Писарский забил первый гол за «Крылья» в РПЛ – в 18-м матче. Ему понадобилось 828 минут и 23 удара

Владимир Писарский забил первый гол за «Крылья Советов» в Мир РПЛ.

Форвард самарцев отметился голом в игре 14-го тура против «Краснодара» (2:1).

Для того, чтобы забить первый гол за «Крылья» в РПЛ, ему понадобилось 18 матчей, 828 минут на поле и 23 удара (9 в створ, 1,6 xG).

Писарский уже забивал за самарцев в Фонбет Кубке России, в этом турнире у него 4 гола за клуб. Статистику игрока можно найти здесь.

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