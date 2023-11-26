Мадзарри о 2:1 с «Аталантой»: «В первом тайме «Наполи» играл почти идеально. Мы одержали нелегкую победу»

Теги Аталанта Вальтер Мадзарри серия А Италия Наполи Футбол

Вальтер Мадзарри оценил гостевую победу над «Аталантой» (2:1) в Серии А.

«Мы одержали нелегкую победу, легко здесь никому не будет. В первом тайме мы играли почти идеально, и я не ожидал, что нам придется помучиться. Во второй половине мы слишком часто отходили назад.

Мы команда, которая выиграла Серию А с большим отрывом, показывая лучший футбол в Италии. В этом сезоне трудности можно было предвидеть – соперники уделяют нам повышенное внимание. Я старался поработать над этим аспектом, над тактикой. Мы вернулись к компактной игре», – сказал главный тренер «Наполи».

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1 комментарий

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Скорый поезд
Удачи Вальтеру и Наполи!
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