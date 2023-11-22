ЧМ в декабре повлиял на травматизм игроков в сезоне-2022/23. После него лечились на 8 дней больше, чем до турнира

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Чемпионат мира в Катаре повлиял на травматичность игроков в Европе.

Одна из крупнейших страховых компаний мира Howden выпустила отчет о травмах в европейском футболе в сезоне-2022/23, изучив влияние ЧМ-2022 на повреждения и продолжительность восстановления футболистов.

Исследование показало, что после турнира, проведенного в ноябре-декабре 2022 года, игроки из пяти ведущих лиг Европы провели вне игры из-за травм в среднем на восемь дней дольше в течение нескольких месяцев после турнира, чем до него.

Данные гласят, что в октябре 2022-го из-за 88 зарегистрированных травм футболисты отсутствовали в среднем 11,35 дня перед турниром, но в январе 2023-го, после турнира, этот показатель вырос до 19,41 дня.

Наибольшее рост степени тяжести и срока восстановления наблюдался при травмах голеностопа (170%), икр и голени (200%) и задней поверхности бедра (130%).

Возросшая тяжесть травм способствовала увеличению финансовых последствий почти на 30% с 553,62 млн евро до 704,89 млн евро в пяти ведущих лигах Европы.

Согласно исследованию, в сезоне-2022/23 в пяти ведущих лигах Европы было 3 985 травм.

Из АПЛ и Бундеслиги в ЧМ участвовали 23,6% и 14,8% игроков соответственно, и именно они оказали наибольшее влияние на уровень травматизма. За два месяца после турнира в Катаре игроки Бундеслиги получили 46 травм, игроки АПЛ – 49.

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3 комментария

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igls54
ФИФА продажная!
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Вячеслав Тимофеев
4 тысячи травм, охренеть
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alexmixer9
Могли бы просто почитать экспертов со спортса и понять что ни на что зимний ЧМ не влияет и вообще миллионерам этим зажравшимся нельзя ныть про график
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