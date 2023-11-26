«Унион» назначил хорвата Бьелицу главным тренером. Берлинцы идут предпоследними в Бундеслиге

Теги бундеслига Германия Рауль Унион Берлин Ненад Бьелица Футбол

Ненад Бьелица стал новым главным тренером «Унион Берлин».

52-летний хорватский специалист возглавил клуб после увольнения Урса Фишера.

Немецкий клуб отдельно отметил, что 32-летняя Мари-Луиза Эта, ставшая первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги, останется в тренерском штабе.

До «Униона» Бьелица возглавлял «Трабзонспор». Сообщалось, что берлинцы могли назначить тренера «Реала Б» Рауля.

После 12 матчей «Унион» занимает предпоследнее, 17-е место в таблице чемпионата Германии с 7 очками в 12 матчах.

Фото: fc-union-berlin.de

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9 комментариев

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Eric_Cartman
Слева товарищ угорает
+15
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onegin2007
То в еврокубках, то предпоследнее место. Норм так клуб швыряет.
+6
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Сергей Штырков
Ответ onegin2007
То в еврокубках, то предпоследнее место. Норм так клуб швыряет.
Один в один как шальзе
+2
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+2
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San Lorenso
Ответ Сергей Штырков
Один в один как шальзе
Шайзе))
+2
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ɔculpa
Ответ NEgr17
А с права тупо накуренный
А слева тогда почему нет? Он как может пытается не заржать, и, очевидно, очень близок к провалу)
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Vladimir Frolov
Он умудрился с Осиеком вылететь от Казахского Кызылжара в Лиге Конференций. С трабзоном тоже никакого прогресса не было, видимо Унион решил вылететь…
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Сергей Штырков
Ответ San Lorenso
Шайзе))
Ну я нежно)
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NEgr17
Ответ Eric_Cartman
Слева товарищ угорает
А с права тупо накуренный
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