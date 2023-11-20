Ткаченко о срыве перехода Сперцяна в «Аякс»: «Это может быть «товарищ майор», то, с чем мы будем бороться в нашей стране. Амстердамцы были в шоке, что есть запрет, но такая там тенденция»

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия Герман Ткаченко Краснодар Джон Кордоба агенты Политика Эдуард Сперцян Это футбол, брат! Футбол

Герман Ткаченко сообщил, что в «Аяксе» не ожидали проблем с трансфером Сперцяна.

– Вы принимали участие в переговорах по трансферу Сперцяна в «Аякс»?

– Да, со стороны «Аякса».

– Было удивительно, что когда вскрылась история с политикой…

– Это говорит о том, что это искусственно притянутая вещь. Потому что люди, которые занимались оперативным управлением «Аякса», вообще не могли представить, что будет запрет на взаимодействие. Ведь давление общественности было с двух сторон.

– Он же армянский футболист.

– Сегодня в Германии и в Голландии вот такая тенденция.

– То есть если Кордоба захочет перейти в Голландию, то нельзя?

– Сегодня такое же давление будет.

«Аякс» сам не верил, что такое возможно: при чем здесь коллективная ответственность, если сделка легальная, продавец не под санкциями? Они же это все перепроверяют.

– Странно, что это было не предусмотрено изначально.

– Поэтому я и говорю, что это может быть «товарищ майор». То, что мы не любим и с чем будем бороться в нашей стране, чтобы такого не было. Некая команда, установка, которую люди не до конца разделяют. «Аякс» опупел, был шокирован, что такой запрет есть, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

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5 комментариев

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Артём Горяев
надеюсь поможет быкам взять чемпионство в этом сезоне, а потом пусть мчит на повышение в топ -5 чемпионатов) в таком состоянии, в каком сейчас Аякс... это даже к лучшему, что переход не состоялся
+7
-3
+4
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Бродяга-симпатяга
Писали же что это Аякс отказался от трансфера игрока из России. Или я что то пропустил?
+3
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+3
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Александр Иванов
почему майор? может быть молодой лейтенат!
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Дмитрий Яруллин
Ну на сегодня , кажется , что , может , оно и к лучшему , что Сперцян не перешел в Аякс )
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Буратино55
Тоталитарный режим
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