Пеп Гвардиола: «Ман Сити» рушит АПЛ, но ранний старт матча с «Ливерпулем» – не наша вина. Не вините нас в этом, пожалуйста»
Пеп Гвардиола высказался о раннем начале матча с «Ливерпулем».
«Манчестер Сити» примет мерсисайдцев в 13-м туре АПЛ. Матч состоится сегодня, 25 ноября, и начнется в 12:30 по местному времени (15:30 по московскому).
«Пожалуйста, не вините в этом «Манчестер Сити» , мы в этом не замешаны. Мы рушим АПЛ, но знаете, не в этом случае, ранний старт матча – не наша вина», – сказал главный тренер «горожан».
После 12 проведенных туров АПЛ «Сити» лидирует в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Ливерпуль» идет вторым с 27 баллами.
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Ты уже второй раз подряд врёшь , заканчивай
6 ЛЧ - 1 ЛЧ
Безусловно он топ, даже наверное супер-топ, но пока что не лучший.
А то мгорсуд нещадно лагает последние месяцы