Холанд сможет сыграть с «Ливерпулем». Полученная в сборной травма оказалась несерьезной

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу травмы сборная Фарерских островов по футболу сборная Шотландии по футболу Эрлинг Холанд Футбол

Травма Эрлинга Холанда оказалась несерьезной, он сможет сыграть с «Ливерпулем».

23-летний футболист повредил ногу во время игры между сборными Норвегии и Фарерских островов (2:0). Из-за травмы он пропустит матч против Шотландии, который состоится сегодня.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, травма Холанда оказалась несерьезной, поэтому он будет готов сыграть против «Ливерпуля» в рамках матча 13-го тура АПЛ, который состоится 25 ноября.

Игру против Шотландии Эрлинг пропустит, чтобы не рисковать усугубить повреждение. Вернувшись в расположение «Манчестер Сити», он будет работать в обычном режиме.

В этом сезоне Холанд забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Малков
Совпадение - не думаю) жду подобных новостей про остальных футболистов Сити, внезапно получивших травмы
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xxx-xxx
Это было понятно последнему ежу в манчестерском лесу, Ливерпулю победы, Салаху дубль !)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Begench Berdimuradov
Ответ GuruFutbola
Моя жизнь полна красок, я не зацикливаюсь на таких мелочах и уже через 3 дня забыл о том отскоке
я писал это потому что Холанд не очень замечен в больших матчах. особенно против Ливерпуль
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бенисио Дель Пьеро
Ответ GuruFutbola
Заговор против Ливерпуля?)
Ждём нытье Клоппа о том, что именно к матчу с Ливерпулем у соперника восстанавливаются от травм ключевые игроки
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
красный008
Ответ Александр Северный
патлатый спецом слился из сборной) знает где ему будут на пустые выкатывать
Напомни когда он забил ворота Ливерпуля в ПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
serginn
Ура!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Begench Berdimuradov
Ответ GuruFutbola
Моя жизнь полна красок, я не зацикливаюсь на таких мелочах и уже через 3 дня забыл о том отскоке
ты забываешь после 3 дня. а ты думаешь что я вечно вспоминаю это?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Ответ Begench Berdimuradov
Комментарий удален модератором
Моя жизнь полна красок, я не зацикливаюсь на таких мелочах и уже через 3 дня забыл о том отскоке
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Begench Berdimuradov
Ответ GuruFutbola
После 4:0 в лч не зашился до сих пор?
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Ответ Begench Berdimuradov
Думаю это в пользу Ливерпуля 👍
После 4:0 в лч не зашился до сих пор?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Ответ Роман Малков
Совпадение - не думаю) жду подобных новостей про остальных футболистов Сити, внезапно получивших травмы
Заговор против Ливерпуля?)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Ответ Отец Абду
Он в ворота Ливерпуля ещё не забивал:)
Забивал в кубке
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
это игры, где важнее всего будет то, как команды будут искать пространство и добежать. Открытой игры на личном мастерстве ждать особо не стоит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
morphvirg
Опять у Верблюда горит)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f0mk4
Отличная новость, а то тут хейтеры МС уже начали вылазить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Белоглазов
Это хорошо. Чем сильнее будет Сити, тем больше шансов у нас на победу.💪💪
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
В этот раз нужен хет-трик Эрлинг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Begench Berdimuradov
Думаю это в пользу Ливерпуля 👍
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий