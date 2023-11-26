Рауль близок к назначению в «Унион»

Теги бундеслига Германия Рауль отставки Унион Берлин Д3 Испания Реал Мадрид Кастилья Футбол

Главный тренер «Реала Б» Рауль близок к тому, чтобы возглавить «Унион».

Об этом сообщают Bild и kicker.

Берлинцы рассматривают 46-летнего испанца на замену Урсу Фишеру, уволенному на прошлой неделе.

Рауль возглавляет вторую команду «Реала» с 2019 года. С 2010 по 2012-й он выступал в Бундеслиге за «Шальке» как игрок.

После 12 матчей «Унион» занимает предпоследнее место в таблице чемпионата Германии.

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15 комментариев

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КеЛеЗ
Видимо решили что он может стать как Алонсо для байера ! Чтож удачи раулю и Юниону
+34
-3
+31
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Softer06
Ответ КеЛеЗ
Видимо решили что он может стать как Алонсо для байера ! Чтож удачи раулю и Юниону
Юнион это несколько иная команда)
+22
0
+22
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JENNINGS
Рауль не понаслышке знает Бундеслигу. «Унион» - неплохой старт для начала сольной карьеры тренера в большом футболе
Удачи!
+18
-1
+17
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Кирилл Голивец
Прикол, что им играть с Реалом в ЛЧ)
+4
0
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PEGEON
Возглавит Реал после Алонсо)
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Dexter Morgan
Удачи Раулю. Легенда Реала станет великолепным тренером в будущем.
+6
-5
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Семён Жуйло
На киккере официально объявлено, что тренером Униона назначен Ненад Белица (Трабзон).
https://www.kicker.de/offiziell-erfahrener-bjelica-neuer-trainer-von-union-berlin-981093/artikel
+1
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Усатый КозлоБык ©
Прикольно
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Джавод
Наконец-то
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Johnie
Любопытно будет за легендой посмотреть в таком клубе
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BVB 09
Ответ JENNINGS
Рауль не понаслышке знает Бундеслигу. «Унион» - неплохой старт для начала сольной карьеры тренера в большом футболе Удачи!
Вот только Билд то ещё 💩💩💩,а Кицкер подхватил.Ненад Белица будет главным в Унионе.
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