Первая лига. «Химки» и «СКА Хабаровск» сыграли 0:0, «Енисей» проиграл «Родине»

Теги Химки результаты Первая лига Торпедо Шинник КАМАЗ СКА Хабаровск Енисей Арсенал Тула Сокол Черноморец Новороссийск Тюмень Нефтехимик Волгарь Алания Владикавказ Ленинградец Кубань Акрон Динамо Махачкала Родина Москва Футбол

«Химки» и СКА сыграли вничью (0:0) в 20-м туре Мелбет Первой лиги.

В понедельник «Динамо» Махачкала сыграет дома с «Торпедо», «Алания» – с «Акроном».

В субботу «Тюмень» проиграла в гостях «Ленинградцу» (0:1).

Первая лига

20-й тур

Родина – Енисей 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
26 ноября, 16.00, «Малая спортивная арена Локомотив»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 37 Тимошенко, 1:1 – 42 Глушков, 2:1 – 65, пенальти Тимошенко.
РодинаШакеров, Клещенко, Насыров, Крижан, Кочиев, Воропаев, Камышев, Фищенко, Самко, Султонов, Гордюшенко, Дмитриев, Калмыков, Уэсли Ната, Турищев, Тимошенко.
ЕнисейСтавер, Хозин, Кичин, Стежко, Бардыбахин, Марков, Масловский, Иванов, Глушков, Немченко, Раздорских, Логуа, Савельев, Канаплин.
Предупреждения:
Кичин (17), Клещенко (20), Стежко (39), Воропаев (67), Бардыбахин (75).

 

Черноморец – Нефтехимик 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
26 ноября, 17.00, «Центральный»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 21 Морозов.
ЧерноморецФролкин, Гараев, Фомин, Гречкин, Маклаков, Кумбурович, Красильниченко, Климов, Антонов, Саадуев, Магомедов, Гурченко, Руденко, Абакаров, Делькин.
НефтехимикГолубев, Ситдиков, Шоркин, Котов, Бердников, Зорин, Джамилов, Петров, Кокоев, Галиулин, Морозов, Емельянов, Липовой, Базелюк, Першин.
Предупреждения:
Кумбурович (46), Красильниченко (81), Петров (82), Бердников (90).

 

Химки – СКА Хабаровск 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
26 ноября, 19.00, «Арена Химки»
Онлайн матча
ХимкиМитрюшкин, Терехов, Голубович, Лео Андраде, Степанов, Варатынов, Мохаммад, Скворцов, Корян, Касимов, Нетфуллин, Магомедов, Хосонов, Берковский, Руденко.
СКА ХабаровскИмамов, Покидышев, Рукас, Корнюшин, Мусалов, Савинов, Петров, Подберезкин, Бавин, Симонян, Никитин, Алиев, Бегун, Гонгапшев, Шарль Оливье.
Предупреждения:
Симонян (74), Касимов (79), Имамов (90), Бавин (90).

 

Динамо Махачкала – Торпедо
Дата проведения
27 ноября, 17.00, «Анжи-Арена»
Онлайн матча

 

Алания – Акрон
Дата проведения
27 ноября, 19.30, «Ахмат-Арена»
Онлайн матча

 

Сокол – Кубань 1:3 (1:2, 0:2)
Дата проведения
25 ноября, 14.00, «Локомотив»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 28 Козловский, 1:1 – 45 Грузнов, 1:2 – 45 Грузнов, 1:3 – 47 Шарипов, 1:4 – 62 Грузнов.
СоколКосаревский, Молодцов, Абазов, Караев, Сасин, Бабаев, Казанцев, Мальцев, Козловский, Морозов, Ежков.
КубаньНестеренко, Байрыев, Таказов, Смирнов, Жилов, Шарипов, Махатадзе, Абдоков, Левин, Рейхмен, Грузнов.
Предупреждения:
Казанцев (43), Морозов (44), Шарипов (44), Байрыев (50), Турсунов (72).
Удаление:
Казанцев (83).

 

Ленинградец – Тюмень 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
25 ноября, 15.00, «Петровский»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 15, пенальти Суханов.
ЛенинградецКарабашев, Беляев, Яковлев, Каптилов, Микушин, Горелишвили, Колесниченко, Казаков, Ильин, Суханов, Горулев, Жиронкин, Шепелев, Розманов, Бачинский.
ТюменьЛюбаков, Печенкин, Бем, Шадрин, Чуканов, Касаткин, Петров, Болотов, Дружинин, Балахонцев, Коротаев, Кобялко, Маркелов, Порохов, Татаринов.
Предупреждения:
Бем (24), Печенкин (67), Балахонцев (90), Карабашев (90).

 

Волгарь – Шинник 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
25 ноября, 16.00, «Центральный»
Онлайн матча
ВолгарьСмирнов, Шляков, Зуев, Прошкин, Шайхтдинов, Ушатов, Фольмер, Атабаев, Ткачук, Кленкин, Полубояринов, Анисимов, Гилязетдинов, Косарев, Гогричиани, Жамалетдинов.
ШинникДовбня, Семенов, Гузь, Шадринцев, Валиахметов, Ставпец, Емельянов, Самойлов, Зинков, Гащенков, Сухомлинов, Соколов, Рубцов, Андреев.
Предупреждение:
Андреев (68).

 

Арсенал Тула – КАМАЗ 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
25 ноября, 17.00, «Арсенал»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Левин, 2:0 – 45, пенальти Окоронкво.
Арсенал ТулаКокарев, Коротков, Большаков, Нижегородов, Суханов, Яковлев, Хабибов, Ндука, Ткачев, Попов, Левин, Гелоян, Макаров, Кайнов, Барков, Окоронкво.
КАМАЗАнисимов, Почивалин, Абрамов, Ратников, Пальцев, Аюкин, Родин, Бадртдинов, Борисенко, Воробьев, Кириллов, Гаглоев, Горелов, Фартуна, Таликин, Укомский.
Предупреждения:
Абрамов (16), Коротков (50), Ратников (62), Макаров (66), Кокарев (70), Левин (83).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Сокол, если состав на 70-80% не поменяет (а он не поменяет, ибо денег нет), то вылетит со свистом с последнего места. Игры вообще нет. Игроки команды ни пробить, ни отдать, ни принять не могут. Просто избавляются от мяча лишь бы избавиться. Довести мяч до штрафной соперника не могут. Голевых моментов - чуть. Только за счет шальных ударов с 30 метров забивают, как сегодня. Оборона тоже дыра. Привоз на привозе. Пропустили 4 от Родины, 5 от Черноморца, 5 от Енисея, дважды по 3 от Арсенала.
Это приговор.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
O.Nikitin
Согласен по игре в обороне. У Сокола проходной двор. И забегания пропускают и любой навес заканчивается ударом и проигрышем единоборства. Если оставят Бояринцева-большой риск отправится туда откуда пришли. Но плотность внизу таблицы позволяет смотреть с оптимизмом на весеннюю часть.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Сокол—Кубань: игра на сундук мертвеца
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Ответ O.Nikitin
Согласен по игре в обороне. У Сокола проходной двор. И забегания пропускают и любой навес заканчивается ударом и проигрышем единоборства. Если оставят Бояринцева-большой риск отправится туда откуда пришли. Но плотность внизу таблицы позволяет смотреть с оптимизмом на весеннюю часть.
По мне, лучше вылететь с одним тренером, чем метаться и все равно вылететь, но уже с другим. ;)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
i.ivanov...russia.dca......
Ответ vzi
Сокол—Кубань: игра на сундук мертвеца
Сокол будет завтра восемнадцатым
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Ответ i.ivanov...russia.dca......
Сокол будет завтра восемнадцатым
Он и по итогам сезона будет 18-м. ;)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алмаз Хазиев
КамАЗу удачи!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Ответ i.ivanov...russia.dca......
соболезную
Да ладно. Зашли на годик, можно и вернуться во вторую.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Ответ i.ivanov...russia.dca......
соболезную
Ха, Волгарь не дал упасть на дно. )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
O.Nikitin
Ответ vzi
По мне, лучше вылететь с одним тренером, чем метаться и все равно вылететь, но уже с другим. ;)
Другой вопрос надо ли это самому тренеру? Считаю надо Бояринцеву доработать до конца. Но руководство может решить по-другому.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Рот-Вайсс"
Ответ Иван Левин
В гостях yрoдины
Минус за коверкание названия команды.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Рот-Вайсс"
Ответ Иван Левин
Держи в курсе
Имею.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Шеболкин
Родина-Енисей это хоккей с мячом!:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
i.ivanov...russia.dca......
Ответ vzi
Он и по итогам сезона будет 18-м. ;)
соболезную
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий