Первая лига. «Химки» и «СКА Хабаровск» сыграли 0:0, «Енисей» проиграл «Родине»

«Химки» и СКА сыграли вничью (0:0) в 20-м туре Мелбет Первой лиги.

В понедельник « » Махачкала сыграет дома с « », « » – с « ».

В субботу « » проиграла в гостях «Ленинградцу» (0:1).

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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