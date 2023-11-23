«Локомотив» отложил на год вопрос о создании второй команды: «Не решен вопрос с инфраструктурой, и важен финансовый аспект»
«Локомотив» отложил на год вопрос о создании второй команды.
Ранее сообщалось, что вторая команда «Локомотива» будет воссоздана со следующего сезона Второй лиги, а Дмитрий Лоськов станет главным тренером «Казанки».
«В последнее время много вопросов задается о возрождении второй профессиональной команды в структуре ФК «Локомотив».
Совет директоров создал рабочую группу, которая проанализировала текущую ситуацию в клубе с точки зрения подготовки резерва для основной команды и целесообразности создания второй.
По итогам проведенной работы следует отметить, что в настоящий момент футболисты молодежной команды имеют возможность пройти путь до основной намного быстрее, минуя промежуточное звено.
К тренировкам и играм основной команды уже привлекаются футболисты 2005 и 2006 г.р., которые в 2024 году смогут выступать и в Молодежной лиге.
Также было учтено, что на сегодняшний день не решен вопрос с футбольной инфраструктурой для второй команды. Для этого необходимо завершение реконструкции стадиона в Перово, так как «Сапсан Арена» уже несет максимальную нагрузку (на нем тренируются и играют шесть клубных команд).
И, конечно, важен финансовый аспект – создание второй команды потребует существенных затрат.
С учетом всех факторов на состоявшемся заседании совета директоров клуба было принято решение отложить на год вопрос о создании второй профессиональной команды», – сказано в заявлении «Локо».
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А Казанка - это вечно перспективные Куликов, Титков и подобные.
В молодёжной команде смысл есть. В Казанке - большой вопрос. Так ли уж нужна команда во второй лиге, или лучше перспективную молодёжь отдавать в аренду в первую или, как например Морозова - другим клубам РПЛ?