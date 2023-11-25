Пеп Гвардиола: «Ман Сити» рушит АПЛ, но ранний старт матча с «Ливерпулем» – не наша вина. Не вините нас в этом, пожалуйста»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о раннем начале матча с «Ливерпулем».

«Манчестер Сити» примет мерсисайдцев в 13-м туре АПЛ. Матч состоится сегодня, 25 ноября, и начнется в 12:30 по местному времени (15:30 по московскому). 

«Пожалуйста, не вините в этом «Манчестер Сити» , мы в этом не замешаны. Мы рушим АПЛ, но знаете, не в этом случае, ранний старт матча – не наша вина», – сказал главный тренер «горожан». 

После 12 проведенных туров АПЛ «Сити» лидирует в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Ливерпуль» идет вторым с 27 баллами. 

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69 комментариев

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ruslan_khaibulov
верните из бана Гения в очках ироды! освободите его! мы все должны прочитать что-то в стиле эх нас сегодня столько раз продырявили, увы и что-то в этом стиле ))
+69
-17
+52
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Александр Северный
Ответ T622222
А по Москве удобно )
да и по дальневосточному тоже нормально
+46
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T622222
А по Москве удобно )
+42
-2
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Акира_1
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
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Не уверен, что в этом виноват Пепка
+22
-2
+20
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Акира_1
У обеих команд игроки в сборных были же? Тут если кто и виноват, так это ФА.
+17
-1
+16
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Stewart D.
да звучит стрёмно на фоне 115 нарушений, за которые сити откупился. Хотя есть небольшая надежда на справедливость
+22
-7
+15
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Олег Лисицын
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
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а что же тогда Альварес делал?
+15
-2
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Олег Лисицын
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Баночник что в клубе, что в сборной - не считается.
Ты давно игры Сити смотрел? Альварес в этом сезоне почти все матчи в основном бегает.
Ты уже второй раз подряд врёшь , заканчивай
+11
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CyberUnited
Смотрите, выдал саркастическую фразочку, якобы он не в курсе в мутных схемах сити. Пора уже в им в шип, а пепу в каталонию, вести борьбу за независимость.
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+9
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artem ofruss
Сарказм в данном случае звучит как оправдание
+14
-5
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И здесь и там
Ответ Любезный Коссутий
у Баварии, во вчерашнем матче с аутсайдером, лишь 3 из 11 не играли в сборных. 0 замен, и никакого нытья от Тухеля
сравнил, блин, АПЛ и лигу, где Бавария может вторым составом выигрывать
+9
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semyonsemyonych
Что-то не помню, чтобы МС в этом кто-то обвинял, все претензии были к АПЛ. Выглядит как слабая попытка защититься от обвинений в финансовых махинациях, мол мы еще и в этом виноваты? А вообще, Пеп стал как-то часто и безосновательно ныть, негоже так делать лучшему тренеру современности.
+11
-5
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Snid
Ответ ман сити фейк
Этот Сити в отличии от Ливерпуля помнят как великую команду. Великие как обычно не выиграют 1 АПЛ за 8 лет.
Запомнят как великих мошенников. На остальное плюнут и забудут.
+6
-1
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zzzeeerrrooo
Ответ vladimir.kostrichko
Только люди с острой нехваткой серотонина мечтают его вернуть....Хотя он был лицом всех фанатов сити-всем кто его плюсовал следует сделать лоботомию.
Норм бомбануло 🤣🤣
+7
-3
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Рита Ктинидина
Ответ #SharkTeam
Сити не виноват, что Джеррард поскользнулся (с)
19 АПЛ - 9 АПЛ
6 ЛЧ - 1 ЛЧ
+5
-2
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Spaten
Пеп: Простите, а часовню тоже я развалил?
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-2
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vladimir.kostrichko
Ответ #SharkTeam
Очередное пустое хейтерское обвинение, какое там уже по счету?
Бедный сити.Все против них((((Даже придумали 115 обвинений чтобы потопить этот исторически великий клуб.Ведь сити сам поднялся без помощи диких рассходов.Каждая команда могла себе потратить больше Реала в сезонах 2008-12 в 1.5 раза -просто не захотели.
+5
-3
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semyonsemyonych
Ответ Ман Сити
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Где в новости хоть одно упоминание Клоппа, зачем стрелки то переводить? И, если будет легче, я считаю Клоппа еще большим нытиком, но как это отменяет мои претензии к Пепу?
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-1
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tampa-bay
Ответ ruslan_khaibulov
верните из бана Гения в очках ироды! освободите его! мы все должны прочитать что-то в стиле эх нас сегодня столько раз продырявили, увы и что-то в этом стиле ))
Что ему мешает создать новый акк, как делают некоторые? Значит он сам не горит желанием
+1
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Ненавидящий2.0
Ответ #SharkTeam
Запахло жареной колбасой
ты свой "три решётки" обжёг?
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ман сити фейк
Ответ ruslan_khaibulov
верните из бана Гения в очках ироды! освободите его! мы все должны прочитать что-то в стиле эх нас сегодня столько раз продырявили, увы и что-то в этом стиле ))
Даа его не хватает. Был честным парнем с хорошим юмором
+12
-11
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aidos_1979
Ответ ruslan_khaibulov
верните из бана Гения в очках ироды! освободите его! мы все должны прочитать что-то в стиле эх нас сегодня столько раз продырявили, увы и что-то в этом стиле ))
Был еще Арсенальский Фыбытыж, хотя с него аналитик тот еще))
+2
-1
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Салауат Нуралиев
Ответ T622222
А по Москве удобно )
По Аксаю тоже😃😅
+4
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vladimir.kostrichko
По моему даже самые позорные пропагандисты не оправдывают свою власть как шаркчик и ринат свой клуб.Ребята прищнайтесь,что же с вами сделали фанаты Ливерпуля,что вы инкогнито порёте такую чушь.
+1
-1
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Рита Ктинидина
Ответ #SharkTeam
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Нет, не на меня, а на всю АПЛ и на болельщиков, и в особенности на тебя, Шарки, и на Мансю)) ну ничего, великий Ливерпуль отправит ситю обратно в третий шип, а вы с Мансëй будете глорить за ПСЖ))
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#SharkTeam
Ответ Рита Ктинидина
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Рита Ктинидина
Ответ #SharkTeam
Запахло жареной колбасой
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Nikolay Civic
Ответ semyonsemyonych
Что-то не помню, чтобы МС в этом кто-то обвинял, все претензии были к АПЛ. Выглядит как слабая попытка защититься от обвинений в финансовых махинациях, мол мы еще и в этом виноваты? А вообще, Пеп стал как-то часто и безосновательно ныть, негоже так делать лучшему тренеру современности.
Чтобы доказать, что ты лучший, надо как минимум стать первым хотя бы со средними игроками, а не с VIP-райдером игроков.
Безусловно он топ, даже наверное супер-топ, но пока что не лучший.
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Snid
У Шкалтима 5 точка зудит с утра, смотрю.
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velvetdust2008
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Про лч аргументов не нашлось
По ЛЧ то же самое, в какое-то обозримое последнее время, когда футбол уже стал похож на современный, Ливерпуль выиграл только 2 раза. Сити в течение следующих лет 5 может перегнать Ливерпуль в этом плане.
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Ответ velvetdust2008
Именно АПЛ у Ливерпуля 1, не путайте понятия) Остальное в каких-то далёких веках было, как у Спартака
Про лч аргументов не нашлось
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tampa-bay
Ответ Рита Ктинидина
19 АПЛ - 9 АПЛ 6 ЛЧ - 1 ЛЧ
В плане АПЛ на промежуток времени посмотри
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velvetdust2008
Ответ Рита Ктинидина
19 АПЛ - 9 АПЛ 6 ЛЧ - 1 ЛЧ
Именно АПЛ у Ливерпуля 1, не путайте понятия) Остальное в каких-то далёких веках было, как у Спартака
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-2
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Игорь Ростовцев
Подскажите где можно глянуть матч? можно платно, главное в норм качестве и без зависаний
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tampa-bay
В чем проблема раннего матча? Сыграли побыстрому и разбежались и для болельщиков проблемы не вижу, тем более выходной. Не об ЛЧ же речь идет
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vladimir.kostrichko
Ответ #SharkTeam
Пеп угарает над хейтерками
Пеп самый позорный тренер,особенно после матча с Эвребе.
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kutavlik
Ответ Stewart D.
да звучит стрёмно на фоне 115 нарушений, за которые сити откупился. Хотя есть небольшая надежда на справедливость
Огромная надежда - все в руках Ливера!!!!!
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слесарь Гавриленко
" пусть Брентфорд так рано играет" хотел добавить Пеп
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И здесь и там
Ответ Любезный Коссутий
да, в смысле? во-первых, Бавария и основным составом не факт, что выиграет, во-вторых, Сити основным составом слил Вулверхэмптону с 19 места (на тот момент)
то что Сити слил Вулверхэмптону и показывает, что в АПЛ высокая конкуренция. И, например, без Родри у Сити начинаются проблемы.
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kutavlik
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Комментарий скрыт
Мне интересно, ваш комментарий скрыли из-за слова "голубой"????
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tnec
Кто, где смотрит АПЛ?
А то мгорсуд нещадно лагает последние месяцы
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Денис Давыдов
а кто винит? все претензии ток к фа, не сити с пепом графики составляют же.
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Любезный Коссутий
Ответ Акира_1
У обеих команд игроки в сборных были же? Тут если кто и виноват, так это ФА.
у Баварии, во вчерашнем матче с аутсайдером, лишь 3 из 11 не играли в сборных. 0 замен, и никакого нытья от Тухеля
+4
-4
0
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philshatalov
Ответ T622222
А по Москве удобно )
Мне удобнее вечером все же. В 15 часов не очень удобно выпить пивка)
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T622222
Ответ philshatalov
Мне удобнее вечером все же. В 15 часов не очень удобно выпить пивка)
Для пива нет времени ))
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