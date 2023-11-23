«Локомотив» отложил на год вопрос о создании второй команды: «Не решен вопрос с инфраструктурой, и важен финансовый аспект»

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«Локомотив» отложил на год вопрос о создании второй команды.

Ранее сообщалось, что вторая команда «Локомотива» будет воссоздана со следующего сезона Второй лиги, а Дмитрий Лоськов станет главным тренером «Казанки». 

«В последнее время много вопросов задается о возрождении второй профессиональной команды в структуре ФК «Локомотив».

Совет директоров создал рабочую группу, которая проанализировала текущую ситуацию в клубе с точки зрения подготовки резерва для основной команды и целесообразности создания второй.

По итогам проведенной работы следует отметить, что в настоящий момент футболисты молодежной команды имеют возможность пройти путь до основной намного быстрее, минуя промежуточное звено.

К тренировкам и играм основной команды уже привлекаются футболисты 2005 и 2006 г.р., которые в 2024 году смогут выступать и в Молодежной лиге.

Также было учтено, что на сегодняшний день не решен вопрос с футбольной инфраструктурой для второй команды. Для этого необходимо завершение реконструкции стадиона в Перово, так как «Сапсан Арена» уже несет максимальную нагрузку (на нем тренируются и играют шесть клубных команд).

И, конечно, важен финансовый аспект – создание второй команды потребует существенных затрат.

С учетом всех факторов на состоявшемся заседании совета директоров клуба было принято решение отложить на год вопрос о создании второй профессиональной команды», – сказано в заявлении «Локо».

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6 комментариев

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Плевал я
Казанку недавно же закрыли. Инфраструктуру уже оптимизировать успели? Хотя о чём это я, для продажи и закрыли
+7
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+7
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fx4f6k48bg
Она должна была быть,тот кто расформировал Казанку должен стать безработным
+6
0
+6
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Bill Zapulil
Да с первой разобраться бы. А то 15 туров, как первая, 15 туров, как вторая.
+1
0
+1
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Moron-Gunner
Нафига только было давать "утечку", что вновь создают, если проект не утверждён
0
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Ростовский
А у топ Ростова с весны будет Ростов-2 во Второй Лиге.
+1
-1
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Dmitry Orlov
Ответ fx4f6k48bg
Она должна была быть,тот кто расформировал Казанку должен стать безработным
И что толку от Казанки? Много ли народу в основу клуба перебрались именно через Казанку? Вот Карпукас например - сразу из молодёжной команды в основную. Похожие истории с Раковым и Погостновым.
А Казанка - это вечно перспективные Куликов, Титков и подобные.
В молодёжной команде смысл есть. В Казанке - большой вопрос. Так ли уж нужна команда во второй лиге, или лучше перспективную молодёжь отдавать в аренду в первую или, как например Морозова - другим клубам РПЛ?
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