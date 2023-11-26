Рауль близок к назначению в «Унион»
Главный тренер «Реала Б» Рауль близок к тому, чтобы возглавить «Унион».
Об этом сообщают Bild и kicker.
Берлинцы рассматривают 46-летнего испанца на замену Урсу Фишеру, уволенному на прошлой неделе.
Рауль возглавляет вторую команду «Реала» с 2019 года. С 2010 по 2012-й он выступал в Бундеслиге за «Шальке» как игрок.
После 12 матчей «Унион» занимает предпоследнее место в таблице чемпионата Германии.
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Удачи!
https://www.kicker.de/offiziell-erfahrener-bjelica-neuer-trainer-von-union-berlin-981093/artikel