр. Команда забила 12 голов и пропустила 3 мяча. В среднем «Аль-Наср» забивает по 2.4 гола за игру и пропускает по 0.6 мяча за матч. В трех играх «Аль-Наср» сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Команда в среднем наносит по 13.8 ударов по воротам соперника, из которых в створ доходит по 6.2 удара. В ворота «Аль-Насра» прилетает по 10.8 ударов, из которых в створ приходятся 3.8 удара. Отметим, команда владеет мячом на протяжении 64.4% игрового времени.

Лучший бомбардир команды – Криштиану Роналду. Португалец в 24 матчах своей команды наколотил 24 гола (четыре из которых были забиты с пенальти). На втором месте Талиска с 18 голами в 21 матче, а на третьем – Садио Мане с 9 голами в 23 матчах (один гол с пенальти).

Лидирует в списке лучших ассистентов Абдулрахман Гариб. Саудит отдал десять ассистов в 21 матче своей команды. На втором месте Криштиану Роналду с девятью результативными передачами в 24 матчах, а на третьей строчке – Султан аль-Ганам. Игрок отдал восемь результативных передач в 20 играх «Аль-Насра».

Команде в предстоящей встрече не поможет Давид Оспина. Голкипер выбыл из строя из-за травмы локтя. Пока не ясно, когда игрок сможет вернуться в рамку ворот.

«Персеполис»

Команда занимает второе место в группе Е, имея в своем акетиве 7 очков. «Персеполис» в четырех матчах выиграл две встречи, по разу сыграл вничью и потерпел поражение. «Персеполис» забил четыре гола и пропустил три мяча. Отметим, команда на пять очков отстает от лидирующего «Аль-Насра» и на те же пять очков обгоняет идущий третим «Истикол» из Душанбе.

В последних пяти матчах «Персеполис» выиграл один матч, в трех встречах сыграл вничью и потерпел одно поражение. Команда забила пять голов и пропустила четыре мяча. «Персеполис», в среднем забивает по голу за игру и пропускает по 0.8 мяча за матч. Команда в двух матчах сохранила свои ворота в неприкосновенности.

В среднем «Персеполис» наносит по 8.2 удара по воротам, из которых 2.6 удара приходятся в створ ворот соперника. Пропускает команда по 6 ударов, из которых 2.4 в створ ее ворот. «Персеполис» владеет мячом на протяжении 59.6% игрового времени.

Лучший бомбардир команды – Шахаб Зейхеди. Иранец отличился четырьмя голами в 13 матчах своей команды. Один гол был забит с пенальти. На втором месте идлет Садерги с тремя голами в 13 матчах. А на третьей строчке Гвелесиани с двумя голами в 11 матчах, один из которых был забит с пенальти.

Асисстами отличились Шахаб Зейхеди и Риги. Они отдали по одной голевой передаче в 13 матчах своей команды.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Аль-Наср» – «Персеполис»

История противостояния команд насчитывает четыре матча, в которых «Аль-Наср» побеждал два раза, а дважды выигрывал «Персеполис» (одна игра была выиграна в серии пенальти). Саудиты забили иранцам шесть голов, а иранцы ответили двумя голами:

17.03.2015 «Аль-Наср» – «Персеполис» 3:0;

08.04.2015 «Персеполис» – «Аль-Наср» 1:0;

03.10.2020 «Аль-Наср» – «Персеполис» (победа в серии пенальти) 1:1;

19.09.2023 «Персеполись» – «Аль-Наср» 0:2.

На наш взгляд, в предстоящей встрече все очевидно – «Аль-Наср» выглядит фаворитом этого матча. Букмекерская контора «Бетбум» дает на победу саудитов коэффициент 1.24. Ничья оценивается в 6.00, а победа «Персеполиса» – 10.00.

Наши варианты ставок:

победа «Аль-Насра» – 1.24;

тотал больше 2.5 – 1.50;

обе забьют (нет) – 1.76.

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