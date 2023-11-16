Лоськов возглавит «Казанку». Вторая команда «Локо» будет воссоздана со следующего сезона Второй лиги

Дмитрий Лоськов станет главным тренером «Казанки».

Вторая команда « » будет воссоздана со следующего сезона лиги.

По данным «РБ Спорт», вместе с в «Казанку», вероятно, придет .

В настоящее время Лоськов и Пашинин входят в тренерский штаб Михаила Галактионова в «Локомотиве».

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