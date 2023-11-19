Холанд сможет сыграть с «Ливерпулем». Полученная в сборной травма оказалась несерьезной

Травма Эрлинга Холанда оказалась несерьезной, он сможет сыграть с «Ливерпулем».

23-летний футболист повредил ногу во время игры между сборными Норвегии и Фарерских островов (2:0). Из-за травмы он пропустит матч против Шотландии, который состоится сегодня.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, травма Холанда оказалась несерьезной, поэтому он будет готов сыграть против « » в рамках матча 13-го тура , который состоится 25 ноября.

Игру против Шотландии Эрлинг пропустит, чтобы не рисковать усугубить повреждение. Вернувшись в расположение «Манчестер Сити», он будет работать в обычном режиме.

В этом сезоне Холанд забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах за « » во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?