«Унион» назначил хорвата Бьелицу главным тренером. Берлинцы идут предпоследними в Бундеслиге

Ненад Бьелица стал новым главным тренером «Унион Берлин».

52-летний хорватский специалист возглавил клуб после увольнения Урса Фишера.

Немецкий клуб отдельно отметил, что 32-летняя Мари-Луиза Эта, ставшая первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги, останется в тренерском штабе.

До « » Бьелица возглавлял «Трабзонспор». Сообщалось, что берлинцы могли назначить тренера «Реала Б» .

После 12 матчей «Унион» занимает предпоследнее, 17-е место в таблице чемпионата Германии с 7 очками в 12 матчах.

Фото: fc-union-berlin.de

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