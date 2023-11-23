«Локомотив» отложил на год вопрос о создании второй команды: «Не решен вопрос с инфраструктурой, и важен финансовый аспект»

«Локомотив» отложил на год вопрос о создании второй команды.

Ранее сообщалось, что вторая команда « » будет воссоздана со следующего сезона , а станет главным тренером «Казанки».

«В последнее время много вопросов задается о возрождении второй профессиональной команды в структуре ФК «Локомотив».

Совет директоров создал рабочую группу, которая проанализировала текущую ситуацию в клубе с точки зрения подготовки резерва для основной команды и целесообразности создания второй.

По итогам проведенной работы следует отметить, что в настоящий момент футболисты молодежной команды имеют возможность пройти путь до основной намного быстрее, минуя промежуточное звено.

К тренировкам и играм основной команды уже привлекаются футболисты 2005 и 2006 г.р., которые в 2024 году смогут выступать и в Молодежной лиге.

Также было учтено, что на сегодняшний день не решен вопрос с футбольной инфраструктурой для второй команды. Для этого необходимо завершение реконструкции стадиона в Перово, так как «Сапсан Арена» уже несет максимальную нагрузку (на нем тренируются и играют шесть клубных команд).

И, конечно, важен финансовый аспект – создание второй команды потребует существенных затрат.

С учетом всех факторов на состоявшемся заседании совета директоров клуба было принято решение отложить на год вопрос о создании второй профессиональной команды», – сказано в заявлении «Локо».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?