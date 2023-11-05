Писарский забил первый гол за «Крылья» в РПЛ – в 18-м матче. Ему понадобилось 828 минут и 23 удара

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Краснодар Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский забил первый гол за «Крылья Советов» в Мир РПЛ.

Форвард самарцев отметился голом в игре 14-го тура против «Краснодара» (2:1).

Для того, чтобы забить первый гол за «Крылья» в РПЛ, ему понадобилось 18 матчей, 828 минут на поле и 23 удара (9 в створ, 1,6 xG).

Писарский уже забивал за самарцев в Фонбет Кубке России, в этом турнире у него 4 гола за клуб. Статистику игрока можно найти здесь.

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12 комментариев

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fussballer
Молодец! Достойный конкурент Агаларову.
+35
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Anton Lem
Палка все таки стрельнула! Уря!
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samarskij-kuzmich
Поздравляю Писарского ))
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Сергей Жарковский
Ну наконец то забил!👍
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Igorrr
Легенда , ё…а!
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Виктор 1968
😤
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Oleg Nikolaev
Легенда! Зимой на выход просим
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Lindeman
Мечту исполнил. Теперь можно по голу забивать за 18 игр
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dimur
Казалось бы причём здесь фамилия?
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