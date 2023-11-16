Лоськов возглавит «Казанку». Вторая команда «Локо» будет воссоздана со следующего сезона Второй лиги

Теги Локомотив Олег Пашинин Дмитрий Лоськов премьер-лига Россия отставки Вторая лига Б Казанка Футбол

Дмитрий Лоськов станет главным тренером «Казанки».

Вторая команда «Локомотива» будет воссоздана со следующего сезона Второй лиги.

По данным «РБ Спорт», вместе с Лоськовым в «Казанку», вероятно, придет Олег Пашинин.

В настоящее время Лоськов и Пашинин входят в тренерский штаб Михаила Галактионова в «Локомотиве».

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6 комментариев

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Фахрик
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У меня ощущение, что заигрывают с фанатами. Раз взяли легенду тренером Казанки и её возрождение, почему-то. Знач грядет жопа, хотя мы все её представляем - стадион будут "перестраивать", а по факту снесут и досвидос.
А там и конец света не за горами что ли? Давайте немного с позитивом отнесёмся к этой новости. Легенде когда-то надо же с чего-то начинать, пусть у него всё получится. Давно пора уже. Тот же Галактионов на 10 лет младше, а уже у руля большой команды
+5
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Ola BP
Так и остался моим любимым игроком)
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Ответ Фахрик
А там и конец света не за горами что ли? Давайте немного с позитивом отнесёмся к этой новости. Легенде когда-то надо же с чего-то начинать, пусть у него всё получится. Давно пора уже. Тот же Галактионов на 10 лет младше, а уже у руля большой команды
блин, ну Галактионов... нет слов. хотя и Лось помощником был уже, емнип? я не думаю, что Дима станет главным когда-нибудь, иначе стал бы уже, он сам, наверное, не хочет. не всем быть гт
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Фахрик
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блин, ну Галактионов... нет слов. хотя и Лось помощником был уже, емнип? я не думаю, что Дима станет главным когда-нибудь, иначе стал бы уже, он сам, наверное, не хочет. не всем быть гт
Жаль, что из хороших футболистов очень редко получаются хорошие тренеры. Ну, будем смотреть. Удачи Диме!
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Ответ Фахрик
Жаль, что из хороших футболистов очень редко получаются хорошие тренеры. Ну, будем смотреть. Удачи Диме!
Одних мозгов мало, увы, не всем быть Зиданами и Гвардиолами
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