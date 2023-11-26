Первая лига. «Химки» и «СКА Хабаровск» сыграли 0:0, «Енисей» проиграл «Родине»
«Химки» и СКА сыграли вничью (0:0) в 20-м туре Мелбет Первой лиги.
В понедельник «Динамо» Махачкала сыграет дома с «Торпедо», «Алания» – с «Акроном».
В субботу «Тюмень» проиграла в гостях «Ленинградцу» (0:1).
20-й тур
- Дата проведения
- 26 ноября, 16.00, «Малая спортивная арена Локомотив»
-
Родина –
Шакеров, Клещенко, Насыров, Крижан, Кочиев, Воропаев, Камышев, Фищенко, Самко, Султонов, Гордюшенко, Дмитриев, Калмыков, Уэсли Ната, Турищев, Тимошенко.
-
Енисей –
Ставер, Хозин, Кичин, Стежко, Бардыбахин, Марков, Масловский, Иванов, Глушков, Немченко, Раздорских, Логуа, Савельев, Канаплин.
- Предупреждения:
- Кичин (17), Клещенко (20), Стежко (39), Воропаев (67), Бардыбахин (75).
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.00, «Центральный»
- Гол:
- 0:1 – 21 Морозов.
-
Черноморец –
Фролкин, Гараев, Фомин, Гречкин, Маклаков, Кумбурович, Красильниченко, Климов, Антонов, Саадуев, Магомедов, Гурченко, Руденко, Абакаров, Делькин.
-
Нефтехимик –
Голубев, Ситдиков, Шоркин, Котов, Бердников, Зорин, Джамилов, Петров, Кокоев, Галиулин, Морозов, Емельянов, Липовой, Базелюк, Першин.
- Предупреждения:
- Кумбурович (46), Красильниченко (81), Петров (82), Бердников (90).
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.00, «Арена Химки»
-
Химки –
Митрюшкин, Терехов, Голубович, Лео Андраде, Степанов, Варатынов, Мохаммад, Скворцов, Корян, Касимов, Нетфуллин, Магомедов, Хосонов, Берковский, Руденко.
-
СКА Хабаровск –
Имамов, Покидышев, Рукас, Корнюшин, Мусалов, Савинов, Петров, Подберезкин, Бавин, Симонян, Никитин, Алиев, Бегун, Гонгапшев, Шарль Оливье.
- Дата проведения
- 27 ноября, 17.00, «Анжи-Арена»
- Дата проведения
- 27 ноября, 19.30, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 25 ноября, 14.00, «Локомотив»
- Голы:
- 1:0 – 28 Козловский, 1:1 – 45 Грузнов, 1:2 – 45 Грузнов, 1:3 – 47 Шарипов, 1:4 – 62 Грузнов.
-
Сокол –
Косаревский, Молодцов, Абазов, Караев, Сасин, Бабаев, Казанцев, Мальцев, Козловский, Морозов, Ежков.
-
Кубань –
Нестеренко, Байрыев, Таказов, Смирнов, Жилов, Шарипов, Махатадзе, Абдоков, Левин, Рейхмен, Грузнов.
- Удаление:
- Казанцев (83).
- Дата проведения
- 25 ноября, 15.00, «Петровский»
- Гол:
- 1:0 – 15, пенальти Суханов.
-
Ленинградец –
Карабашев, Беляев, Яковлев, Каптилов, Микушин, Горелишвили, Колесниченко, Казаков, Ильин, Суханов, Горулев, Жиронкин, Шепелев, Розманов, Бачинский.
-
Тюмень –
Любаков, Печенкин, Бем, Шадрин, Чуканов, Касаткин, Петров, Болотов, Дружинин, Балахонцев, Коротаев, Кобялко, Маркелов, Порохов, Татаринов.
- Предупреждения:
- Бем (24), Печенкин (67), Балахонцев (90), Карабашев (90).
- Дата проведения
- 25 ноября, 16.00, «Центральный»
-
Волгарь –
Смирнов, Шляков, Зуев, Прошкин, Шайхтдинов, Ушатов, Фольмер, Атабаев, Ткачук, Кленкин, Полубояринов, Анисимов, Гилязетдинов, Косарев, Гогричиани, Жамалетдинов.
-
Шинник –
Довбня, Семенов, Гузь, Шадринцев, Валиахметов, Ставпец, Емельянов, Самойлов, Зинков, Гащенков, Сухомлинов, Соколов, Рубцов, Андреев.
- Предупреждение:
- Андреев (68).
- Дата проведения
- 25 ноября, 17.00, «Арсенал»
-
Арсенал Тула –
Кокарев, Коротков, Большаков, Нижегородов, Суханов, Яковлев, Хабибов, Ндука, Ткачев, Попов, Левин, Гелоян, Макаров, Кайнов, Барков, Окоронкво.
-
КАМАЗ –
Анисимов, Почивалин, Абрамов, Ратников, Пальцев, Аюкин, Родин, Бадртдинов, Борисенко, Воробьев, Кириллов, Гаглоев, Горелов, Фартуна, Таликин, Укомский.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Это приговор.