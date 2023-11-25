Пеп Гвардиола: «Ман Сити» рушит АПЛ, но ранний старт матча с «Ливерпулем» – не наша вина. Не вините нас в этом, пожалуйста»

Пеп Гвардиола высказался о раннем начале матча с «Ливерпулем».

«Манчестер Сити» примет мерсисайдцев в 13-м туре . Матч состоится сегодня, 25 ноября, и начнется в 12:30 по местному времени (15:30 по московскому).

«Пожалуйста, не вините в этом « » , мы в этом не замешаны. Мы рушим АПЛ, но знаете, не в этом случае, ранний старт матча – не наша вина», – сказал главный тренер «горожан».

После 12 проведенных туров АПЛ «Сити» лидирует в турнирной таблице, набрав 28 очков. « » идет вторым с 27 баллами.

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