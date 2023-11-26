Где смотреть Аль-Наср Эр-Рияд – Персеполис, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов АФК 27 ноября
В понедельник, 27 ноября, сыграют Аль-Наср Эр-Рияд и Персеполис в рамках Лиги Чемпионов АФК.
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- Игра пройдет на стадионе «Al Awal Park at King Saud University».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт».
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Наср Эр-Рияд – Персеполис
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
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