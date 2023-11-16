Лоськов возглавит «Казанку». Вторая команда «Локо» будет воссоздана со следующего сезона Второй лиги
Дмитрий Лоськов станет главным тренером «Казанки».
Вторая команда «Локомотива» будет воссоздана со следующего сезона Второй лиги.
По данным «РБ Спорт», вместе с Лоськовым в «Казанку», вероятно, придет Олег Пашинин.
В настоящее время Лоськов и Пашинин входят в тренерский штаб Михаила Галактионова в «Локомотиве».
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