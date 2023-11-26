Рауль близок к назначению в «Унион»

Главный тренер «Реала Б» близок к тому, чтобы возглавить « ».

Об этом сообщают Bild и kicker.

Берлинцы рассматривают 46-летнего испанца на замену Урсу Фишеру, уволенному на прошлой неделе.

Рауль возглавляет вторую команду «Реала» с 2019 года. С 2010 по 2012-й он выступал в Бундеслиге за «Шальке» как игрок.

После 12 матчей «Унион» занимает предпоследнее место в таблице чемпионата Германии.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?