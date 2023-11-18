Хабиб выступит с концертом перед матчем «Зенит» – «Сочи» 25 ноября на «Газпром Арене»
Поп-исполнитель Хабиб выступит перед матчем «Зенит» – «Сочи».
«Зенит» примет «Сочи» в рамках 16-го тура Мир РПЛ 25 ноября.
Откроет матч концерт поп-исполнителя и видеоблогера Хабиба, автора хитов «Ягода-малинка», «Грустинка», «Ой, какая ты».
За два часа до начала матча (в 13:15 по московскому времени) на «Газпром Арене» откроются многочисленные площадки с развлечениями, рассчитанными на болельщиков всех возрастов: настольные игры, сине-бело-голубой аквагрим и прически, AR-фотозона, семейные экскурсии по стадиону до матча и многое другое.
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