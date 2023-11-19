Холанд сможет сыграть с «Ливерпулем». Полученная в сборной травма оказалась несерьезной
Травма Эрлинга Холанда оказалась несерьезной, он сможет сыграть с «Ливерпулем».
23-летний футболист повредил ногу во время игры между сборными Норвегии и Фарерских островов (2:0). Из-за травмы он пропустит матч против Шотландии, который состоится сегодня.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, травма Холанда оказалась несерьезной, поэтому он будет готов сыграть против «Ливерпуля» в рамках матча 13-го тура АПЛ, который состоится 25 ноября.
Игру против Шотландии Эрлинг пропустит, чтобы не рисковать усугубить повреждение. Вернувшись в расположение «Манчестер Сити», он будет работать в обычном режиме.
В этом сезоне Холанд забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.
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